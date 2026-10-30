Robó tres animales en dos fincas de Panamá y recibió una condena de 16 años de prisión

El hurto pecuario continúa afectando a los productores de Panamá, donde el Ministerio Público registró 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026. Tomado del MP

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Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por el delito de hurto pecuario en Panamá, tras aceptar su responsabilidad en tres investigaciones relacionadas con la sustracción de animales en fincas del distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, una de las regiones donde este delito registra mayor incidencia y genera preocupación entre los productores ganaderos.

La sentencia fue conseguida por la Fiscalía Regional de Chiriquí el 29 de octubre de 2026, luego de que el acusado reconociera su participación en los hechos.

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Las investigaciones establecieron que ingresó a dos propiedades de la comunidad de Baitún, donde se apoderó de tres animales durante enero y febrero de este año.

El Ministerio Público informó que la aprehensión del responsable ocurrió el 10 de febrero, mediante diligencias desarrolladas junto con los estamentos de seguridad. Posteriormente, un juez ordenó su detención provisional por su vinculación con tres procesos penales distintos, que finalmente fueron acumulados durante la audiencia de acusación en la que aceptó los cargos.

La condena ocurre mientras el hurto pecuario continúa afectando a las principales zonas ganaderas del país, donde la sustracción de reses representa pérdidas económicas para los propietarios.

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La provincia de Chiriquí encabeza las estadísticas nacionales de hurto pecuario con 146 denuncias durante los primeros nueve meses de 2026. Tomada del MP

Los registros oficiales contabilizaron 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026, una cifra que representa una disminución del 9% frente a los 750 casos reportados durante el mismo período de 2025.

Según las estadísticas del Ministerio Público, Chiriquí encabezó las denuncias con 146 casos entre enero y septiembre, seguida de Los Santos, con 115, y Veraguas, con 101. También se registraron 82 investigaciones en Coclé y 63 en Herrera, provincias donde la actividad ganadera constituye una fuente importante de ingresos para numerosas familias.

Estas cinco provincias concentraron 507 denuncias, equivalentes a aproximadamente el 75% del total nacional durante ese período. La distribución confirma que las zonas dedicadas a la producción bovina figuran entre las más afectadas, aunque el delito también se investiga en otras regiones del territorio panameño.

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La Asociación Nacional de Ganaderos ha advertido que más de mil reses son hurtadas anualmente en Panamá, una situación que ocasiona pérdidas a los productores y obliga a reforzar la vigilancia. El gremio considera necesario mejorar los controles sobre el traslado y comercialización de animales, para dificultar su ingreso a los circuitos de venta.

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió una condena de 16 años de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad en tres investigaciones por hurto pecuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Herrera, dos hombres, un propietario de finca y su trabajador, permanecen bajo detención provisional por una investigación de hurto pecuario. El 20 de octubre, un tribunal confirmó la medida cautelar tras rechazar la apelación presentada por la defensa, relacionada con hechos ocurridos entre el 14 y 15 de septiembre en una propiedad cercana al río La Villa.

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Durante otra intervención policial en Herrera, las autoridades recuperaron dos animales con denuncia de hurto, cuyo valor superaba los 2,000 dólares. La recuperación se produjo durante la operación Álamo, desarrollada para localizar personas requeridas y recopilar indicios vinculados con diferentes investigaciones penales.

Otro caso concluyó en septiembre con una sentencia de diez años de prisión contra un trabajador de una finca ganadera en Chilibre, provincia de Panamá.

La Fiscalía Metropolitana acreditó que el condenado aprovechó sus funciones de manejo y traslado de reses para comercializar animales sin autorización de su propietario.

Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron documentación de subastas, registros de traslado de ganado, cheques y movimientos bancarios, que permitieron demostrar las operaciones realizadas entre julio de 2020 y febrero de 2021.

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Durante la operación Álamo, realizada en Herrera, la Policía Nacional recuperó dos animales denunciados como hurtados, valorados en más de 2,000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el condenado recibió una inhabilitación de diez años para actividades relacionadas con la administración y comercialización ganadera, que comenzará después de cumplir su prisión.

La legislación panameña establece penas de seis a ocho años de cárcel por hurto pecuario, conforme al artículo 217 del Código Penal, modificado mediante la Ley 532 de junio de 2026. La sanción puede aumentar de un tercio a la mitad cuando concurren circunstancias agravantes, dependiendo de los hechos acreditados judicialmente.

Entre esas circunstancias figuran el uso de fuerza para ingresar a las fincas, la alteración de marcas del ganado y la participación de trabajadores encargados de su custodia. También se consideran agravantes la sustracción de más de cinco animales, el traslado irregular y la comercialización mediante subastas, entre otras conductas.

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La reforma también contempla sanciones para quienes financien, faciliten o comercialicen ganado hurtado, incluso cuando no participen directamente en su sustracción.

Además, el Código Penal castiga la asociación de tres o más personas para cometer delitos, con penas agravadas cuando la organización tiene como finalidad el hurto pecuario.

Las autoridades han intensificado las operaciones en las regiones ganaderas. En marzo, la operación Vaquero permitió detener a 19 personas mediante 20 allanamientos en Herrera y Los Santos, mientras que la Policía Nacional informó que más de 300 animales habían sido recuperados en Los Santos durante 2026, hasta comienzos de septiembre.

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