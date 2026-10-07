Gobierno dominicano destina 498 millones de USD para ampliar el riego tecnificado en fincas lecheras ante la sequía

El Gobierno de República Dominicana entregó 30 millones de pesos dominicanos en bonos a 17 productores lecheros. (Carlos Castro / Europa Press)

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La disponibilidad de pasto durante los períodos de sequía es uno de los desafíos para la producción de leche en República Dominicana. Frente a esa situación, el Gobierno entregó 30 millones pesos dominicanos ($498 millones) en bonos para tecnificar sistemas de riego de 17 productores lecheros, dentro de un programa que ya alcanzó a más de 220 beneficiarios en distintas zonas del país.

Los recursos fueron asignados por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), mediante el Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir).

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Los beneficiarios están registrados en el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) y utilizarán los incentivos para mejorar la producción de pasto destinado a la alimentación del ganado.

La iniciativa apunta a incorporar equipos y métodos que permitan administrar con mayor precisión el agua en las fincas. El objetivo oficial es reducir la dependencia de las lluvias, especialmente en las áreas donde las sequías afectan la disponibilidad de forraje.

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego asignó los recursos con el fin de optimizar el cultivo de pasto. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

El programa superó los 200 productores beneficiados

Con esta nueva entrega, el proyecto acumula más de 220 productores beneficiados en 15 convocatorias, según informó el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez. La inversión total supera los RD$ 136 millones y alcanza más de 17,200 tareas de terreno.

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Las convocatorias incluyeron a productores de San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Independencia, Vallejuelo, Vicente Noble, Tamayo y San José de Ocoa, entre otras localidades. El programa está dirigido a distintos rubros agrícolas, aunque esta entrega se concentró en el sector lechero.

Caamaño Vélez señaló que la política busca aumentar la eficiencia productiva y cuidar el recurso hídrico. “Esto se traduce en una agricultura más tecnificada, capaz de mejorar el rendimiento de las actividades agropecuarias y contribuir al fortalecimiento de la producción alimentaria nacional”, indicó.

La TNR sostiene que la modernización del riego puede facilitar una mayor estabilidad en la producción de pasto, un insumo central para las explotaciones dedicadas a la leche. El alcance del plan se mide tanto por la cantidad de productores incorporados como por la extensión de terreno que podrá contar con infraestructura de riego mejorada.

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Los bonos del programa Fotesir constituyen aportes no reembolsables que financian hasta el 70 por ciento de cada obra. (AP Photo/Amanda Swinhart)

Los incentivos cubren hasta el 70% de cada proyecto

Los bonos provienen de una convocatoria realizada en abril por Fotesir. Se trata de incentivos no reembolsables que cubren hasta el 70% de los proyectos, por lo que los productores reciben financiamiento parcial para instalar o mejorar sistemas de riego.

La medida permite que los beneficiarios adopten tecnologías orientadas a aprovechar el agua con mayor eficiencia. La parte restante de la inversión debe ser asumida por cada productor, según el esquema de apoyo previsto en la convocatoria.

El director de Conaleche,Luis Sánchez Falette, destacó la necesidad de mantener este tipo de asistencia ante los efectos de los períodos secos sobre los pastos y los forrajes. “Garantizar que nuestros productores tengan mejores sistemas de riego significa ayudarles a disponer de alimento para su ganado, aun en tiempos de sequía, y darles mayores condiciones para mantener la producción de leche”, expresó.

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Sánchez Falette añadió que el acceso a estas herramientas permite a los productores enfrentar las condiciones climáticas y sostener sus unidades de producción. En el acto también participaron representantes del Ministerio de Agricultura, la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro).