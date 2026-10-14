Russell Brand actuaba como un depredador sexual “calculador y manipulador”, según la fiscalía británica

Russell Brand compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark para enfrentar siete cargos por delitos sexuales. (REUTERS/Jack Taylor)

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Russell Brand compareció este miércoles ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde la fiscalía lo describió como un depredador sexual que abusó de seis mujeres durante la década en que su carrera comenzaba a despegar.

El comediante y actor, de 51 años, enfrenta tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de atentado al pudor.

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Los hechos, según la acusación, ocurrieron entre 1999 y 2009 en distintos escenarios: una habitación de hotel, lugares de trabajo, un cubículo de baño en un bar y el domicilio del acusado.

Al presentar los cargos, la fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo que las seis denunciantes habían conocido a Brand a través de sus empleos, en encuentros sociales vinculados al trabajo o en funciones en las que él actuaba.

La fiscalía acusó a Russell Brand de abusar de seis mujeres entre los años 1999 y 2009. (REUTERS/Hannah McKay)

Algunas mujeres habían protestado y le habían dicho que no.

Otras no tuvieron oportunidad de reaccionar a sus avances. En ningún caso, afirmó Karmy-Jones, eso modificó la conducta del acusado.

“Su deseo, su intenso deseo de tener algún tipo de contacto sexual, era indiscriminado y voraz”, dijo la fiscal. “Podía ser amable cuando quería, divertido —sin duda—, encantador, incluso agradable, cuando quería algo a cambio”.

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Y agregó: “Pero después se mostraba exigente, convencido de que todo le correspondía, un seductor con un enorme apetito sexual, infantil en su expectativa de que todos sus deseos debían ser satisfechos. Era despiadado, calculador, manipulador y, sostiene la fiscalía, un depredador sexual”.

La acusación ubicó los hechos en escenarios que incluyen un hotel, sitios de trabajo y el domicilio del comediante. (EPA/HERBERT NEUBAUER)

Russell Brand: qué cargos enfrenta, quiénes son las víctimas y cómo avanza el juicio por violación

Las seis mujeres no tenían relación entre ellas y no acudieron a la policía en su momento por diversas razones, según la fiscal.

Sus denuncias se presentaron después de que en 2023 se difundieran acusaciones anónimas contra Brand —formuladas por personas ajenas al juicio actual— a través de un programa de televisión y un reportaje periodístico.

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“No le importaba quién fuera la mujer, en qué estado la dejara ni cómo la hubiera hecho sentir”, afirmó Karmy-Jones. “Lo que primaba en su mente era su deseo insaciable de conseguir lo que quería con quien quería”.

El acusado apareció en el tribunal vestido con un traje oscuro y una fina bufanda blanca. Permaneció sentado en el banquillo con la mirada fija al frente durante la presentación de los cargos.

A su llegada, Russell Brand hizo una declaración breve. “Hoy me siento bendecido”, dijo. “Por supuesto, estoy preocupado, pero tengo la esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados”.

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El actor alcanzó notoriedad como conductor en la televisión británica y protagonista de películas cinematográficas. (REUTERS/Gus Ruelas/File Photo)

El comediante niega todas las acusaciones y expondrá su defensa ante el tribunal más adelante.

Brand fue una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio británicas durante los años 2000, con presencia habitual en pantalla y como conductor en la BBC. Su estilo y apariencia extravagantes lo convirtieron en una presencia característica del entretenimiento en el Reino Unido de aquella época.

Más adelante protagonizó varias películas, entre ellas Get Him to the Greek —conocida como Misión Rockstar en Latinoamérica y como Todo sobre mi desmadre en España—, estrenada en 2010.

Ese mismo año contrajo matrimonio con la cantante estadounidense Katy Perry. La pareja se divorció en 2012, tras apenas 14 meses de matrimonio.

En los últimos años, Brand orientó su actividad hacia las plataformas digitales, con contenidos centrados en política estadounidense, religión y libertad de expresión.

Se prevé que el juicio dure aproximadamente seis semanas.