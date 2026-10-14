República Dominicana

Gobierno dominicano acuerda con el BID asistencia técnica ante el alza internacional de los combustibles

El Ministerio de Hacienda y Economía busca proteger las cuentas públicas, la inversión estatal y a los hogares vulnerables frente a la volatilidad externa durante las reuniones del FMI y Banco Mundial en Bangkok

Un hombre con gorra en una gasolinera sostiene una boquilla de combustible frente a un letrero digital con precios ascendentes de gasolina y diésel, con tráfico al fondo.
Un empleado de gasolinera sostiene una boquilla de combustible mientras los precios de la gasolina y el diésel, impulsados por el alza del petróleo, suben en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La exposición de República Dominicana a las variaciones internacionales de los combustibles llevó al Gobierno a buscar apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reforzar su respuesta fiscal y social.

El Ministerio de Hacienda y Economía anunció un acuerdo de cooperación técnica destinado a mitigar los efectos económicos del alza de los precios de los combustibles.

PUBLICIDAD

El acuerdo fue alcanzado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, durante las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se realizan en Bangkok, Tailandia, entre el 12 y el 18 de octubre.

La iniciativa apunta a preparar herramientas que ayuden a República Dominicana a responder ante escenarios de volatilidad en los mercados internacionales. El objetivo es limitar el impacto de un eventual aumento de los combustibles sobre las cuentas públicas, la inversión estatal y los hogares de menores ingresos.

PUBLICIDAD

Plano detalle de una mano que sostiene la pistola de un surtidor para cargar combustible en el tanque de un automóvil gris.
Una persona carga combustible en un automóvil, el rubro de mayor peso en el presupuesto mensual para mantener un vehículo en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo busca reducir la presión sobre el presupuesto público

La cooperación con el BID se concentrará en el diseño de instrumentos para preservar el espacio fiscal. En términos económicos, se trata de evitar que un alza sostenida de los precios internacionales obligue al Estado a asumir costos que comprometan otras partidas del presupuesto, entre ellas la inversión pública y los programas sociales.

Los combustibles inciden sobre una amplia cadena de costos. Un incremento en sus cotizaciones puede encarecer el transporte, la distribución de bienes, la producción industrial y las actividades vinculadas con el comercio y los servicios. Ese efecto puede trasladarse a los precios internos y generar presiones sobre la inflación.

Para una economía que depende de la importación de energía, la volatilidad externa también tiene consecuencias sobre la disponibilidad de divisas y la planificación del gasto público. Por ese motivo, el Ministerio de Hacienda y Economía pidió apoyo para estructurar mecanismos que permitan anticipar riesgos y ordenar la respuesta oficial ante cambios bruscos del mercado energético.

El anuncio no precisó qué instrumentos técnicos se utilizarán ni estableció un monto asociado al acuerdo. La asistencia del organismo multilateral podrá incluir el análisis de alternativas de política, la evaluación de impactos fiscales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para aplicar las medidas que se definan.

República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un acuerdo de cooperación técnica para mitigar el impacto del precio de los combustibles. (Foto cortesía Ministro de Hacienda)
República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un acuerdo de cooperación técnica para mitigar el impacto del precio de los combustibles. (Foto cortesía Ministro de Hacienda)

Los subsidios sociales serán revisados con criterios de focalización

Uno de los puntos centrales de la cooperación será la mejora de la focalización de los subsidios sociales. El Gobierno busca que las ayudas lleguen a los sectores con mayor vulnerabilidad ante el encarecimiento de los combustibles, con el fin de evitar que el costo de las compensaciones se extienda de forma indiscriminada.

La focalización permite diferenciar entre los grupos que requieren asistencia y aquellos que cuentan con mayor capacidad para absorber una suba de precios. Desde la perspectiva fiscal, ese criterio puede contribuir a contener el gasto destinado a subsidios y dirigir los recursos disponibles hacia hogares y actividades más afectados.

El acuerdo también prevé medidas para reducir los riesgos que la volatilidad de los combustibles puede generar sobre la inversión pública. Cuando el gasto corriente aumenta por compensaciones o por mayores costos energéticos, el Estado enfrenta restricciones para sostener proyectos de infraestructura y otras obras con impacto sobre la actividad económica.

El BID vincula la asistencia con la agenda dominicana a 2036

La reunión entre Díaz y Goldfajn incluyó la agenda Meta RD 2036, el programa de crecimiento de largo plazo de República Dominicana. Las autoridades analizaron su posible articulación con LAC CRECE, una iniciativa del Grupo BID para los países de América Latina y el Caribe.

Las áreas mencionadas durante el encuentro fueron la atracción de inversiones, el desarrollo de zonas francas y el aumento de la productividad. La vinculación de esos objetivos con la cooperación energética apunta a que la respuesta ante los precios de los combustibles no quede limitada a medidas de corto plazo.

El BID mantiene en República Dominicana una cartera de 22 proyectos por $3.162 millones. Según los datos difundidos por el Gobierno, la ejecución de los recursos pasó del 45% del presupuesto asignado entre 2020 y 2022 al 78% en 2026.

Temas Relacionados

República DominicanaBanco Interamericano de DesarrolloPrecio GasolinaSubsidios y AyudasBIDMinisterio de Hacienda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”: El desgarrador testimonio de los dominicanos atrapados en el frente ruso

Engañados con promesas de empleos de construcción y choferes en Europa del Este, un grupo de dominicanos permanece atrapado en la primera línea de combate de la guerra entre Rusia y Ucrania

“Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”: El desgarrador testimonio de los dominicanos atrapados en el frente ruso

República Dominicana supera récord en exportaciones: ¿Cuáles fueron los productos más enviados?

Las ventas externas alcanzaron $12,019 millones entre enero y septiembre de 2026, impulsadas por el oro, los instrumentos médicos y los cigarros puros. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos dominicanos

República Dominicana supera récord en exportaciones: ¿Cuáles fueron los productos más enviados?

Colegio Médico Dominicano convoca a un paro de 24 horas, mientras autoridades aseguran atención de emergencias en la red pública

La protesta de este 13 de octubre exige resolver reclamos sobre incentivos, vacantes y remuneraciones por guardias, mientras las urgencias y cuidados críticos permanecen operativos en los centros estatales de salud

Colegio Médico Dominicano convoca a un paro de 24 horas, mientras autoridades aseguran atención de emergencias en la red pública

“Traiga a nuestros hijos vivos del frente ruso”: el llamado directo de las madres dominicanas al presidente Abinader

Con el alma en vilo y la voz entrecortada, decenas de madres y familiares dominicanos levantaron su campamento frente al Congreso Nacional tras siete días de vigilia, exigiendo al Gobierno la repatriación urgente de sus hijos reclutados bajo engaño para combatir en el frente ruso

“Traiga a nuestros hijos vivos del frente ruso”: el llamado directo de las madres dominicanas al presidente Abinader

Las autoridades dominicanas arrestan a un hombre de Curazao requerido por delitos transnacionales

El operativo, solicitado por la Fiscalía de Primera Instancia de Curazao, dejó bajo custodia a Reyno Martin Cijntje de 39 años, tras una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia

Las autoridades dominicanas arrestan a un hombre de Curazao requerido por delitos transnacionales

TECNO

Dónde encontrar la película de Las Guerreras K-pop en español latino y sin virus

Dónde encontrar la película de Las Guerreras K-pop en español latino y sin virus

WhatsApp ya permite llamadas a personas sin cuenta en la app: solo es necesario crear un enlace y compartirlo

Apple cambia el ícono de Apple Music en iOS 27.2 beta 4: así luce el nuevo diseño

Un análisis revela que ChatGPT cita cada vez menos a Reddit y Wikipedia y da más espacio a organismos y fuentes originales

Cómo instalar el kit mini de Starlink para tener internet satelital de Elon Musk en un viaje

ENTRETENIMIENTO

La exnovia de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', se pronunció tras su muerte: "Nunca podría olvidarlo"

La exnovia de RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', se pronunció tras su muerte: "Nunca podría olvidarlo"

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Victoria Beckham reveló cómo fue su romance secreto con David: “Tuvimos varias primeras citas en estacionamientos”

La confesión de Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, en medio del juicio que espera su esposo: “Mucha incertidumbre y agitación”

Russell Brand actuaba como un depredador sexual “calculador y manipulador”, según la fiscalía británica

MUNDO

El fútbol como forma de reconstrucción: víctimas de la guerra participaron del primer torneo para amputados en el Congo

El fútbol como forma de reconstrucción: víctimas de la guerra participaron del primer torneo para amputados en el Congo

Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo