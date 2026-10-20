Juegos Centroamericanos 2030: Este es el país que se postuló para ser sede después de más de tres décadas

Imagen de archivo de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una comparecencia ante los medios en Caracas, Venezuela. 13 abril 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes a las autoridades de Centro Caribe Sports la documentación necesaria para que Caracas sea evaluada como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

El acto se realizó en el palacio presidencial de Miraflores, donde Rodríguez recibió al presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, responsable de conducir el proceso que definirá la ciudad anfitriona de la competencia regional.

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“Hemos completado el proceso para postular a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030”, afirmó la mandataria durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, según informó la agencia EFE.

Rodríguez sostuvo que Caracas será la ciudad propuesta por el país y expresó su expectativa ante la definición de la candidatura. “Tengo fe en Dios, que vamos a tener esos juegos. La sede será Caracas”, señaló.

Este año la sede fue Santo Domingo, en República Dominicana, donde los atletas de Venezuela ganaron más de 200 medallas en diferentes disciplinas deportivas.

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FOTO DE ARCHIVO: Deportistas de distintas delegaciones participaron en la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Revisión interna antes de la decisión final sobre la sede

La entrega de los documentos abre una etapa de análisis interno dentro de Centro Caribe Sports, organismo que reúne a los comités olímpicos nacionales de la región y organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mejía explicó que la entidad deberá validar los documentos recibidos antes de elevarlos al resto de los ejecutivos y a la asamblea de la organización. Esa instancia tendrá la decisión final sobre la sede de la edición de 2030.

El dirigente afirmó que la postulación venezolana contó con reuniones previas entre representantes del Comité Olímpico Venezolano (COV), el Ministerio de Deporte, la Cancillería y la alcaldía de Caracas, encabezada por Carmen Meléndez.

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“Le prometemos el mayor de los tinos y de los juicios en la evaluación”, dijo Mejía tras recibir la documentación. El presidente de Centro Caribe Sports añadió que, durante su visita, observó una ciudad que consideró preparada para asumir una cita de esas características.

Rodríguez afirmó que el propósito de la candidatura es mostrar la capacidad del país para organizar eventos internacionales, así como su recuperación frente a las dificultades que atravesó en los últimos años.

(Ilustración: Jesús Aviles)

Caracas como sede: la segunda vez, Maracaibo fue la última en 1998

De ser elegida, Caracas albergaría los Juegos Centroamericanos y del Caribe por segunda vez. La capital venezolana fue sede de la competencia en 1959, una edición que reunió a delegaciones de distintos países de la región.

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La otra experiencia venezolana como anfitrión se produjo en 1998, cuando Maracaibo recibió el torneo. Aquella fue, hasta ahora, la última ocasión en la que el país organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La candidatura de Caracas tuvo un paso previo en agosto, cuando la presidenta del COV, María Soto, presentó formalmente ante Centro Caribe Sports la solicitud para que la capital venezolana fuera considerada como anfitriona de la edición de 2030.

La eventual designación supondría el regreso del certamen a Venezuela tras 32 años, desde los Juegos disputados en Maracaibo. El proceso de evaluación continuará con la revisión de los requisitos técnicos, administrativos y organizativos presentados por las autoridades venezolanas.

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