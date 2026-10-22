República Dominicana

Autoridades dominicanas amplían a 22 provincias la alerta verde por lluvias previstas hasta el sábado

Diversos organismos de respuesta coordinaron medidas preventivas en zonas vulnerables, mientras el pronóstico prevé precipitaciones moderadas a fuertes desde el jueves

El Centro de Operaciones de Emergencias declaró alerta verde para 22 provincias ante la incidencia de una vaguada. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
El Centro de Operaciones de Emergencias declaró alerta verde para 22 provincias ante la incidencia de una vaguada. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 22 las provincias en alerta verde ante el pronóstico de lluvias que comenzarán este jueves 22 de octubre y se extenderán durante el viernes y el sábado por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó durante una rueda de prensa que una corriente de humedad procedente del Caribe y del Pacífico favorecerá precipitaciones de importancia sobre el territorio nacional.

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Según explicó Ceballos, el sistema comenzará a incidir con mayor fuerza a partir del jueves, aunque los acumulados más relevantes también se prevén para el viernes y el sábado. El pronóstico contempla tormentas eléctricas, aguaceros entre moderados y fuertes en forma local, además de ráfagas de viento que podrían ser ocasionalmente fuertes.

El pronóstico oficial contempla tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el territorio nacional hasta el sábado. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)
El pronóstico oficial contempla tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el territorio nacional hasta el sábado. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

De igual manera, Ceballos indicó que las lluvias tendrán mayor incidencia en el litoral caribeño, desde el suroeste hasta el este del país. “Los mayores acumulados se van a estar presentando en la península de Haití, la península de Barahona y todo el litoral caribeño”, señaló.

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La directora del Indomet mencionó de forma específica a Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís entre las áreas donde se esperan precipitaciones relevantes.

El COE activó sus planes de contingencia

El subdirector del COE, Erdwin R. Olivares, afirmó que la institución activó sus protocolos para este tipo de eventos meteorológicos. También indicó que los organismos que integran el sistema de respuesta estatal disponen de sus respectivos planes operativos.

El Centro de Operaciones de Emergencia activa su plan de contingencia para eventos de esta naturaleza”, dijo Olivares. Entre las instituciones involucradas mencionó al Ministerio de Defensa, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía.

El funcionario agregó que este miércoles se realizó una reunión con representantes de los alcaldes del Gran Santo Domingo para coordinar medidas preventivas y alistamientos en comunidades vulnerables. La convocatoria respondió a instrucciones del presidente de la República, según explicó.

Olivares señaló además que el COE se comunicó con las gobernaciones de las provincias bajo alerta, con especial atención en el suroeste, donde las autoridades prevén una parte importante de las lluvias anunciadas.

El subdirector del COE, Erdwin R. Olivares, confirmó la activación de los planes de contingencia entre las instituciones de respuesta del Estado.(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
El subdirector del COE, Erdwin R. Olivares, confirmó la activación de los planes de contingencia entre las instituciones de respuesta del Estado.(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Las 22 provincias bajo alerta verde

La alerta verde rige para San Cristóbal, Gran Santo Domingo, La Vega, Distrito Nacional, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

Los organismos de socorro recomendaron suspender el uso de balnearios y vigilar posibles crecidas de ríos y cañadas. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)
Los organismos de socorro recomendaron suspender el uso de balnearios y vigilar posibles crecidas de ríos y cañadas. (Cortesía: Centro de Operaciones de Emergencias)

El COE recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y adoptar medidas de prevención ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. También pidió evitar el uso de balnearios en las provincias incluidas en la alerta mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La vigilancia se mantendrá durante los próximos días, mientras Indomet actualiza los pronósticos sobre la evolución de la vaguada y la distribución de las lluvias en el país.

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