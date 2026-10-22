El Salvador

Los primeros vientos nortes ya están en El Salvador, pero se mantienen lluvias puntuales

Una vaguada local favorecerá precipitaciones y posibles tormentas durante la madrugada en el Área Metropolitana de San Salvador y por la tarde en Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Vicente y Usulután

Un sistema de alta presión localizado en Estados Unidos orienta el flujo de aire hacia la región. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )
Un sistema de alta presión localizado en Estados Unidos orienta el flujo de aire hacia la región. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )
Guardar

El cambio de viento ya comenzó a sentirse en el territorio salvadoreño. Los primeros Vientos Nortes de la temporada continuarán este jueves 22 de octubre, aunque su presencia no eliminará por completo las lluvias en varias zonas del país, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El sistema ingresó el miércoles 21 de octubre y se mantendrá con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 y 35 kilómetros por hora. La mayor influencia se prevé en las zonas altas, la cordillera volcánica y el norte del país.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Amenazas indicó que un sistema de alta presión ubicado sobre Estados Unidos orienta el flujo de viento desde el norte hacia la región. Aun así, las condiciones locales de la atmósfera permitirán la formación de lluvias y posibles tormentas durante distintas horas de la jornada.

El pronóstico meteorológico incluye precipitaciones nocturnas en puntos del Área Metropolitana de San Salvador y La Libertad.(Cortesía: Ministerio de Ambiente )
El pronóstico meteorológico incluye precipitaciones nocturnas en puntos del Área Metropolitana de San Salvador y La Libertad.(Cortesía: Ministerio de Ambiente )

Una vaguada mantendrá las lluvias en sectores del país

Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves se esperan lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cordillera de El Bálsamo y sectores costeros de la zona central y paracentral. Para el resto de la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

En horas de la tarde, las lluvias y posibles tormentas se concentrarán en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la zona norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Vicente y Usulután. Las precipitaciones estarán asociadas a vaguadas locales, con apoyo de condiciones favorables en niveles altos de la atmósfera.

PUBLICIDAD

Por la noche, el pronóstico incluye lluvias en puntos de la zona central, entre ellos sectores del AMSS y La Libertad. También podrían registrarse precipitaciones en la franja costera oriental.

El MARN prevé que el viento del norte se mantenga débil, pero con ráfagas ocasionales en sitios expuestos. La influencia de este sistema coincidirá con temperaturas cálidas durante el día, pese a que las madrugadas conservarán condiciones más frescas.

Las ráfagas del viento norte alcanzan hasta 35 kilómetros por hora en las zonas altas y la cordillera volcánica. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )
Las ráfagas del viento norte alcanzan hasta 35 kilómetros por hora en las zonas altas y la cordillera volcánica. (Foto cortesía Ministerio de Turismo )

El país atraviesa la transición hacia la estación seca

La llegada de los Vientos Nortes ocurre durante el período de cambio entre la época lluviosa y la estación seca en El Salvador. Las proyecciones meteorológicas ubican esta transición entre la segunda mitad de octubre y mediados de noviembre, una fase en la que pueden persistir lluvias aisladas por el paso de vaguadas u otros sistemas atmosféricos.

El cierre de la época lluviosa está previsto antes de la mitad de noviembre. La transición finalizaría el 13 de noviembre y la estación seca comenzaría el 14 de noviembre, por lo que el 15 de noviembre ya correspondería a los primeros días del nuevo período climático.

Durante este proceso, las lluvias tienden a disminuir de forma gradual, aunque no desaparecen de inmediato. Los eventos de precipitación pueden mantenerse en zonas montañosas, la cordillera volcánica y sectores del norte, sobre todo durante la tarde y la noche.

Para los próximos días, el boletín meteorológico anticipa un descenso ligero de las temperaturas mínimas entre el domingo 25 y el martes 27 de octubre. En las zonas altas, los valores podrían oscilar entre 7 °C y 12 °C; en los valles interiores, entre 18 °C y 21 °C; y en la costa, entre 22 °C y 24 °C.

El Observatorio de Amenazas mantendrá el seguimiento de la evolución de los Vientos Nortes, las vaguadas y las lluvias previstas durante la transición hacia la estación seca.

Temas Relacionados

VientosSan SalvadorLluviasEl SalvadorVientos nortesMinisterio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesMARNObservatorio de AmenazasEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador inaugura un laboratorio de calidad del agua en Oriente con una inversión superior a $2 millones

La nueva infraestructura realizará controles físicos, químicos y microbiológicos en redes, fuentes y plantas de tratamiento para verificar el cumplimiento de la norma salvadoreña obligatoria y atender el abastecimiento de miles de hogares

El Salvador inaugura un laboratorio de calidad del agua en Oriente con una inversión superior a $2 millones

España concedió asilo a casi 6,000 nicaragüenses entre 2018 y 2025

Los registros de la Oficina de Asilo y Refugio muestran que el país europeo recibió 20.931 peticiones de esa nacionalidad durante ocho años, en un contexto de salida masiva tras la crisis de 2018

España concedió asilo a casi 6,000 nicaragüenses entre 2018 y 2025

Múltiple accidente dejó al menos tres lesionados en la carretera hacia San Salvador

El siniestro involucró una rastra, un vehículo de carga, un automóvil y presuntamente un autobús en el kilómetro 61 de la carretera que conecta Zacatecoluca con San Salvador

Múltiple accidente dejó al menos tres lesionados en la carretera hacia San Salvador

Crisis de basura en El Salvador: especialistas advierten que casi el 70% de los residuos proviene de los hogares

Analistas ambientales llamaron a sustituir la cultura de comprar y desechar por esquemas sostenibles que otorguen valor a los materiales recuperados en todo el territorio nacional

Crisis de basura en El Salvador: especialistas advierten que casi el 70% de los residuos proviene de los hogares

Voraz incendio consumió cuatro autobuses del transporte colectivo en el occidente salvadoreño

El Cuerpo de Bomberos controló las llamas el miércoles por la noche en el sector final de la 25 calle Poniente, donde impidió que el fuego alcanzara otros vehículos estacionados

Voraz incendio consumió cuatro autobuses del transporte colectivo en el occidente salvadoreño

TECNO

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

De baterías a materiales del futuro: el MIT creó una IA que podría identificar compuestos prometedores

Un hacker desbloqueó la Nintendo Switch 2 por primera vez con la ayuda de una inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

¿Madre e hija en los Oscar? Samantha Morton y Esmé Creed-Miles podrían competir en la categoría de mejores actrices de reparto

Bryan Cranston revela los planes que tenía con RJ Mitte antes de su muerte: “Es una lástima”

Judi Dench se lamentó por la fallida película de Cats: “Qué desperdicio de buena voluntad y talento”

MUNDO

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones: “Tenemos buenas reservas”

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones: “Tenemos buenas reservas”

El precio del Brent subió un 4% y alcanzó su mayor precio desde mayo por la escalada en Medio Oriente

Canadá y Turquía abrieron las conversaciones sobre un tratado de libre comercio

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió el Tíbet: al menos 16 muertos y más de 30 heridos

Francia dictó condenas rápidas contra más de 200 personas tras los disturbios durante las protestas