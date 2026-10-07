República Dominicana

Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

Los fondos, asignados mediante Fotesir, financiarán mejoras hídricas en explotaciones registradas ante Conaleche, con el fin de asegurar forraje para el ganado durante los períodos de escasez de lluvias recurrente

Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España).
El Gobierno de República Dominicana entregó 30 millones de pesos dominicanos en bonos a 17 productores lecheros. (Carlos Castro / Europa Press)
Guardar

La disponibilidad de pasto durante los períodos de sequía es uno de los desafíos para la producción de leche en República Dominicana. Frente a esa situación, el Gobierno entregó 30 millones pesos dominicanos ($498 millones) en bonos para tecnificar sistemas de riego de 17 productores lecheros, dentro de un programa que ya alcanzó a más de 220 beneficiarios en distintas zonas del país.

Los recursos fueron asignados por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), mediante el Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir).

PUBLICIDAD

Los beneficiarios están registrados en el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) y utilizarán los incentivos para mejorar la producción de pasto destinado a la alimentación del ganado.

La iniciativa apunta a incorporar equipos y métodos que permitan administrar con mayor precisión el agua en las fincas. El objetivo oficial es reducir la dependencia de las lluvias, especialmente en las áreas donde las sequías afectan la disponibilidad de forraje.

Varias vacas en una explotación agraria, a 5 de febrero de 2024, en Lalín, Ourense, Galicia (España). (Álvaro Ballesteros / Europa Press)
La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego asignó los recursos con el fin de optimizar el cultivo de pasto. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

El programa superó los 200 productores beneficiados

Con esta nueva entrega, el proyecto acumula más de 220 productores beneficiados en 15 convocatorias, según informó el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez. La inversión total supera los RD$ 136 millones y alcanza más de 17,200 tareas de terreno.

PUBLICIDAD

Las convocatorias incluyeron a productores de San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Independencia, Vallejuelo, Vicente Noble, Tamayo y San José de Ocoa, entre otras localidades. El programa está dirigido a distintos rubros agrícolas, aunque esta entrega se concentró en el sector lechero.

Caamaño Vélez señaló que la política busca aumentar la eficiencia productiva y cuidar el recurso hídrico. “Esto se traduce en una agricultura más tecnificada, capaz de mejorar el rendimiento de las actividades agropecuarias y contribuir al fortalecimiento de la producción alimentaria nacional”, indicó.

La TNR sostiene que la modernización del riego puede facilitar una mayor estabilidad en la producción de pasto, un insumo central para las explotaciones dedicadas a la leche. El alcance del plan se mide tanto por la cantidad de productores incorporados como por la extensión de terreno que podrá contar con infraestructura de riego mejorada.

Primer plano de varias vacas lecheras Holstein con orejeras amarillas numeradas, comiendo heno y pienso de un comedero de cemento
Los bonos del programa Fotesir constituyen aportes no reembolsables que financian hasta el 70 por ciento de cada obra. (AP Photo/Amanda Swinhart)

Los incentivos cubren hasta el 70% de cada proyecto

Los bonos provienen de una convocatoria realizada en abril por Fotesir. Se trata de incentivos no reembolsables que cubren hasta el 70% de los proyectos, por lo que los productores reciben financiamiento parcial para instalar o mejorar sistemas de riego.

La medida permite que los beneficiarios adopten tecnologías orientadas a aprovechar el agua con mayor eficiencia. La parte restante de la inversión debe ser asumida por cada productor, según el esquema de apoyo previsto en la convocatoria.

El director de Conaleche,Luis Sánchez Falette, destacó la necesidad de mantener este tipo de asistencia ante los efectos de los períodos secos sobre los pastos y los forrajes. “Garantizar que nuestros productores tengan mejores sistemas de riego significa ayudarles a disponer de alimento para su ganado, aun en tiempos de sequía, y darles mayores condiciones para mantener la producción de leche”, expresó.

Sánchez Falette añadió que el acceso a estas herramientas permite a los productores enfrentar las condiciones climáticas y sostener sus unidades de producción. En el acto también participaron representantes del Ministerio de Agricultura, la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).

Temas Relacionados

República DominicanaAgriculturaLácteosSector lecheroProductores lecherosProductores dominicanosProductores lecheros dominicanosConaleche

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

Los agentes de la DICRIM capturaron a Luis Miguel Sánchez Lebrón y Justo Ramón Durán Jiménez tras una pesquisa coordinada con el Ministerio Público por hechos ocurridos el 22 de septiembre en Santiago

Golpearon y ataron a una víctima: arrestan a “Lebrón” y al “Tatuaje” en República Dominicana por presunto asalto

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

La XI Semana de la Energía reúne en Santo Domingo a gobiernos, organismos multilaterales y sector privado de América Latina y el Caribe en torno a metas que el país anfitrión ya comenzó a cumplir

27 países debaten en República Dominicana el futuro de la seguridad energética

Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

Las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron el 94.1% de las compañías que importaron mercancías en 2025, aunque las grandes firmas reunieron el 62.5% del valor total de las compras externas

Las mipymes representan nueve de cada 10 empresas importadoras en República Dominicana

República Dominicana destaca una reducción cercana al 25% del déficit habitacional en los últimos años

El Gobierno informó que el indicador pasó del 24,03% en 2019 al 17,97% en 2025, una baja de 6,6 puntos porcentuales, según las cifras expuestas durante una actividad oficial sobre vivienda.

República Dominicana destaca una reducción cercana al 25% del déficit habitacional en los últimos años

Madres se acampan frente al Congreso para exigir la repatriación de dominicanos reclutados en Rusia

Con pancartas en mano y bajo una profunda incertidumbre, decenas de familiares e integrantes del comité de madres inician desde este lunes una manifestación de carácter indefinido frente al Congreso Nacional

Madres se acampan frente al Congreso para exigir la repatriación de dominicanos reclutados en Rusia

TECNO

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Amazon elimina una función de Alexa que todavía era usada por sus altavoces Echo: estos son los modelos afectados

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este miércoles

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

MUNDO

Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb: brutal choque de milicias rivales en la costa de Yemen

Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb: brutal choque de milicias rivales en la costa de Yemen

Las universidades británicas piden a sus académicos revelar vínculos con China tras un alerta de espionaje

Rusia niega que haya riesgo de epidemia de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de Siberia

Rusia atacó con drones y misiles seis regiones de Ucrania: al menos 19 muertos y daños en energía e industria militar

La lección de Malawi: cuando la salvación de una especie desata el caos local