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El ejército ucraniano acatará la tregua humanitaria en Oleshky a partir del martes

El Estado Mayor informó que suspenderá los combates desde las 03H00, hora de Kiev, en un área delimitada de la ciudad ocupada por Rusia, sin precisar la duración ni el alcance territorial

El Ejército ucraniano anunció un alto el fuego localizado en Oleshky para facilitar una operación humanitaria. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
El Ejército ucraniano anunció un alto el fuego localizado en Oleshky para facilitar una operación humanitaria. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
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El Ejército ucraniano anunció este viernes un alto el fuego localizado en Oleshky, ciudad de la región de Jersón bajo ocupación rusa, que regirá a partir del próximo martes con el objetivo declarado de permitir una operación humanitaria para los residentes que llevan meses atrapados sin alimentos ni suministros básicos.

El anuncio se produjo horas después de que el Ejército ruso confirmara que respetaría la misma tregua desde el 27 de octubre, en un movimiento que ambas partes vincularon a una gestión diplomática de la Casa Blanca.

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El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania precisó en un comunicado difundido el viernes que el cese de hostilidades regirá “a partir del 27 de octubre a las 03H00, hora de Kiev” en una zona delimitada de Oleshky.

El organismo militar ucraniano agregó: “Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están haciendo todo lo posible para ayudar a los residentes de Oleshky y harán todos los esfuerzos para garantizar la seguridad y el rescate de nuestros conciudadanos”.

El comunicado ucraniano no precisó cuánto tiempo duraría el alto el fuego ni qué extensión exacta de territorio abarcaría, una omisión que también se repitió en el anuncio ruso emitido horas antes.

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El general ruso Valeri Gerasimov confirmó el cese de hostilidades a partir del 27 de octubre a las cuatro de la madrugada. (REUTERS/Alina Smutko)
El general ruso Valeri Gerasimov confirmó el cese de hostilidades a partir del 27 de octubre a las cuatro de la madrugada. (REUTERS/Alina Smutko)

Confirmación rusa y diferencias sobre las fechas

El Ejército ruso adelantó su conformidad con la tregua antes de que Ucrania emitiera su propio comunicado. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y primer viceministro de Defensa, el general de Ejército Valeri Gerasimov, informó que el cese de hostilidades por parte de Rusia comenzará el 27 de octubre a las 04.00 de la madrugada, hora de Moscú.

Esa fecha coincide en términos generales con la fijada por el comunicado del Estado Mayor ucraniano, aunque difiere del anuncio previo de la Casa Blanca, que había fijado el 29 de octubre como el comienzo del alto el fuego.

Ni el comunicado del Estado Mayor ucraniano ni la confirmación rusa aclararon si se trata de una discrepancia de calendario entre ambas partes o de etapas sucesivas de una misma operación.

La mediación de Melania Trump

La primera dama de EE. UU., Melania Trump, junto al presidente Donald Trump. REUTERS/Umit Bektas
La primera dama de EE. UU., Melania Trump, junto al presidente Donald Trump. REUTERS/Umit Bektas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, había anunciado horas antes del comunicado ucraniano que logró negociar el alto el fuego localizado entre las dos partes. Según informó la Casa Blanca, la gestión buscó “permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar una evacuación de civiles a través de un corredor seguro designado”.

La primera dama y su representante trabajaron de forma directa con autoridades rusas y ucranianas para definir los términos técnicos del acuerdo, incluyendo plazos y procedimientos de evacuación. Trump explicó que líderes civiles no militares de ambos países colaborarán para visitar a los residentes en sus hogares y determinar la asistencia que necesitan.

“Quienes deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania”, señaló la primera dama. Precisó además que toda la operación será documentada por una organización de medios estadounidense imparcial que acompañará a los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno.

La situación humanitaria que motivó la tregua

Los comunicados militares de Ucrania y Rusia omitieron la duración exacta de la tregua y los límites territoriales del área acordada. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)
Los comunicados militares de Ucrania y Rusia omitieron la duración exacta de la tregua y los límites territoriales del área acordada. (34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout via REUTERS)

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmitro Lubinets, advirtió este mismo viernes que la ciudad atraviesa una situación extrema. “La gente no solo está sufriendo por la falta de comida y medicinas: se está muriendo”, alertó en una entrevista con RBC-Ucrania.

De acuerdo con la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, no han llegado suministros de alimentos a Oleshky desde el 26 de mayo. El jefe de la Administración Militar Regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, denunció que los rusos “mantienen como rehenes a unas 2.000 personas, de las cuales casi 50 son niños, obligadas a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua”.

Oleshki se convirtió en uno de los símbolos de la devastación y la hambruna causadas por la invasión rusa, con decenas de miles de personas que sobreviven allí prácticamente sin víveres, electricidad ni medicinas.

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