República Dominicana

Hallaron osamentas humanas en una cisterna de una vivienda de República Dominicana

Los trabajadores suspendieron las tareas tras percibir un fuerte olor en una vivienda de Manganagua, Distrito Nacional, y avisaron a las autoridades, que aún no identificaron a la persona hallada

Cinta amarilla con la inscripción en inglés Police Line Do Not Cross atada a una reja metálica junto a un muro de ladrillos rojos.
Autoridades de República Dominicana hallaron osamentas humanas dentro de una cisterna en el sector Manganagua del Distrito Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una limpieza en una vivienda del sector Manganagua, en el Distrito Nacional de República Dominicana, derivó en el descubrimiento de osamentas humanas dentro de una cisterna. La identidad de la persona y las circunstancias de su muerte todavía no han sido establecidas.

La Policía Nacional informó que el hallazgo ocurrió cuando empleados de una empresa contratada por el propietario del inmueble limpiaban el depósito de agua. Los trabajadores percibieron un fuerte olor y otras condiciones inusuales, por lo que suspendieron la tarea y notificaron a las autoridades.

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Manganagua es un sector urbano del Distrito Nacional, en Santo Domingo. No es un municipio. Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre antecedentes específicos que vinculen este hecho con otros casos de violencia en esa zona, ni ha establecido si la persona hallada tenía relación con los propietarios de la vivienda.

La Policía Nacional, el Ministerio Público y el INACIF coordinan la investigación sin que se reporten personas detenidas hasta el momento. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
La Policía Nacional, el Ministerio Público y el INACIF coordinan la investigación sin que se reporten personas detenidas hasta el momento. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

El INACIF retiró los restos y preservaron el lugar

Tras recibir la alerta, agentes policiales acordonaron el inmueble para proteger la escena. Técnicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) retiraron los restos y recogieron los elementos que podrían aportar datos a la investigación.

Los análisis forenses buscarán determinar la identidad de la víctima, su sexo, edad aproximada, el tiempo transcurrido desde la muerte y una posible causa del fallecimiento. Las autoridades tampoco precisaron si en la cisterna encontraron prendas u otros objetos que permitan una identificación inicial.

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La investigación está a cargo de la Policía, el INACIF y el Ministerio Público. La institución policial pidió no adelantar hipótesis mientras se procesan las pruebas levantadas en el lugar.

Por ahora, no se ha informado sobre personas detenidas, posibles sospechosos ni denuncias previas relacionadas con la vivienda. Tampoco existe una fecha confirmada para la entrega de los primeros resultados periciales.

Cinta policial amarilla con letras negras que dicen "ESCENA DE CRIMEN" frente a un fondo desenfocado de árboles y vegetación verde.
La Fuerza de Tarea del Plan de Seguridad Ciudadana coordina reuniones semanales entre la Policía y las Fuerzas Armadas para revisar operativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia mantiene bajo presión a las autoridades dominicanas

El hallazgo ocurre mientras la seguridad ciudadana mantiene un lugar central en el debate público de República Dominicana. Las cifras oficiales muestran una disminución acumulada de la tasa de homicidios, aunque septiembre registró un aumento de hechos letales frente al mismo mes de 2025.

La tasa acumulada de homicidios se ubicó en 7.36 por cada 100,000 habitantes al 25 de septiembre, según datos divulgados por las autoridades. El indicador representó una reducción del 15.8% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, durante los primeros 25 días de septiembre se contabilizaron 99 homicidios, de los cuales 35 estuvieron asociados a conflictos sociales y 11 a hechos delictivos.

El Gobierno sostiene reuniones semanales de la Fuerza de Tarea del Plan de Seguridad Ciudadana, integrada por la Policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y otras instituciones. El objetivo es revisar los operativos, reforzar patrullajes y coordinar acciones contra los delitos y la violencia.

Las autoridades también anunciaron un proyecto de ley sobre convivencia ciudadana, orientado a prevenir conflictos entre vecinos y reducir los homicidios vinculados con disputas personales. De acuerdo con el Ministerio de Interior y Policía, una parte relevante de los asesinatos intencionales tiene origen en enfrentamientos entre ciudadanos.

En el caso de Manganagua, la investigación dependerá de los estudios forenses y de las pruebas obtenidas en la vivienda. Esos resultados permitirán determinar si se trató de una muerte violenta, identificar a la persona y establecer cómo llegaron los restos a la cisterna.

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