El régimen iraní confirmó que recibió una carta de JD Vance pero todavía no respondió a Washington

El vicepresidente estadounidense JD Vance envió una carta al secretario de seguridad iraní Mohsen Rezaei. (REUTERS/Jonathan Ernst/Pool)

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Irán recibió una carta enviada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dirigida a uno de sus principales responsables de seguridad, pero hasta el momento no ha emitido una respuesta. El gesto se produce en medio de un intento por reactivar las negociaciones que busquen poner fin a la guerra que enfrenta a Washington y Teherán desde hace ocho meses.

La misiva fue remitida al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, según confirmaron las agencias iraníes Tasnim y Fars y la televisión estatal IRIB. Ninguna de las tres fuentes reveló el contenido del documento ni precisó si Teherán prepara una contestación.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que autorizó a Vance a establecer contacto con Teherán, aunque negó haber ordenado la reanudación de las conversaciones de paz. Consultado por periodistas sobre si había instruido a su vicepresidente para reactivar el diálogo, respondió de forma tajante: “No.”

Trump explicó que el objetivo de la carta era asistencial. “De lo que se trata es de que necesitan ayuda con suministros médicos y varias cosas. Me preguntó qué pensaba. Le dije: ‘Si quieres hacer eso, está bien’”, señaló, sin ofrecer más detalles sobre el contenido exacto del escrito.

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal, que había adelantado la existencia de la carta el miércoles, sostuvo que esta fue enviada por indicación directa de Trump, citando a una de sus fuentes. El objetivo, según el periódico, sería explorar si Teherán y Washington pueden hallar puntos de convergencia suficientes para evitar que el mandatario ordene un ataque “breve e intenso” contra Irán en las próximas semanas. El WSJ aclaró que no se trata de “un acuerdo de paz”, sino de “un posible marco de negociaciones”. El diario The New York Times reportó información similar, citando a funcionarios estadounidenses, mientras que la agencia Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente estos informes.

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The Wall Street Journal informó que Washington busca fijar un marco de negociación para evitar una nueva ofensiva militar. (REUTERS/Mohammed Salem)

Este contacto representa el intercambio de más alto nivel entre ambos gobiernos en varios meses, en momentos en que Trump reitera sus advertencias sobre una posible reanudación de los bombardeos contra Irán, una amenaza que cobra relevancia política de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que el impacto del conflicto sobre los costos energéticos ha golpeado la aprobación del mandatario y de su partido.

Las condiciones de Teherán para avanzar

El incremento en los precios de la energía a causa del conflicto perjudicó la aprobación política de Donald Trump. (Imagen del Comando Central de Estados Unidos/Distribución vía REUTERS)

Según Tasnim, Irán exige a Estados Unidos que “respete las siete condiciones que ha impuesto” para continuar con cualquier proceso de negociación. En septiembre, Teherán había precisado que su disposición a reabrir el estrecho de Ormuz dependía, entre otros puntos, de un alto el fuego en todo Oriente Medio, el desbloqueo de sus activos retenidos en el extranjero, el levantamiento de las sanciones sobre su sector petrolero y el fin del bloqueo naval estadounidense contra sus puertos.

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El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, señaló que su país continúa dialogando con los mediadores internacionales sobre su plan para reabrir ese paso marítimo, uno de los puntos centrales del conflicto. El estrecho de Ormuz, por donde circula buena parte del comercio energético mundial, ha sido escenario de ataques de Teherán contra embarcaciones, mientras Washington mantiene un bloqueo naval sobre los puertos iraníes con el objetivo de reducir sus ingresos por exportación de petróleo.

Irán atribuye a las sanciones estadounidenses las dificultades de su población civil para acceder a insumos médicos. En una carta enviada en agosto al Consejo de Seguridad de la ONU, el país acusó a Estados Unidos de privar deliberadamente a la población civil “de acceso a alimentos, medicinas, equipo médico, energía y otras necesidades, con graves consecuencias para sus derechos a la vida, la salud, la alimentación y un nivel de vida digno”.

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Mediaciones en curso y contexto de la guerra

El acercamiento de Vance se produce días después de que representantes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán mantuvieran conversaciones de alto nivel en Teherán. Las partes calificaron el encuentro como positivo y acordaron continuar el diálogo, aunque todavía no se fijó una segunda ronda formal.

Mediadores de Qatar, por su parte, presentaron el domingo a Irán un nuevo borrador de acuerdo para poner fin a la guerra. Un alto funcionario iraní, sin embargo, consideró que Doha solo planteó ideas inaceptables que no constituían una oferta concreta.

Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos contra Irán a finales de febrero, lo que desató represalias de Teherán contra naciones del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. El conflicto, que se extiende desde entonces, ya dejó miles de muertos, en su mayoría civiles iraníes, y provocó alteraciones en el transporte energético a través del estrecho de Ormuz que repercutieron en los mercados globales.

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