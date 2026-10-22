Director de la Policía Nacional Civil de Guatemala descarta renunciar tras el asesinato de Solórzano Foppa

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, descartó presentar su renuncia tras los cuestionamientos por el operativo de captura. (AGN)

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El director general de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, David Estuardo Custodio Boteo, descartó presentar su renuncia tras los cuestionamientos por el procedimiento aplicado contra los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz.

El funcionario sostuvo que dejar el cargo equivaldría a admitir errores dentro de la institución y afirmó que su continuidad depende del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

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Boteo compareció este jueves 22 de octubre ante diputados de la bancada VOS en el Congreso de la República, junto con el subdirector de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto Quiché.

La citación abordó el ataque armado ocurrido el sábado 17 de octubre en el sector del Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala. El hecho dejó dos muertos: el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y el judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

El exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en el Campo Marte de la Ciudad de Guatemala el sábado 17 de octubre. (Johan ORDONEZ / AFP)

Después del ataque, la Policía detuvo a los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron su libertad cuando un juez dictó falta de mérito al considerar que no existían elementos suficientes para vincularlos con el crimen.

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“Renunciar sería aceptar que se cometió un error”

El diputado José Chic interrogó al director policial por la actuación de los agentes después del ataque y por su responsabilidad al frente de la institución. Durante el intercambio, le preguntó si evaluaba abandonar la dirección de la PNC ante los señalamientos por presuntas irregularidades durante las capturas.

Boteo respondió que no contempla esa posibilidad. “Renunciar como tal sería aceptar que se está cometiendo un error a lo interno de la institución”, afirmó ante los legisladores.

El jefe policial añadió que la decisión corresponde al titular de la cartera de Gobernación. “Considero que es una decisión del señor ministro, en todo caso, tomar una decisión de tal naturaleza”, expresó.

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La continuidad de la jefatura policial depende de la resolución del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. (Mingob)

Según Boteo, la dirección de la PNC no está involucrada en hechos delictivos vinculados con el caso. También señaló que una renuncia podría interpretarse como una admisión de responsabilidad por las anomalías que se investigan dentro de la fuerza de seguridad.

Siete policías son investigados por la captura

Las pesquisas se concentran en la actuación de los agentes que detuvieron a Rigoberto y Daniel Choc Toz. Siete integrantes de la PNC permanecen bajo investigación: cuatro agentes que participaron en el operativo, dos mandos policiales y el comisario de la unidad, Erik Segura.

Boteo indicó que los cuatro agentes y los tres mandos fueron reconcentrados y cumplen labores administrativas mientras la Inspectoría General de la PNC desarrolla la investigación interna.

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Esa dependencia trabaja de forma coordinada con el Ministerio Público y podría trasladar el caso al ámbito penal si determina que algún integrante de la fuerza infringió la ley.

El director confirmó errores de procedimiento en la detención. Reconoció que los capturados no fueron trasladados de inmediato a Torre de Tribunales, pese a que esa era la instrucción.

También admitió que un cambio de ropa de los detenidos no quedó documentado ni fue procesado por el Ministerio Público.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil acudió a una citación en el Congreso. (Bancada VOS de Guatemala)

La Inspectoría General deberá establecer si existió una posible implantación de pruebas, una hipótesis que surgió después de que los hermanos Choc recuperaron su libertad. Boteo evitó atribuir responsabilidades individuales antes de que concluyan las diligencias.

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Boteo defendió los resultados de la institución

Durante la citación, el director de la PNC defendió el desempeño de la entidad y aseguró que la incidencia criminal mantiene una situación menos desfavorable que la registrada en 2025.

“En comparación al año 2025, no vamos mal”, declaró Boteo, aunque no presentó cifras durante su intervención para sustentar esa evaluación.

Los registros disponibles hasta agosto muestran que el acumulado de homicidios de 2026 estaba por debajo del mismo período de 2025. Sin embargo, la diferencia se redujo durante los últimos meses por un aumento interanual de muertes violentas en junio, julio y agosto.

David Custodio Boteo fue nombrado director de la Policía Nacional Civil (PNC) por el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien se encuentra prófugo de la justicia. (Mingob)

En agosto se contabilizaron 318 homicidios, frente a los 283 del mismo mes de 2025. El acumulado entre enero y agosto aún registraba 84 casos menos que en igual lapso del año anterior, aunque la brecha había sido de 121 homicidios hasta julio.

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Boteo afirmó que la Policía mantiene sus operaciones pese a la crisis abierta por el caso del Campo Marte. También señaló que el ministro Villeda ordenó investigar y sancionar a los agentes que hayan incurrido en actuaciones contrarias a la ley.