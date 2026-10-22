República Dominicana

“El sicario de Mendoza” y su mellizo, de 16 años, murieron en un operativo policial en República Dominicana

Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez recibieron impactos de bala durante un procedimiento el 21 de octubre y fallecieron mientras eran atendidos, según informó la institución oficial

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Dos adolescentes de 16 años murieron tras una intervención de la Policía Nacional en el sector Mendoza de Santo Domingo Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos adolescentes mellizos murieron tras una intervención de la Policía Nacional en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, un caso que volvió a poner bajo atención pública las muertes de personas buscadas por la justicia durante operativos en República Dominicana.

Los fallecidos fueron identificados como Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, ambos de 16 años. La Policía se refería a Randy Omar con el alias de “el sicario de Mendoza”, mientras que en el barrio eran conocidos como “Los Mellos de Mendoza”.

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Según informó la institución, los jóvenes fueron heridos de bala el miércoles 21 de octubre durante una operación policial y fallecieron mientras recibían atención médica. La versión oficial sostiene que contra ambos pesaban cinco órdenes de arresto y que existían denuncias por asaltos, robos agravados entre otros delitos.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos armas de fuego que, de acuerdo con la Policía, eran portadas de manera ilegal: una pistola Taurus calibre nueve milímetros y una Glock modelo 19. La institución no detalló cómo se produjo el operativo.

En declaraciones a medios locales, la abuela de los fallecidos argumentó que los acusados habían sido llevados anteriormente ante las autoridades y luego quedaron en libertad porque, según dijo, no tenían antecedentes confirmados.

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La Policía Nacional informó que los jóvenes acumulaban cinco órdenes de arresto por asaltos y robos agravados. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
La Policía Nacional informó que los jóvenes acumulaban cinco órdenes de arresto por asaltos y robos agravados. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

165 entregas voluntarias en las primeras semanas de octubre

El caso ocurrió en medio de un incremento en los operativos contra personas requeridas por la justicia. Frente a ese escenario, la Policía Nacional informó que 318 personas con órdenes de arresto se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 21 de octubre.

De ese total, 165 personas se presentaron ante las autoridades entre el 1 y el 21 de octubre, una cifra superior a las 122 entregas registradas durante septiembre y a las 31 contabilizadas en la segunda mitad de agosto.

Las autoridades indicaron que 76 de los entregados eran buscados por robos y asaltos; 75, por homicidios; y 49, por tráfico de drogas. El resto tenía procesos pendientes por agresiones, violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.

La institución ha señalado que las entregas permiten poner a los requeridos a disposición del Ministerio Público y ejecutar los procedimientos judiciales sin que se produzcan operativos de captura. A comienzos de octubre, la Policía informó que tenía registradas 53,877 órdenes de arresto pendientes, aunque aclaró que algunas podían corresponder a una misma persona.

Cinta amarilla con la inscripción en inglés Police Line Do Not Cross atada a una reja metálica junto a un muro de ladrillos rojos.
Un total de 318 personas con requerimientos judiciales se entregaron de forma voluntaria a la Policía entre agosto y octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio de Mendoza también se inscribe en el aumento de muertes durante acciones policiales que las autoridades describen como intercambios de disparos. En estos casos, la versión oficial suele indicar que los buscados se resisten al arresto y abren fuego contra los agentes, quienes responden a la agresión.

Un recuento de casos publicado el 15 de octubre situó en 238 las personas muertas en presuntos enfrentamientos con la Policía durante 2026. La cifra incluyó 146 fallecimientos entre enero y junio, 16 en julio y agosto, 55 en septiembre y 21 durante la primera mitad de octubre.

La cantidad de muertes y las circunstancias de algunos operativos han provocado pedidos de investigación desde organizaciones políticas, abogados y familiares de personas fallecidas. En el caso de Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez, la Policía aseguró que aplicaría los protocolos correspondientes y que ofrecería más detalles tras el avance de las indagaciones.

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