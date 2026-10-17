República Dominicana: ciudadano español es detenido con 20 paquetes de presunta cocaína en el Aeropuerto de Punta Cana

Un ciudadano español de 24 años fue detenido en el Aeropuerto de Punta Cana con 20 paquetes de presunta cocaína antes de abordar un vuelo a Frankfurt. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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Un ciudadano español de 24 años fue detenido este sábado en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia de La Altagracia, acusado de intentar salir de República Dominicana con 20 paquetes de presunta cocaína ocultos en su equipaje. El hombre tenía previsto abordar un vuelo con destino a Frankfurt, Alemania.

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC). La intervención formó parte del refuerzo de los controles en las terminales aéreas del país.

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De acuerdo con la DNCD, las autoridades recibieron información de inteligencia sobre el pasajero antes de su ingreso al vuelo. A partir de esos datos, fiscales y unidades operativas interceptaron su equipaje para aplicar el protocolo de inspección correspondiente.

Las unidades caninas detectaron el equipaje con los paquetes envueltos en cinta adhesiva y marcados con diversos logotipos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Los perros detectaron una alerta en el equipaje antes del vuelo a Alemania

Durante la revisión, las unidades caninas marcaron una de las maletas del ciudadano español. Los agentes abrieron el equipaje y encontraron las dos docenas de paquetes envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos, según informó el organismo antidrogas.

La sustancia será sometida a análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que deberá determinar su composición, peso y pureza. Por esa razón, las autoridades la identificaron de forma preliminar como presunta cocaína.

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La DNCD indicó que el operativo tuvo lugar antes de que el extranjero abordara el vuelo hacia Frankfurt. El arresto evitó que la carga saliera del país por una de las principales terminales aéreas de República Dominicana, ubicada en una zona de alta actividad turística y de conexiones internacionales.

Al momento de la detención, los agentes también incautaron dos teléfonos celulares, además de dinero en efectivo en dólares estadounidenses y pesos dominicanos. Esos elementos quedaron incorporados a la investigación como parte de las pruebas que evaluará el Ministerio Público.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinará la composición química, la pureza y el peso definitivo de la sustancia incautada. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La DNCD investiga si hay más personas vinculadas con la operación

El detenido fue entregado a las autoridades judiciales para que sea sometido a la justicia en las próximas horas. La droga incautada fue embalada bajo cadena de custodia y enviada al Inacif.

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De igual forma, la Dirección Nacional de Control de Drogas señaló que el Ministerio Público y la institución ampliaron las investigaciones para establecer si otras personas participaron en el presunto envío de narcóticos hacia Europa.

“Se trata de redes dedicadas al tráfico ilícito de drogas que utilizan personas de distintas nacionalidades, llamadas ‘mulas’, para traficar con sustancias narcóticas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá”, afirmó la DNCD en su comunicado.

Las autoridades no difundieron la identidad de la persona capturada. Tampoco informaron cuál sería el peso total de los paquetes ocupados, un dato que dependerá de la pericia del Inacif.

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El caso se suma a los procedimientos de inspección que los organismos dominicanos aplican en aeropuertos para detectar cargamentos de drogas ocultos en equipajes de pasajeros con vuelos internacionales. La investigación continúa bajo la coordinación del Ministerio Público.