República Dominicana

Tres congresistas de origen dominicano llegan al Congreso federal en simultáneo, un hecho sin precedentes en la historia legislativa de Estados Unidos

Provienen de tres estados distintos y tienen perfiles muy diferentes entre sí. Juntos, suman la mayor representación dominicana que ha ocupado bancas federales en un mismo período

Tres representantes de origen dominicano llegan al Congreso de EE. UU., la mayor presencia en su historia. Foto retomada de redes sociales
Tres representantes de origen dominicano llegan al Congreso de EE. UU., la mayor presencia en su historia. Foto retomada de redes sociales
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Darializa Ávila Chevalier, nueva congresista demócrata por Nueva York, se convertirá en la primera mujer musulmana de origen latino en llegar al Congreso de Estados Unidos.

Así lo consignó Religion News Service, agencia especializada en información religiosa, que detalló que la legisladora se convirtió al islam hace cuatro años.

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Ávila Chevalier es una de tres políticos de ascendencia dominicana que lograron un escaño en la Cámara de Representantes durante las elecciones de medio término celebradas el martes 3 de noviembre, según informó Diario Libre, diario de República Dominicana.

Junto a ella resultaron electos Manny Rutinel, por el distrito 8 de Colorado, y Analilia Mejía, quien revalidó su banca en el distrito 11 de Nueva Jersey. Los tres suman la mayor representación dominicana simultánea en la historia del Congreso federal, de acuerdo con el medio dominicano.

La cifra resume el hecho: tres legisladores con raíces en República Dominicana ocuparán bancas en la Cámara de Representantes durante el mismo período, provenientes de tres estados distintos. El resultado se dio en una jornada en la que el electorado también definió 35 de los 100 escaños del Senado y cargos estatales y locales.

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Rutinel venció en un distrito que pasó de Biden a Trump

En Colorado, el demócrata Manny Rutinel se impuso al republicano Gabe Evans, quien buscaba la reelección, y al libertario David Wood. Diario Libre informó que Rutinel obtuvo 117,437 votos (56%) frente a los 84.586 (40,3%) de Evans.

El distrito 8 había votado por Joe Biden en 2020 y por Donald Trump en 2024, y figura entre los pocos distritos bisagra de la Cámara con una población latina considerable, según precisó The New York Times, diario estadounidense.

The New York Times describió a Rutinel como un abogado con un perfil fuerte en redes sociales y buena capacidad de recaudación de fondos, que centró su campaña en el respaldo de Evans a las políticas arancelarias de la administración Trump y a la guerra con Irán. Rutinel es hijo de una inmigrante dominicana que lo crió solo junto a su hermano.

El demócrata Manny Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, compitió por el distrito 8 de Colorado frente al republicano Gabe Evans, quien buscaba la reelección, y el candidato libertario David Wood. Foto cortesía de redes sociales.
El demócrata Manny Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, compitió por el distrito 8 de Colorado frente al republicano Gabe Evans, quien buscaba la reelección, y el candidato libertario David Wood. Foto cortesía de redes sociales.

Según Diario Libre, el candidato trabajó en McDonald’s durante la secundaria y más tarde vendió plasma para costear sus estudios universitarios, un dato que The New York Times presentó como parte central de su relato de campaña.

Antes de llegar al Congreso federal, Rutinel representó el distrito 32 en la Cámara de Representantes de Colorado, cargo al que renunció en septiembre para dedicarse a esta candidatura.

Ávila Chevalier derrotó en primarias al dominicano que ocupaba el escaño

En Nueva York, Ávila Chevalier se impuso al republicano Manuel Williams con 89,781 votos, equivalentes al 87,9% de los sufragios, según los datos de Diario Libre.

Su llegada al Congreso tiene un antecedente propio: en junio había derrotado en las primarias demócratas al entonces congresista Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño del distrito 13 desde 2017.

El distrito abarca sectores de Harlem, Washington Heights e Inwood, además de zonas del noroeste de El Bronx, áreas con una presencia dominicana importante, de acuerdo con el medio dominicano.

Religion News Service agregó que Ávila Chevalier es una activista propalestina y que su candidatura contó con el respaldo de los Socialistas Democráticos de América y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Egresada de la Universidad de Columbia, trabaja como investigadora en Neighborhood Defender Services of Harlem.

Darializa Ávila Chevalier se suma a la representación dominicana En Nueva York, Darializa Ávila Chevalier compitió por el distrito congresual 13 frente al republicano Manuel Williams.
Darializa Ávila Chevalier se suma a la representación dominicana En Nueva York, Darializa Ávila Chevalier compitió por el distrito congresual 13 frente al republicano Manuel Williams.

Su agenda incluye además una postura sobre el estatus de Puerto Rico: según informó El Nuevo Día, diario puertorriqueño, Ávila Chevalier se ha manifestado a favor del derecho del territorio a su libre determinación e independencia.

Mejía llegó al cargo en abril y ahora obtuvo mandato completo

La tercera representante dominicana es Analilia Mejía, de padre dominicano y madre colombiana, quien revalidó su banca en el distrito 11 de Nueva Jersey frente al republicano Joe Hathaway y el independiente Alan Bond. Diario Libre informó que Mejía sumó 61.950 votos, el 67,8% del total.

Mejía había llegado a la Cámara de Representantes en abril, tras ganar una elección especial para cubrir la vacante dejada por Mikie Sherrill, electa gobernadora de Nueva Jersey.

Con ese triunfo se convirtió en la primera mujer de ascendencia dominicana en llegar al Congreso estadounidense, según el diario.

La tercera representante dominicana es Analilia Mejía, de padre dominicano y madre colombiana, quien revalidó su banca en el distrito 11 de Nueva Jersey frente al republicano Joe Hathaway y el independiente Alan Bond. Foto retomada de redes sociales
La tercera representante dominicana es Analilia Mejía, de padre dominicano y madre colombiana, quien revalidó su banca en el distrito 11 de Nueva Jersey frente al republicano Joe Hathaway y el independiente Alan Bond. Foto retomada de redes sociales

Nacida en Elizabeth, Nueva Jersey, es organizadora sindical y fue directora política nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020. También trabajó en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden.

Sobre el estatus de Puerto Rico, El Nuevo Día señaló que Mejía había coauspiciado originalmente el proyecto del comisionado residente Pablo José Hernández, que propone un plebiscito vinculante entre las alternativas de territorio, estadidad, independencia o libre asociación soberana, pero que posteriormente retiró su respaldo a esa legislación.

La delegación dominicana en Washington queda así integrada por tres figuras con trayectorias distintas: un exlegislador estatal de Colorado, una activista neoyorquina que desplazó a un congresista veterano y una organizadora sindical que ya ejercía el cargo desde abril. Los tres comenzarán su mandato pleno de dos años en el nuevo Congreso.

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