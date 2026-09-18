Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

Imagen de archivo del director Andréi Zviáguintsev (EFE/Tristan Fewings)

Guardar

El Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes “agente extranjero” al cineasta ruso Andréi Zviáguintsev, autor de la película Minotauro, que recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y fue propuesta por Francia para la próxima edición de los Óscar.

Según un comunicado en la web de la cartera, Zviáguintsev, que no vive en Rusia, participó en la creación de los materiales de otros “agentes extranjeros” y difundió “información falsa” sobre las decisiones de las autoridades rusas y su política.

PUBLICIDAD

El pasado mayo, al recoger su premio en Cannes, el director pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, que acabe con “la carnicería” en Ucrania.

Tras agradecer el galardón y dedicárselo a sus productores por tener el valor de hacer una película que critica duramente la corrupción en Rusia bajo el Gobierno de Putin, el realizador quiso mandar un mensaje al mandatario.

“Acabe con esa carnicería, el mundo entero lo espera”, clamó entre ovaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no transmitirá al presidente ruso el llamamiento del cineasta, quien según Moscú perdió el derecho a la crítica tras callar sobre la “matanza” cometida por Kiev en el Donbás desde 2014.

PUBLICIDAD

Minotauro es una adaptación contemporánea y libre de La esposa infiel, de Claude Chabrol.

Producida principalmente en Francia y filmada en ruso con actores rusos en Letonia, la cinta denuncia la crueldad de la movilización de civiles para luchar en Ucrania y pone de relieve la falta de equipamiento entre las tropas de Putin.

Personas votan en las elecciones en Rusia (Europa Press)

La Unión Europea denunció que Rusia utiliza la represión para privar a sus ciudadanos de una elección genuina

En otro orden, la Unión Europea (UE) condenó este viernes las elecciones parlamentarias rusas y acusó al Kremlin de haber profundizado la erosión democrática en el país, al tiempo que rechazó como “una farsa electoral” la organización de los comicios en territorios ucranianos ocupados.

PUBLICIDAD

Christian Wigand, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea (CE), fue el encargado de transmitir la postura del bloque en la rueda de prensa diaria de la institución.

“La forma en que se llevan a cabo las elecciones a la Duma Estatal pone de relieve la continua y creciente erosión de la democracia en Rusia”, afirmó.

Según Wigand, las autoridades rusas han intensificado de manera sistemática e institucionalizada la represión para impedir que cualquier fuerza de la oposición desafíe el statu quo, con lo que el Kremlin “priva a los votantes rusos de una opción real sobre el futuro de su país” y “restringe gravemente su acceso a información independiente”.

PUBLICIDAD

Entre las medidas que la CE señaló como ejemplo de esa represión figuran la exclusión de candidatos y la imposición de penas de prisión de hasta un año por expresar oposición política, calificadas de “desproporcionadas” por el portavoz.

Además, Wigand lamentó que Moscú haya decidido no invitar a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a fiscalizar los comicios, una decisión que, a juicio de Bruselas, incumple los compromisos vinculantes asumidos por Rusia ante el organismo.