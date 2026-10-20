“Van a rodar cabezas”: Ministro de Gobernación de Guatemala reconoce “dudas” en el asesinato de Solórzano Foppa y no descarta destituciones

El ministro Marco Antonio Villeda admitió que la investigación sobre el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa mantiene más dudas que certezas. (Cortesía para Infobae América)

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El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, admitió que la investigación por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa aún presenta “más dudas que certezas” y aseguró que podría haber destituciones dentro de la Policía Nacional Civil (PNC) si se comprueban irregularidades en la captura de dos jóvenes que luego quedaron en libertad.

“Cuando ya tenga prueba claro qué fue lo que pasó, cómo actuó la policía y tenga una conclusión de cómo ocurrieron los hechos basado en evidencia, no en suposiciones, claro que voy a tomar decisiones y claro que van a rodar cabezas, por supuesto”, afirmó Villeda.

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Las declaraciones del ministro de Gobernación se ofrecieron durante su presencia en el velatorio del abogado y exfiscal Solórzano Foppa, asesinado el sábado 17 de octubre en la Ciudad de Guatemala, donde también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 53 años, quien era integrante de la Federación de Judo.

El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en un ataque armado en la Ciudad de Guatemala. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El funcionario indicó que los agentes vinculados con las detenciones fueron apartados de sus funciones mientras avanza una investigación interna. También ordenó que la Inspectoría de la PNC revise el procedimiento de los policías que capturaron a los hermanos Choc Toz poco después del crimen.

No obstante, el jefe de la cartera del Interior no reveló cuántos agentes están a disposición de las investigaciones.

La investigación revisa videos, testimonios y pruebas balísticas

Villeda señaló que el Ministerio de Gobernación concentra sus recursos en el esclarecimiento del asesinato y en la identificación de los responsables materiales e intelectuales. Explicó que las autoridades analizan grabaciones de video, recaban testimonios y realizan peritajes balísticos.

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“Estamos poniendo todas nuestras capacidades para poder desentrañar este crimen, para determinar quiénes han sido los responsables”, dijo el ministro. No obstante, aclaró que la reserva decretada en el expediente le impide ofrecer detalles sobre las líneas de investigación.

Consultado sobre un eventual fallo en el esquema de protección que tenía Solórzano Foppa, el titular de Gobernación evitó anticipar conclusiones. Según explicó, la víctima tenía inicialmente dos agentes de seguridad, uno por turno. Tras su llegada a la cartera del Interior, el número aumentó a cuatro agentes, con dos por turno.

Los restos del abogado anticorrupción Juan Francisco Solorzano Foppa, fueron velados en una funeraria de la ciudad de Guatemala. (REUTERS/Cristina Chiquin)

El ministro sostuvo que la investigación debe determinar si existieron deficiencias en el dispositivo, cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias previas. “Tenemos que ver qué fue lo que falló, cómo ocurrió exactamente el hecho”, afirmó.

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La captura de los hermanos Choc Toz quedó bajo revisión de la Inspectoría

La situación de los dos jóvenes detenidos tras el homicidio abrió otro frente para las autoridades. Más cuando los hermanos denunciaron que agentes policiales les habrían colocado un arma y que fueron capturados sin justificación. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó falta de mérito y un juez ordenó su libertad.

Villeda dijo que la presunta implantación del arma no puede darse por comprobada sin una investigación. Afirmó que los detenidos fueron interceptados entre 15 y 20 minutos después de los asesinatos y, según la versión inicial, estaban en posesión de un arma que debía ser sometida a peritajes.

El abogado defensor denunció la destrucción de los teléfonos móviles de los detenidos y la falta de peritajes balísticos oficiales. (Cortesía para Infobae América)

“Una detención no determina la culpabilidad de una persona, es solamente un procedimiento para poder investigar su participación en los hechos o no”, sostuvo. Añadió que era necesario contrastar el arma incautada con la utilizada en el crimen, revisar fotogramas de videos y entrevistar a testigos.

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El ministro remarcó que la resolución judicial no cierra la revisión sobre la actuación policial. “Si lo que estas personas manifiestan, sobre un mal procedimiento, de que la policía les implantó el arma y que los capturó sin ninguna razón, es algo que también tenemos que investigar”, expresó.

Villeda reconoció una crisis de credibilidad en la Policía Nacional Civil

El jefe de Gobernación reconoció la molestia social por el caso y admitió que existe una crisis de credibilidad sobre la Policía Nacional Civil. Aun así, pidió no extender las sospechas a toda la institución, que cuenta con 43 mil integrantes.

“No voy a encubrir a nadie. No voy a tolerar ningún acto de corrupción”, aseguró. También afirmó que los policías involucrados en hechos anómalos “andan completamente solos” y no tendrán respaldo de su administración.

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Villeda sostuvo que Guatemala no puede permitir un escenario en el que las personas teman expresar opiniones o cuestionar a funcionarios por temor a represalias. “Aquí todos tienen que tener la libertad de hablar, todos tienen que tener la libertad de criticar a todos los funcionarios sin que haya ninguna consecuencia”, declaró.

El ministro Villeda reconoció una crisis de credibilidad en la Policía Nacional Civil pero pidió no culpar a los 43 mil miembros de la institución. (PNC de Guatemala)

El ministro indicó que la investigación busca establecer “no solo los actores materiales, sino que también los actores intelectuales del crimen”. Sobre posibles cambios en la cúpula policial, señaló que serán evaluados cuando existan elementos suficientes: “Si en algún momento es necesario hacer destituciones, las vamos a hacer”.

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Descarta asistencia del FBI en las investigaciones del asesinato

Pese a que el Ministerio Público afirmó que las investigaciones del asesinato de Solórzano Foppa cuentan con la cooperación de expertos internacionales, Villeda descartó la presencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“No he hablado con el FBI todavía, esto recién pasó hace dos días”, dijo.

Según el funcionario guatemalteco, por el momento están poniendo todo su empeño para aclarar el homicidio.

Las autoridades analizan grabaciones de video, testimonios y peritajes balísticos para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. (REUTERS/Cristina Chiquin)

Además, afirmó que existe una narrativa sobre un “aumento desmedido de la violencia” en el país, pero argumentó que los primeros cinco meses del 2026 se tuvo la cantidad más baja de homicidios en Guatemala en los últimos 25 años.

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Reconoció que hubo un aumento en agosto, por lo que se “reajustó la estrategia” de seguridad y, a partir de septiembre, “hubo una baja sostenida” en los asesinatos.