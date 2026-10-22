Los primeros vientos nortes ya están en El Salvador, pero se mantienen lluvias puntuales

Un sistema de alta presión localizado en Estados Unidos orienta el flujo de aire hacia la región. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )

Guardar

El cambio de viento ya comenzó a sentirse en el territorio salvadoreño. Los primeros Vientos Nortes de la temporada continuarán este jueves 22 de octubre, aunque su presencia no eliminará por completo las lluvias en varias zonas del país, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El sistema ingresó el miércoles 21 de octubre y se mantendrá con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 35 kilómetros por hora. La mayor influencia se prevé en las zonas altas, la cordillera volcánica y el norte del país.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Amenazas indicó que un sistema de alta presión ubicado sobre Estados Unidos orienta el flujo de viento desde el norte hacia la región. Aun así, las condiciones locales de la atmósfera permitirán la formación de lluvias y posibles tormentas durante distintas horas de la jornada.

El pronóstico meteorológico incluye precipitaciones nocturnas en puntos del Área Metropolitana de San Salvador y La Libertad.(Cortesía: Ministerio de Ambiente )

Una vaguada mantendrá las lluvias en sectores del país

Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves se esperan lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cordillera de El Bálsamo y sectores costeros de la zona central y paracentral. Para el resto de la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

En horas de la tarde, las lluvias y posibles tormentas se concentrarán en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la zona norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Vicente y Usulután. Las precipitaciones estarán asociadas a vaguadas locales, con apoyo de condiciones favorables en niveles altos de la atmósfera.

PUBLICIDAD

Por la noche, el pronóstico incluye lluvias en puntos de la zona central, entre ellos sectores del AMSS y La Libertad. También podrían registrarse precipitaciones en la franja costera oriental.

El MARN prevé que el viento del norte se mantenga débil, pero con ráfagas ocasionales en sitios expuestos. La influencia de este sistema coincidirá con temperaturas cálidas durante el día, pese a que las madrugadas conservarán condiciones más frescas.

Las ráfagas del viento norte alcanzan hasta 35 kilómetros por hora en las zonas altas y la cordillera volcánica. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )

El país atraviesa la transición hacia la estación seca

La llegada de los Vientos Nortes ocurre durante el período de cambio entre la época lluviosa y la estación seca en El Salvador. Las proyecciones meteorológicas ubican esta transición entre la segunda mitad de octubre y mediados de noviembre, una fase en la que pueden persistir lluvias aisladas por el paso de vaguadas u otros sistemas atmosféricos.

PUBLICIDAD

El cierre de la época lluviosa está previsto antes de la mitad de noviembre. La transición finalizaría el 13 de noviembre y la estación seca comenzaría el 14 de noviembre, por lo que el 15 de noviembre ya correspondería a los primeros días del nuevo período climático.

Durante este proceso, las lluvias tienden a disminuir de forma gradual, aunque no desaparecen de inmediato. Los eventos de precipitación pueden mantenerse en zonas montañosas, la cordillera volcánica y sectores del norte, sobre todo durante la tarde y la noche.

Para los próximos días, el boletín meteorológico anticipa un descenso ligero de las temperaturas mínimas entre el domingo 25 y el martes 27 de octubre. En las zonas altas, los valores podrían oscilar entre 7 °C y 12 °C; en los valles interiores, entre 18 °C y 21 °C; y en la costa, entre 22 °C y 24 °C.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Amenazas mantendrá el seguimiento de la evolución de los Vientos Nortes, las vaguadas y las lluvias previstas durante la transición hacia la estación seca.