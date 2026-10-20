Andreína Martínez desfiló en Victoria’s Secret pero no ganó las alas: La dominicana dijo que cumplió su sueño

La dominicana destacó el vínculo con las otras dos finalistas de Angels Among Us, desde el casting en Chicago hasta la noche del desfile, donde la camerunesa Omon se llevó el contrato con IMG Models. (Cortesía: Andreína Martínez)

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Andreína Martínez desfiló durante la transmisión con un conjunto de lencería color piel, acompañada por otras modelos. Aunque alcanzó el grupo de tres finalistas, no llevó las alas reservadas para las Ángeles oficiales y para la ganadora de la competencia.

La dominicana compartió un video de su aparición en la pasarela y respondió al descontento de parte del público de República Dominicana por la decisión de la marca. En el mensaje escribió: “¡Yo creo que ustedes no entienden la magnitud, yo modelé en el Victoria’s Secret Fashion Show!”.

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Martínez calificó la experiencia como un sueño cumplido y convocó a celebrar su participación. La modelo expresó: “Tener la oportunidad de caminar por esa pista fue electrizante; no puedo creer lo que acaba de pasar. Gracias a Adam Selman por confiar en nosotras, y a todos los que hicieron esto posible”.

La finalista sostuvo que nunca había estado tan feliz y pidió que República Dominicana celebrara el hecho de que caminó por primera vez en el desfile. También destacó el recorrido compartido con las otras dos finalistas: “Me encantó compartir la pasarela con mi hermana Tatyana Tinsley y Solange Omon. Estoy tan orgullosa de ustedes, desde el casting en Chicago hasta vernos en la pasarela”.

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La modelo, que llegó a la final junto a Solange Omon y Tatyana Tinsley, calificó su participación en el Fashion Show 2026 como un sueño cumplido y convocó a celebrar el logro. ( Imagen de cortesía)

En el cierre de su publicación, Martínez dijo que quería ver “celebración, felicidad, cadereo y gratitud”.

¿Quién ganó las alas de la pasarela?

La modelo camerunesa Solange Omon fue elegida nueva Ángel de Victoria’s Secret durante el Fashion Show 2026, tras imponerse en la final de Angels Among Us, un triunfo que le otorgó las alas oficiales de la marca y un contrato con IMG Models.

Solange Omon desfila en la pasarela durante el desfile de moda de Victoria's Secret en los estudios Sony Pictures en Culver City, California, EE. UU., el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La definición se conoció durante la pasarela del domingo, luego de varias semanas de emisiones del programa, que evaluó a alrededor de 100 mil participantes. Omon llegó al grupo final junto con la neoyorquina Tatyana Tinsley y la dominicana Andreína Martínez.

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El certamen correspondió a la segunda temporada de Angels Among Us. La elección de Omon consolidó el inicio de su carrera internacional con el acuerdo exclusivo de modelaje obtenido como parte del premio.

Kylie Jenner y el regreso del Fantasy Bra

La empresaria Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret como una de las sorpresas de la noche. Fue la encargada de recuperar el Fantasy Bra, una pieza tradicional de la marca cuya presencia en el desfile había quedado suspendida durante años.

Kylie lució un sostén valorado en USD 50 millones, compuesto por 4,410 diamantes. La pieza devolvió al espectáculo uno de los elementos asociados con sus ediciones anteriores.

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Kylie Jenner desfila en la pasarela durante el desfile de moda de Victoria's Secret en los estudios Sony Pictures en Culver City, California, EE. UU., el 18 de octubre de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Según la revista CHIC, la última modelo que lució el Fantasy Bra antes de que el desfile de Victoria’s Secret cambiara de formato y la prenda quedara suspendida durante casi una década fue la sueca Elsa Hosk, en 2018. La modelo llevó el Dream Angels Fantasy Bra, una pieza creada por Atelier Swarovski, valuada en un millón de dólares y elaborada con más de 2,100 diamantes de laboratorio.

Tras la cancelación del desfile en 2019, Victoria’s Secret retomó el evento en 2024 y 2025, aunque sin uno de sus símbolos históricos: el Fantasy Bra. Ahora, la marca decidió recuperar esta prenda, que durante años fue uno de los elementos centrales de su pasarela.

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