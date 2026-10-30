Panamá

Robó tres animales en dos fincas de Panamá y recibió una condena de 16 años de prisión

Chiriquí, Los Santos y Veraguas encabezan los registros oficiales de este delito, que afecta el patrimonio de los productores y puede acarrear penas agravadas

El hurto pecuario continúa afectando a los productores de Panamá, donde el Ministerio Público registró 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026. Tomado del MP
El hurto pecuario continúa afectando a los productores de Panamá, donde el Ministerio Público registró 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026. Tomado del MP
Guardar

Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por el delito de hurto pecuario en Panamá, tras aceptar su responsabilidad en tres investigaciones relacionadas con la sustracción de animales en fincas del distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, una de las regiones donde este delito registra mayor incidencia y genera preocupación entre los productores ganaderos.

La sentencia fue conseguida por la Fiscalía Regional de Chiriquí el 29 de octubre de 2026, luego de que el acusado reconociera su participación en los hechos.

PUBLICIDAD

Las investigaciones establecieron que ingresó a dos propiedades de la comunidad de Baitún, donde se apoderó de tres animales durante enero y febrero de este año.

El Ministerio Público informó que la aprehensión del responsable ocurrió el 10 de febrero, mediante diligencias desarrolladas junto con los estamentos de seguridad. Posteriormente, un juez ordenó su detención provisional por su vinculación con tres procesos penales distintos, que finalmente fueron acumulados durante la audiencia de acusación en la que aceptó los cargos.

La condena ocurre mientras el hurto pecuario continúa afectando a las principales zonas ganaderas del país, donde la sustracción de reses representa pérdidas económicas para los propietarios.

PUBLICIDAD

La provincia de Chiriquí encabeza las estadísticas nacionales de hurto pecuario con 146 denuncias durante los primeros nueve meses de 2026. Tomada del MP
La provincia de Chiriquí encabeza las estadísticas nacionales de hurto pecuario con 146 denuncias durante los primeros nueve meses de 2026. Tomada del MP

Los registros oficiales contabilizaron 680 denuncias entre enero y septiembre de 2026, una cifra que representa una disminución del 9% frente a los 750 casos reportados durante el mismo período de 2025.

Según las estadísticas del Ministerio Público, Chiriquí encabezó las denuncias con 146 casos entre enero y septiembre, seguida de Los Santos, con 115, y Veraguas, con 101. También se registraron 82 investigaciones en Coclé y 63 en Herrera, provincias donde la actividad ganadera constituye una fuente importante de ingresos para numerosas familias.

Estas cinco provincias concentraron 507 denuncias, equivalentes a aproximadamente el 75% del total nacional durante ese período. La distribución confirma que las zonas dedicadas a la producción bovina figuran entre las más afectadas, aunque el delito también se investiga en otras regiones del territorio panameño.

La Asociación Nacional de Ganaderos ha advertido que más de mil reses son hurtadas anualmente en Panamá, una situación que ocasiona pérdidas a los productores y obliga a reforzar la vigilancia. El gremio considera necesario mejorar los controles sobre el traslado y comercialización de animales, para dificultar su ingreso a los circuitos de venta.

Ilustración en acuarela de una persona con toga y mazo de juez al lado de las manos de otra persona sujetas con esposas metálicas.
La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió una condena de 16 años de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad en tres investigaciones por hurto pecuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la provincia de Herrera, dos hombres, un propietario de finca y su trabajador, permanecen bajo detención provisional por una investigación de hurto pecuario. El 20 de octubre, un tribunal confirmó la medida cautelar tras rechazar la apelación presentada por la defensa, relacionada con hechos ocurridos entre el 14 y 15 de septiembre en una propiedad cercana al río La Villa.

Durante otra intervención policial en Herrera, las autoridades recuperaron dos animales con denuncia de hurto, cuyo valor superaba los 2,000 dólares. La recuperación se produjo durante la operación Álamo, desarrollada para localizar personas requeridas y recopilar indicios vinculados con diferentes investigaciones penales.

Otro caso concluyó en septiembre con una sentencia de diez años de prisión contra un trabajador de una finca ganadera en Chilibre, provincia de Panamá.

La Fiscalía Metropolitana acreditó que el condenado aprovechó sus funciones de manejo y traslado de reses para comercializar animales sin autorización de su propietario.

Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron documentación de subastas, registros de traslado de ganado, cheques y movimientos bancarios, que permitieron demostrar las operaciones realizadas entre julio de 2020 y febrero de 2021.

Tres hombres cargan una vaca en la caja de una camioneta pickup. Uno de los hombres alumbra con una linterna. Hay una rampa de madera.
Durante la operación Álamo, realizada en Herrera, la Policía Nacional recuperó dos animales denunciados como hurtados, valorados en más de 2,000 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el condenado recibió una inhabilitación de diez años para actividades relacionadas con la administración y comercialización ganadera, que comenzará después de cumplir su prisión.

La legislación panameña establece penas de seis a ocho años de cárcel por hurto pecuario, conforme al artículo 217 del Código Penal, modificado mediante la Ley 532 de junio de 2026. La sanción puede aumentar de un tercio a la mitad cuando concurren circunstancias agravantes, dependiendo de los hechos acreditados judicialmente.

Entre esas circunstancias figuran el uso de fuerza para ingresar a las fincas, la alteración de marcas del ganado y la participación de trabajadores encargados de su custodia. También se consideran agravantes la sustracción de más de cinco animales, el traslado irregular y la comercialización mediante subastas, entre otras conductas.

La reforma también contempla sanciones para quienes financien, faciliten o comercialicen ganado hurtado, incluso cuando no participen directamente en su sustracción.

Además, el Código Penal castiga la asociación de tres o más personas para cometer delitos, con penas agravadas cuando la organización tiene como finalidad el hurto pecuario.

Las autoridades han intensificado las operaciones en las regiones ganaderas. En marzo, la operación Vaquero permitió detener a 19 personas mediante 20 allanamientos en Herrera y Los Santos, mientras que la Policía Nacional informó que más de 300 animales habían sido recuperados en Los Santos durante 2026, hasta comienzos de septiembre.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeHurto pecuarioCondena de cárcelDelitoRoboGanadería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá pondrá a prueba su respuesta ante la pesca ilegal y la contaminación marina

Hasta el momento se han detectado unas diez embarcaciones relacionadas con posibles actividades ilegales, afirma el Ministerio de Ambiente

Panamá pondrá a prueba su respuesta ante la pesca ilegal y la contaminación marina

En Panamá seis niños continúan a la espera de un trasplante de riñón

Sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil

En Panamá seis niños continúan a la espera de un trasplante de riñón

Crece el pesimismo económico en Panamá: confianza del consumidor baja a 73 puntos

El 41% de los panameños encuestados ve pocas posibilidades de conseguir empleo

Crece el pesimismo económico en Panamá: confianza del consumidor baja a 73 puntos

A 16 años de prisión condenan a un hombre por el delito de hurto pecuario en Panamá

El acusado ingresó a dos fincas distintas ubicadas en la provincia de Chiriquí y se apoderó de tres animales

A 16 años de prisión condenan a un hombre por el delito de hurto pecuario en Panamá

Panamá ofrece mediar entre Cuba y Washington

La iniciativa, presentada ante las Naciones Unidas, queda supeditada a que Washington y La Habana acepten retomar contactos políticos, sin que exista aún una negociación formal ni pronunciamientos de las partes

Panamá ofrece mediar entre Cuba y Washington

TECNO

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

Qué es la dirección IP, cómo encontrarla y por qué es importante para navegar por internet

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo se rompió o dejó de funcionar: Apple inicia la reparación

GTA 6 revela a sus protagonistas: quiénes son Jason, Lucia y los personajes que llegarán a Vice City

ENTRETENIMIENTO

Así fue el regreso de Aerosmith a los escenarios después de 3 años: Dave Grohl, Johnny Depp, Guns N’ Roses y más sorpresas

Así fue el regreso de Aerosmith a los escenarios después de 3 años: Dave Grohl, Johnny Depp, Guns N’ Roses y más sorpresas

El videoclip de “Coming Up Roses” incorpora a la pareja que se comprometió durante un concierto de Harry Styles

Clásicos de terror para Halloween: películas que siguen inquietando al público

La cuantiosa deuda que enfrenta Kevin Federline tras dejar de recibir dinero de Britney Spears

Céline Dion cierra su residencia en París con USD 125 millones y un cuerpo que reconstruyó desde cero

MUNDO

Ucrania retomó los ataques con drones contra refinerías rusas

Ucrania retomó los ataques con drones contra refinerías rusas

Un tribunal alemán puso fin a la vigilancia permanente sobre el sospechoso del caso Madeleine McCann

La Unión Europea y Canadá firmaron una alianza estratégica sobre comercio, energía, defensa e inteligencia artificial

El fundador de Villa Vie se declaró “el villano” tras dejar varados a 200 pasajeros en Camboya: “Me siento fatal”

El Burj Khalifa podría perder su récord ante una torre saudita de más de un kilómetro