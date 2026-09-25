Ucrania golpea objetivos petroleros y militares en Rusia: “Respondemos a los brutales ataques contra la vida”

El presidente Zelensky dijo que ordenó represalias por los bombardeos de Rusia a objetivos civiles en su país

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que las fuerzas ucranianas alcanzaron dos refinerías de petróleo y objetivos de la industria militar rusa, en una operación que presentó como respuesta a los ataques de Moscú contra la población civil ucraniana.

“Estamos respondiendo a los brutales ataques de Rusia contra la vida”, sostuvo Zelenski al informar sobre impactos en instalaciones situadas en Perm, Novoshajitinsk y Ulianovsk, además de la destrucción de dos radares en la región de Rostov.

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Zelensky vinculó los ataques con la ofensiva rusa contra civiles

El mandatario indicó que los ataques de largo alcance alcanzaron durante la noche las refinerías de Lukoil en Perm y de Novoshajitinsk. También mencionó daños en la planta Iskra, ubicada en Ulianovsk, y la pérdida de dos estaciones de radar rusas en Rostov.

Zelensky agradeció a las unidades que participaron en la operación y señaló que las acciones buscan reducir la capacidad de Rusia para sostener sus ataques. “Agradezco a nuestros guerreros y a cada unidad involucrada por su precisión y por limitar sistemáticamente la capacidad de Rusia para matar”, expresó.

Hombres trasladan el cuerpo de un residente que murió cuando un ataque con drones rusos alcanzó el edificio, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kyiv, Ucrania, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Un bombero extingue un incendio en un apartamento que fue atacado con drones a reacción rusos (REUTERS/Thomas Peter)

La planta Iskra fabrica componentes para misiles rusos

El exasesor presidencial ucraniano Anton Gerashchenko precisó que uno de los blancos fue la planta Iskra, integrada al grupo ruso Almaz-Antey. La fábrica produce equipos electrónicos para la defensa y componentes destinados, entre otros sistemas, a los misiles Kh-59.

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Gerashchenko agregó que la refinería de Perm posee una capacidad de procesamiento de 13 millones de toneladas anuales. Asimismo, informó que la planta química Voronezhsintezkauchuk se incendió en Vorónezh y que las restricciones aéreas obligaron al cierre de 15 aeropuertos rusos.

El presidente Zelensky dijo que ordenó represalias por los bombardeos de Rusia a objetivos civiles en su país

Las explosiones en Ulianovsk

Un video difundido en redes sociales y verificado por Reuters mostró el momento en que varios drones impactaron contra objetivos no identificados en Ulianovsk, una ciudad rusa ubicada sobre el río Volga.

La agencia confirmó el lugar de la grabación mediante la comparación de edificios, postes de servicios y el trazado de las calles con imágenes de archivo y satelitales. Sin embargo, no pudo establecer de manera independiente la fecha exacta de las imágenes.

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El gobernador regional, Alexéi Russkikh, afirmó que el ataque causó daños en infraestructura industrial y civil, además de ocho heridos, entre ellos un niño. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus sistemas antiaéreos derribaron 592 drones durante la noche.