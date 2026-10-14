República Dominicana

“Lucifer” fue abatido a tiros durante una intervención policial en República Dominicana

Aneury Santiago Cabrera Estévez, de 38 años y conocido como “Lucifer”, falleció mientras recibía atención médica, según informó la Policía Nacional sobre el operativo realizado el martes en la capital dominicana

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
El fallecido registraba dos órdenes de arresto pendientes por delitos de asalto a mano armada y robo con violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una intervención de la Policía Nacional en el Distrito Nacional, terminó este martes con la muerte por heridas de bala de un hombre conocido como “Lucifer”, quien era requerido por la justicia por su presunta vinculación con asaltos a mano armada y robos con violencia.

El fallecido fue identificado como Aneury Santiago Cabrera Estévez, también apodado “Piraña” o “Lucifer”. La institución informó que el hombre, cuya edad fue consignada como 38 años en el reporte oficial, se enfrentó con una patrulla de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la intersección de las calles Santa Cruz de Tenerife y Primera.

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Según la versión policial, Cabrera Estévez recibió disparos durante el procedimiento y falleció mientras recibía atención médica. La información disponible no precisa el centro de salud al que fue trasladado, la cantidad de agentes que participaron del operativo.

El caso fue difundido en distintas plataformas de redes sociales, donde se replicó que “Lucifer” cayó abatido durante un enfrentamiento con miembros de un equipo de la sede central de la Policía Nacional, de forma paralela circularon videos en las que se muestran el momento exacto en la que el sujeto fue interceptado a plena luz del día.

Alias Lucifer, perdió la vida durante una intervención de la Dirección Central de Investigación en el Distrito Nacional.

Dos órdenes de arresto estaban pendientes contra el fallecido

La Policía lo vinculó a Aneury Santiago Cabrera Estévez de forma presunta con delitos de asalto a mano armada y robo con violencia.

Las órdenes judiciales forman parte de la presión operativa que enfrenta la Policía en República Dominicana. La institución había informado que mantenía 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución, divididas en 31 clasificaciones delictivas. El volumen comprende requerimientos relacionados con delitos contra la propiedad, hechos violentos, homicidios y otras infracciones.

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La existencia de una orden de arresto no implica una condena. Su ejecución permite que la persona requerida sea presentada ante el Ministerio Público y los tribunales, que deben definir su situación procesal con las garantías establecidas por la ley.

El cuerpo de Cabrera Estévez fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Los elementos recogidos en el lugar quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer las condiciones en las que se produjo el uso de armas de fuego y revisar la actuación de los agentes involucrados.

Varias plataformas de redes sociales difundieron videos del momento exacto en que los agentes interceptaron al hombre a plena luz del día. (Foto cortesía redes sociales)
Varias plataformas de redes sociales difundieron videos del momento exacto en que los agentes interceptaron al hombre a plena luz del día. (Foto cortesía redes sociales)

Octubre mantiene el aumento de muertes en intervenciones policiales

El hecho se produjo en medio de una escalada de operativos policiales destinada a contener robos, asaltos y otros episodios de violencia en las calles dominicanas. La estrategia ha incluido patrullajes preventivos, acciones de localización de personas requeridas por la justicia y llamados públicos a quienes tienen órdenes pendientes para que se entreguen.

En los primeros días de octubre, 21 personas habían muerto en intervenciones de la Policía Nacional, después de que septiembre cerrara con 55 fallecimientos, el mayor registro mensual del año. La cifra fue difundida a través de una publicación de Diario Libre.

La sucesión de casos mantiene bajo atención los procedimientos de seguridad y el uso de la fuerza. En cada intervención con resultado fatal, corresponde al Ministerio Público verificar la versión institucional, preservar los elementos de prueba y determinar si la actuación policial se ajustó a los protocolos y a la legislación vigente.

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