República Dominicana

Apresan a canadiense con 15 kilos de droga y caen dos colaboradores de la red de tráfico “El Menor” en República Dominicana

Tiene 21 años y, según las autoridades dominicanas, intentaba viajar a Londres con 14 paquetes que serían cocaína o heroína

Un canadiense cayó en Punta Cana por 15 kilos (Foto cortesía DNCD)
Un canadiense cayó en Punta Cana por 15 kilos (Foto cortesía DNCD)
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Detuvieron a un canadiense con 15 kilos de presunta droga en Punta Cana y desarticularon puntos de microtráfico en La Vega. Las autoridades de República Dominicana informaron dos operativos contra el narcotráfico y el microtráfico, que dejaron un ciudadano canadiense detenido en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y dos sospechosos arrestados tras un intercambio de disparos en la provincia de La Vega.

En el primer procedimiento, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), organismo antinarcóticos dominicano, integrantes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y miembros del Ministerio Público detuvieron a un canadiense de 21 años que presuntamente intentaba viajar a Londres con 14 paquetes de una sustancia que sería cocaína o heroína.

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Maleta revisada tras una alerta de los equipos de rayos X

El joven de 21 años iba rumbo a Londres cuando una inspección con aval fiscal dejó al descubierto 14 envoltorios y abrió una pesquisa sobre posibles cómplices dentro del esquema (Foto cortesía DNCD)
El joven de 21 años iba rumbo a Londres cuando una inspección con aval fiscal dejó al descubierto 14 envoltorios y abrió una pesquisa sobre posibles cómplices dentro del esquema (Foto cortesía DNCD)

El equipaje del pasajero fue inspeccionado luego de que los equipos de rayos X detectaran imágenes sospechosas. Con autorización del fiscal y en presencia del detenido, los agentes revisaron la maleta y hallaron los paquetes envueltos en plástico.

La sustancia pesaba preliminarmente 15 kilogramos de presunta cocaína o heroína. Las autoridades remitieron los paquetes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo de droga y el peso definitivo mediante análisis de laboratorio.

El joven será puesto a disposición de la justicia por una presunta violación de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. La DNCD y el Ministerio Público investigan si otras personas participaron en la operación.

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Según el comunicado oficial, las organizaciones de narcotráfico reclutan a personas de distintas nacionalidades para trasladar sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa.

Dos detenidos en La Vega tras un intercambio de disparos

El operativo terminó con dos arrestos tras una balacera y el decomiso de cocaína, marihuana, tusi, un arma con numeración limada, balanzas, radios, dinero en efectivo y un chaleco antibalas (Foto cortesía DNCD)
El operativo terminó con dos arrestos tras una balacera y el decomiso de cocaína, marihuana, tusi, un arma con numeración limada, balanzas, radios, dinero en efectivo y un chaleco antibalas (Foto cortesía DNCD)

En un procedimiento separado, la DNCD y el Ministerio Público desmantelaron varios puntos de distribución de drogas en el sector Barranca, del distrito municipal Juan R., en la provincia de La Vega.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel B. P. y Leandro Eleazar M. C., quien, según las autoridades, tenía registros por tráfico de drogas. Ambos habrían atacado a tiros a las unidades que participaron en el operativo.

Leandro Eleazar sufrió una herida de bala en el dedo índice de la mano izquierda durante el intercambio de disparos. Los agentes le prestaron asistencia inicial y lo trasladaron al Hospital Morillo King, donde recibió cinco puntos de sutura.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 699,9 gramos de presunta cocaína, 615 gramos de marihuana y 15 gramos de tusi, droga sintética de diseño. También confiscaron una pistola calibre 9 milímetros sin marca y con la numeración limada, un cargador con siete cápsulas, un chaleco antibalas, dos balanzas, dos radios de comunicación y un celular.

Además, los agentes ocuparon RD$6.935 (unos USD 118) en efectivo, calculados a una tasa de RD$58,7567 por dólar informada para el 17 de septiembre de 2026.

La inspección se ejecutó con autorización de un fiscal y en presencia del pasajero, y el material fue enviado al Inacif para confirmar si se trata de cocaína o heroína y el peso definitivo (Foto cortesía DNCD)
La inspección se ejecutó con autorización de un fiscal y en presencia del pasajero, y el material fue enviado al Inacif para confirmar si se trata de cocaína o heroína y el peso definitivo (Foto cortesía DNCD)

Según la investigación, los dos arrestados formarían parte de una red de microtráfico encabezada por un hombre conocido como “El Menor”, cuyo centro de operaciones estaría ubicado en esa zona de La Vega. Las sustancias y los demás elementos decomisados quedaron bajo control del Ministerio Público y fueron enviados al Inacif.

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