Guatemala

El Estado de Guatemala adjudica USD 10,01 millones a Estados Unidos para diseñar ferrocarril entre Puerto Quetzal y Escuintla

La contratación, registrada en Guatecompras, encarga al Cuerpo de Ingenieros estadounidense los análisis de viabilidad y los planos conceptuales de una terminal multimodal destinada al traslado de mercancías portuarias hacia el municipio

Puerto con buque de carga, grúas pórtico, bodega con camiones, tren de carga sobre rieles y un volcán en la costa al fondo.
Una ilustración técnica proyecta la terminal logística multimodal y la vía ferroviaria planificadas entre Puerto Quetzal y Escuintla en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de Guatemala adjudicó USD 10,01 millones al Gobierno de Estados Unidos para elaborar el diseño de una estación logística multimodal y una conexión ferroviaria entre Puerto Quetzal y el municipio de Escuintla. La contratación, registrada en el sistema Guatecompras bajo el Número de Operación Guatecompras (NOG) 29915686, fue adjudicada por el Ministerio de la Defensa Nacional a través de la Marina de la Defensa Nacional, mediante la modalidad de convenios y tratados internacionales contemplada en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con una publicación del Diario Soy502, la contratación quedó registrada en el sistema Guatecompras con el Número de Operación Guatecompras 29915686. El Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de la Marina de la Defensa Nacional, realizó la adjudicación bajo la modalidad de convenios y tratados internacionales prevista en el artículo uno de la Ley de Contrataciones del Estado.

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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, conocido como USACE por sus siglas en inglés, estará a cargo de preparar el estudio integral y los diseños conceptuales del sistema ferroviario industrial. La obra se integraría al plan maestro de Puerto Quetzal y busca asegurar la operación de largo plazo de la conexión.

Imagen panorámica de un tren en la vía, trabajadores con chalecos y cascos, equipo de perforación, un dron volando y montañas frondosas de Guatemala al fondo.
Ingenieros y técnicos en Guatemala realizan estudios técnicos, legales y financieros esenciales para el avance del proyecto ferroviario nacional en un paisaje montañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una terminal ferroviaria para trasladar carga desde el puerto

Puerto Quetzal enfrenta limitaciones en su capacidad operativa ante el aumento sostenido del volumen de carga y la desaceleración de sus operaciones. El comandante del Comando Naval del Pacífico, Williams Estuardo Casasola Cordón, planteó la necesidad de desarrollar la estación logística y el enlace ferroviario en un documento enviado a la autoridad administrativa superior de la Marina de la Defensa Nacional.

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La infraestructura permitiría descongestionar las operaciones portuarias, reducir costos logísticos y facilitar el transporte de mercancías entre el puerto y Escuintla. Casasola Cordón sostuvo que el proyecto contribuiría a la competitividad económica del país mediante una mayor integración entre el sistema marítimo y terrestre para el comercio interno y exterior.

La iniciativa está vinculada al área de misión de infraestructura crítica y a los objetivos institucionales de fortalecer las capacidades logísticas y de transporte del Estado. Su alcance también contempla la articulación de la futura estación con los servicios de Puerto Quetzal.

La contratación se relaciona con una enmienda a la Carta de Oferta y Aceptación identificada como GT-B-HAG, mediante la cual Estados Unidos ofreció acompañamiento técnico a Guatemala. La adenda firmada por ambos países incorporó una línea de servicios técnicos del USACE para elaborar los estudios y diseños necesarios.

La Nota 12 de la enmienda dispone que el sistema conecte Puerto Quetzal con una estación logística multifuncional en Escuintla. Las tareas incluyen el diseño detallado de la infraestructura ferroviaria y de transferencia, estudios exhaustivos de viabilidad y la formación de funcionarios guatemaltecos mediante transferencia de conocimientos.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala indicó, en una carta incluida en la documentación de Guatecompras, que la asistencia técnica permitirá preparar los diseños conceptuales y el estudio integral de la conexión. El proyecto complementa el diseño para ampliar el muelle y los servicios portuarios, también identificado bajo el caso GT-B-HAG.

Recorridos en Escuintla y la opción de un puerto seco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que los especialistas estadounidenses ya trabajan en la preparación de los estudios. Al ser consultado sobre el avance del proyecto, afirmó: “Ya, los estudios están en marcha”.

Delegaciones del cuerpo de ingenieros recorrieron la zona de Escuintla y el trazado previsto para la línea ferroviaria que enlazaría el puerto con el municipio. Durante esas visitas también se identificó la posibilidad de construir un puerto seco en Escuintla para facilitar el movimiento de carga y conectarlo con la terminal marítima.

Arévalo señaló que existe un cronograma para presentar los resultados de los distintos estudios, aunque no informó una fecha de finalización. El mandatario solicitará una presentación sobre los avances y la programación de los trabajos.

Antes de iniciar una obra de esa dimensión deberán completarse los análisis de financiamiento, movilidad, demanda y otras variables técnicas. Los estudios previos de viabilidad, ingeniería y diseño conceptual se sustentan en el Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional número 01-2026, firmado entre el Ministerio de la Defensa Nacional y la Empresa Ferrocarriles de Guatemala. Con información de Soy502

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