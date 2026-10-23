República Dominicana

República Dominicana descarta cerrar la frontera con Haití pese a tensión por la búsqueda de salvadoreños

El Ministerio de Defensa consideró innecesarias medidas excepcionales tras una reunión con mandos militares y afirmó que los cruces bilaterales mantienen su actividad comercial, social y cotidiana sin cambios actuales

Manos de agente de migración revisan documentos sobre una mesa; se ven pasaportes, un brazalete oficial, agentes, valla y fila de personas en una zona fronteriza.
Un agente de migración dominicano revisa documentos de identidad en un punto fronterizo con Haití, mientras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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República Dominicana descartó el cierre de su frontera con Haití pese al aumento de la tensión en el país vecino, donde continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada ocurrida el domingo en las afueras de Puerto Príncipe.

El Ministerio de Defensa dominicano informó este jueves que las condiciones no requieren medidas extraordinarias en la zona limítrofe. Las autoridades afirmaron que mantienen vigilancia sobre la evolución de los hechos en Haití y que evaluarán nuevas decisiones de acuerdo con los riesgos que puedan surgir.

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La decisión se conoció después de una reunión encabezada por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto con los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. También participaron responsables de inteligencia y operaciones del Estado Mayor Conjunto.

Según el comunicado oficial, el encuentro permitió analizar la situación haitiana y sus efectos posibles sobre la seguridad dominicana. El Gobierno sostuvo que las actividades comerciales, sociales y cotidianas en la frontera se desarrollan sin alteraciones.

Soldados montan guardia junto a la valla de seguridad que se construye a lo largo de la frontera con Haití para reforzar el control y frenar la migración irregular en la provincia fronteriza de Dajabón, República Dominicana, el 25 de enero de 2026. REUTERS/Erika Santelices
Soldados montan guardia junto a la valla de seguridad que se construye a lo largo de la frontera con Haití para reforzar el control y frenar la migración irregular en la provincia fronteriza de Dajabón, República Dominicana, el 25 de enero de 2026. REUTERS/Erika Santelices

Vigilancia sostenida sin cambios en los pasos fronterizos

El Ministerio de Defensa señaló que no detectó, hasta ahora, circunstancias que exijan modificar la dinámica habitual de las comunidades fronterizas. La posición oficial descarta una clausura preventiva del paso entre ambos países, una medida que en otras ocasiones fue aplicada ante episodios de tensión política, crisis humanitarias o incidentes de seguridad.

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La frontera entre República Dominicana y Haití se extiende por cerca de 390 kilómetros y concentra intercambios comerciales, desplazamientos de trabajadores y relaciones entre poblaciones de ambos lados. Por ese motivo, las autoridades dominicanas subrayaron que cualquier disposición será proporcional a la amenaza identificada.

El comunicado no detalló si el operativo de vigilancia recibió refuerzos adicionales. Sí indicó que el Ministerio continuará con el seguimiento de los acontecimientos en el territorio haitiano ante la posibilidad de que la crisis tenga consecuencias sobre la estabilidad fronteriza.

Las actividades en los pasos fronterizos continúan con normalidad, según la evaluación transmitida por las autoridades dominicanas tras la reunión de seguridad.

Valla metálica con las banderas de República Dominicana a la izquierda y Haití a la derecha, y un logotipo de la ONU en un cartel azul en el centro, bajo un cielo claro.
Banderas de República Dominicana y Haití ondean sobre una valla metálica en un punto fronterizo, con un cartel azul de la ONU en el centro, simbolizando la compleja dinámica regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Puerto Príncipe

La crisis en Haití se agravó tras la desaparición de cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Los militares perdieron contacto con sus superiores tras una emboscada el domingo en la zona de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Las tareas para localizarlos se intensificaron el miércoles en la capital haitiana. La zona del ataque está entre los sectores controlados por grupos armados, que mantienen influencia sobre amplias áreas de la capital y sus alrededores.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el miércoles, a través de su cuenta en X, que existe una operación militar para rescatar a los cuatro integrantes de la GSF. El mandatario exigió que las pandillas los liberen sin daño y advirtió que habrá represalias si no ocurre.

Bukele confirmó una operación de rescate para recuperar a los militares salvadoreños, aunque no divulgó información sobre su ubicación ni sobre las fuerzas involucradas en el operativo.

(Foto archivo, cortesía FAES)
(Foto archivo, cortesía FAES)

Violencia de pandillas: más de 5,700 víctimas y elecciones en duda

La situación de los militares desaparecidos se suma a una crisis de seguridad que afecta a Haití desde hace años. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas citados por EFE, más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas en lo que va de 2026 como consecuencia de la violencia de las pandillas.

La ONU también atribuye a esos grupos más de 230 secuestros y la violación de más de 1.000 mujeres y niñas durante el año. La expansión territorial de las bandas y la debilidad institucional dificultan las operaciones de seguridad y condicionan el funcionamiento de los servicios públicos.

El deterioro de la situación también dejó en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre. El Consejo Electoral Provisional aplazó la campaña y anunció que difundirá un nuevo calendario, que todavía no fue publicado.

La incertidumbre electoral se mantiene mientras las autoridades haitianas intentan recuperar el control de áreas bajo influencia de las pandillas y avanzan las operaciones para encontrar a los cuatro militares salvadoreños.

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