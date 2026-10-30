La Policía arresta a tres personas e incauta presunta marihuana durante un operativo en República Dominicana

La Policía Nacional apresó a tres personas y decomisó sustancias ilícitas durante una intervención en el sector Capotillo./ (Redes Diego Pesqueira)

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La Policía Nacional de República Dominicana informó que apresó a dos hombres y una mujer durante un operativo en el sector Capotillo, Distrito Nacional, en el que incautó presuntas drogas, una balanza y equipos que, según las autoridades, se utilizaban para pesar sustancias.

La información fue difundida por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que el procedimiento tuvo lugar en la calle Duarte, en el callejón Sibanito.

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La intervención formó parte de la búsqueda de Vladimir Bisamal Yanki, alias “Boca 30”, un joven de 18 años requerido por las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Augusto Rivera Díaz, Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María. La Policía señaló que esta última es pareja sentimental del prófugo, cuya localización continúa bajo investigación.

Durante el registro, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) hallaron nueve paquetes de un vegetal que sería marihuana, 10 envases plásticos con una sustancia de características similares, 82 fundas tipo ziploc con presunta marihuana, una balanza y siete máquinas en estado de deterioro.

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Pesqueira precisó que los agentes del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados ejecutaron el operativo en coordinación con la Subdirección de Investigación de Santo Domingo Norte.

En el video se exhiben diversos paquetes transparentes con etiquetas manuscritas que indican peso y nombres de presunta marihuana, junto a decenas de envoltorios de colores con estampados gráficos. También se observan dos máquinas tragamonedas de color negro y un vehículo tipo camioneta al fondo. El material fue incautado durante un operativo realizado por las autoridades para arrestar a un prófugo de la justicia./ (Redes Diego Pesqueira)

Marcos Augusto Rivera Díaz será enviado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de acuerdo con el informe policial. Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María permanecían bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes.

La institución sostuvo que mantiene activas las acciones dirigidas a localizar a personas requeridas por la Justicia y que los operativos buscan contrarrestar la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del país.

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El procedimiento en Capotillo se conoció luego de una serie de intervenciones realizadas por la Policía Nacional entre agosto y octubre, con detenciones por presuntos delitos relacionados con armas, robos, microtráfico y órdenes judiciales pendientes.

Operativos en agosto dejaron arrestos por armas, drogas y asaltos

El 12 de agosto, la Policía informó la detención de Maumar Cadafi Féliz en Barahona, tras ocuparle una pistola calibre nueve milímetros sin documentación. En San Juan de la Maguana fue detenido Adrián Mateo de los Santos, luego de una persecución vinculada a una intervención por contaminación sónica.

El operativo en el callejón Sibanito formó parte de la persecución contra el prófugo Vladimir Bisamal Yanki, alias Boca 30./ (Redes Diego Pesqueira)

Ese mismo reporte incluyó la captura de Ángel Antonio Durán Guzmán, de 33 años, requerido por una orden judicial en un caso de tentativa de homicidio, golpes y heridas. En La Romana, además, fue detenido un joven de 19 años durante un operativo en el que se ocuparon 421 porciones de presuntas sustancias controladas.

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El 15 de agosto, agentes de la DICRIM apresaron a Brayan José García Rodríguez y Víctor Junior Rodríguez, señalados como presuntos integrantes de una estructura vinculada a asaltos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. La Policía reportó la ocupación de una pistola, siete celulares y RD$133.000 (USD 2,195.99) en efectivo.

En septiembre y octubre se multiplicaron las intervenciones

En septiembre, la Policía ejecutó cinco órdenes de arresto en Espaillat y Hermanas Mirabal por investigaciones sobre presunta estafa, violencia intrafamiliar, violencia de género y robo agravado. En La Caleta, Santo Domingo Este, fue detenido Manuel García, de 39 años, acusado de un supuesto intento de atraco con una pistola de juguete.

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También fueron arrestadas siete personas en Baní durante allanamientos y operativos que derivaron en la ocupación de armas, municiones, mercancías de presunto contrabando y máquinas tragamonedas.

Entre el 10 y el 16 de octubre, la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y el Ministerio Público realizaron 115 allanamientos y 441 operativos focalizados, con 287 detenidos, 45 órdenes de arresto ejecutadas y 39 armas de fuego ocupadas, según la Policía Nacional.