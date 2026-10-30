Senador dominicano respalda la intervención salvadoreña en Haití tras el secuestro de cuatro militares y elogia a Bukele

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

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El senador dominicano Antonio Marte respaldó la intervención militar ordenada por El Salvador en Haití tras el secuestro de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), atribuido a una presunta banda haitiana. El legislador sostuvo que el presidente salvadoreño Nayib Bukele debía actuar frente a la crisis de seguridad en el país vecino.

“Es un país hermano, pero prácticamente alguien tiene que meterle mano. A Bukele lo mandó Dios aquí”, afirmó Marte, senador por la provincia de Santiago Rodríguez, de acuerdo con declaraciones recogidas por Listín Diario.

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La postura del dirigente dominicano se conoció luego de que se informara sobre el secuestro de cuatro militares salvadoreños que integraban la GSF, una fuerza desplegada para enfrentar a las pandillas que operan en Haití. Marte dijo que recibió con satisfacción la decisión de Bukele de ordenar una respuesta militar.

“Yo voy a felicitar a Bukele y que le dé duro a esos delincuentes”, expresó el senador durante sus declaraciones al diario.

El ultimátum de Bukele y el riesgo armado: 5 puntos claves sobre los militares salvadoreños en Haití

Respaldo de Marte a la ofensiva contra las pandillas

El respaldo de Marte se concentró en la ofensiva contra los grupos armados que mantienen presencia en distintas zonas de Haití, donde la violencia de las pandillas es uno de los principales factores de inestabilidad política y social.

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El legislador describió al país como una nación hermana, aunque planteó que la situación exige una intervención contra las organizaciones criminales. Sus dichos se suman a las reacciones regionales ante la participación salvadoreña en operaciones de seguridad vinculadas con la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El Gobierno de El Salvador anunció el miércoles que desplegará un operativo de más de 2,000 soldados en Haití para rescatar a los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe.

El anuncio fue incluido en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se detalla que el presidente Nayib Bukele sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

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Bukele destacó la “contundencia” del operativo para recuperar a los connacionales y reafirmó la voluntad de sostener la cooperación en materia de seguridad con Haití.

Marte centró su mensaje en la necesidad de combatir a las bandas y volvió a elogiar al mandatario salvadoreño, cuya política de seguridad ha tenido proyección regional por su ofensiva contra las pandillas.

El senador Casimiro Antonio Marte Familia participa en una sesión del Senado de la República Dominicana desde su curul. (Senado de la República Dominicana)

La frontera dominicana, según Marte, sin precedentes de seguridad

El senador también se refirió a la situación en la frontera entre República Dominicana y Haití. Aseguró que no teme por la seguridad limítrofe y sostuvo que el control actual representa una diferencia frente a períodos anteriores.

“La frontera está segura. Nunca en la vida se había visto una frontera tan segura como ahora; yo me siento seguro”, declaró el senador.

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En ese contexto, Marte afirmó que miembros de las fuerzas de seguridad e inspectores permitieron durante años el ingreso irregular de ciudadanos haitianos a territorio dominicano a cambio de dinero. El legislador aseguró que existen “5 millones de haitianos” en República Dominicana, una cifra que presentó sin aportar documentación o fuentes que la respalden.

“Ahora, los culpables han sido muchos militares, inspectores que por estar robándose 30,000, 40,000 y 50,000 pesos los dejan cruzar”, afirmó el funcionario.

Un vehículo blindado de transporte de personal de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrulla una zona después de que bandas fuertemente armadas emboscaran a miembros de la fuerza, atacando su vehículo blindado con explosivos, prendiéndole fuego y dejando a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos cuando huyeron del vehículo en llamas, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

Las declaraciones de Marte vinculan el respaldo a la intervención salvadoreña con el debate sobre seguridad, migración y control fronterizo que mantiene vigencia en República Dominicana a raíz de la crisis haitiana.

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