República Dominicana

República Dominicana lanza “Meta RD 2036″ para duplicar el tamaño de su economía en una década

Meta RD 2036 plantea sostener una expansión promedio cercana al 6% anual, elevar el ingreso por habitante de USD 11.000 a USD 23.000 y generar 1,7 millones de puestos laborales

El presidente Abinader presenta Meta RD 2036 para duplicar la economía real dominicana en una década (Foto cortesía Cepal)
El presidente Abinader presenta Meta RD 2036 para duplicar la economía real dominicana en una década (Foto cortesía Cepal)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este miércoles “Meta RD 2036, una estrategia que busca duplicar el tamaño real de la economía del país hacia 2036. El proyecto contempla una expansión promedio cercana al 6% anual y plantea elevar el ingreso por habitante desde unos USD 11.000 en 2024 hasta cerca de USD 23.000.

La iniciativa fija objetivos económicos y sociales para los próximos diez años. Entre ellos figuran la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, la triplicación del salario medio y la erradicación de la pobreza extrema.

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Queremos que un joven pueda construir su futuro aquí en su país, en República Dominicana. Que una familia pueda ahorrar, adquirir una vivienda y vivir con mayor tranquilidad”, afirmó Abinader durante la presentación del plan.

El Gobierno proyecta una expansión anual próxima al 6%

El eje de Meta RD 2036 es duplicar el producto interno bruto real de la economía dominicana en una década. Para alcanzar esa meta, el país tendría que sostener un ritmo de crecimiento promedio cercano al 6% anual.

El programa también prevé que el ingreso por habitante llegue a alrededor de USD 23.000 en 2036, frente a los USD 11.000 de 2024. La estrategia incluye la generación de 1,7 millones de empleos y la triplicación del salario promedio.

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Abinader vinculó esas metas con la posibilidad de que los jóvenes desarrollen sus proyectos de vida en el país y de que las familias cuenten con mayores recursos para ahorrar y acceder a una vivienda.

Infografía con gráficos de edificios, flechas ascendentes, un globo terráqueo y siluetas de personas sobre fondo beige con el logo de Infobae.
El plan Meta RD 2036 del Gobierno dominicano busca duplicar el PIB real, generar 1,7 millones de empleos y triplicar el salario promedio mediante un crecimiento del 6% anual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión extranjera directa superó los USD 5.000 millones en 2025

El mandatario indicó que la inversión extranjera directa superó por primera vez los USD 5.000 millones en 2025. También señaló que las exportaciones dominicanas se aproximaron a los USD 16.000 millones.

Según los datos presentados por el presidente, la pobreza monetaria pasó del 25% en 2019 al 14% durante el primer semestre de 2026. La eliminación de la pobreza extrema integra los objetivos del programa económico para 2036.

Son avances que nos estimulan a continuar. Y también nos recuerdan nuestra obligación con quienes todavía esperan una oportunidad”, sostuvo Abinader al evaluar los indicadores económicos y sociales.

República Dominicana espera 12,5 millones de turistas este año

El turismo ocupa un lugar central en las proyecciones oficiales. República Dominicana espera recibir alrededor de 12,5 millones de turistas en 2026, según las estimaciones citadas por el presidente.

Abinader afirmó que solo México superaría ese volumen de visitantes en América Latina. El Gobierno espera que el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera acompañen el crecimiento previsto en Meta RD 2036.

Infografía con el mapa de República Dominicana, barras de gráfico e íconos de un contenedor, una brújula, una diana y un avión.
El Gobierno de República Dominicana proyecta avances en inversión extranjera, exportaciones, reducción de pobreza y turismo dentro del programa Meta RD 2036. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepción positiva del Banco Mundial

Este 6 de octubre el Banco Mundial actualizó su descripción de República Dominicana. El organismo destacó que la economía dominicana creció con rapidez durante los últimos 20 años en comparación con el promedio de América Latina, aunque ese desempeño no basta para alcanzar la meta fijada. De acuerdo con el Banco Mundial, el país debe mejorar su productividad y generar más puestos de trabajo de calidad para que los beneficios del crecimiento lleguen a una mayor proporción de la población.

El organismo describe a la población dominicana como resiliente y trabajadora, y señala que el país cuenta con activos naturales y culturales. La estrategia hacia una economía de mayores ingresos combina esos recursos con cambios estructurales orientados a reducir desigualdades y fortalecer las oportunidades laborales.

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