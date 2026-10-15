La actividad agrícola de Nicaragua cae en julio y acumula una contracción de 2.7%

La actividad agrícola de Nicaragua cayó un 2.9% interanual en julio de 2026 según el reporte del Banco Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad agrícola de Nicaragua cayó 2.9% interanual en julio de 2026 y acumuló una contracción de 2.7% entre enero y julio, según el último informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central de Nicaragua (BCN).

De acuerdo con la información publicada por el BCN, la disminución de julio respondió a menores labores culturales en café, caña de azúcar, banano, soya, maní y ajonjolí, además de una menor producción de hortalizas. El aumento de las labores en maíz, frijol y arroz atenuó la caída, aunque no logró compensarla.

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El resultado implicó un retroceso frente a junio, cuando la agricultura había registrado un aumento interanual de 0.1%. A su vez, el aumento de junio interrumpió cuatro descensos seguidos entre febrero y mayo.

La agricultura volvió a caer en julio y mantuvo su promedio anual en terreno negativo

La agricultura registró bajas interanuales en cinco de los siete primeros meses de este 2026. El sector creció 3.2% en enero, pero cayó 6.5% en febrero, 6.1% en marzo, 8.3% en abril y 2.5% en mayo. En junio aumentó 0.1% y en julio volvió a caer 2.9%.

Las menores labores en cultivos de café, caña de azúcar y banano determinaron el retroceso del sector agrícola. (Cortesía: Redes sociales)

En la medición promedio anual, que compara los últimos 12 meses con los 12 meses anteriores, la agricultura registró una disminución de 1.7% en julio. La cifra fue menos negativa que la caída de 2.3% reportada en junio, aunque el indicador continuó en terreno negativo.

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La actividad económica desaceleró en julio, con caídas en manufactura, sector público y pesca

La caída de la agricultura coincidió con una desaceleración de la actividad económica. El IMAE creció 2.5% interanual en julio, por debajo del 3.4% de junio y del 6% registrado en julio de 2025. Entre enero y julio, el índice general acumuló una expansión de 3.9%.

El IMAE antes de impuestos aumentó 1.9% interanual en julio, frente al 3.7% de junio. En los primeros siete meses del año acumuló un crecimiento de 4%.

Mientras que, la industria manufacturera cayó 4.3% interanual en julio y acumuló una contracción de 4,6% entre enero y julio. El resultado respondió principalmente a una menor producción de tabaco, textiles y arneses automotrices. En la medición promedio anual, la industria manufacturera presentó una caída de 0.4% en julio, luego de un crecimiento de 1.1% en junio. El dato muestra que el deterioro mensual también llevó el indicador de los últimos 12 meses a terreno negativo.

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La industria manufacturera de Nicaragua retrocedió 4.3% interanual por la menor producción de tabaco y textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la administración pública y defensa disminuyó 2.8% en el mes y 3.1% en el acumulado.

De igual manera, la pesca y acuicultura registró el mismo nivel que en julio de 2025 y acumuló una contracción de 10.3% en los primeros siete meses de 2026. El BCN atribuyó el desempeño mensual a una menor captura de peces de escama, langosta, camarón costero y pulpo, parcialmente compensada por una mayor producción de camarón de cultivo y capturas de cangrejo y jaiba.

Por otro lado, la actividad de servicios sociales y de salud disminuyó 0.6% interanual en julio, luego de no registrar variación en el mes de junio.

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