Costa Rica

Costa Rica lleva el Expediente Digital Único en Salud a dos cárceles y prepara su expansión a 21 centros más

La herramienta permitirá que personal de salud del Ministerio de Justicia consulte y registre información clínica dentro del mismo sistema utilizado por la CCSS, con el objetivo de mejorar diagnósticos, tratamientos y continuidad de la atención

La CCSS habilitó el EDUS en el CAI Carlos Luis Fallas y la UAI 20 de Diciembre, ambos ubicados en Pococí, Limón. Crédito: CCSS
La CCSS habilitó el EDUS en el CAI Carlos Luis Fallas y la UAI 20 de Diciembre, ambos ubicados en Pococí, Limón. Crédito: CCSS
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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitó el acceso al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) en dos centros penitenciarios de Pococí, Limón, como parte de una estrategia que busca mejorar la atención médica de las personas privadas de libertad y que pretende alcanzar un total de 21 establecimientos penitenciarios en el país.

Los nuevos centros incorporados son el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas y la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre.

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Con estas dos incorporaciones, ya son tres los establecimientos penitenciarios que tienen el EDUS en operación, debido a que la Clínica La Reforma, en San Sebastián, ya utiliza la herramienta.

La iniciativa surge de un convenio entre la CCSS y el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo propósito es facilitar la prestación de servicios de salud a la población penitenciaria y evitar que la información médica permanezca fragmentada entre expedientes físicos, sistemas distintos o niveles de atención que no comparten datos de manera inmediata.

El subdirector del Componente de Innovación y Salud Digital (CISADI) de la Caja, Manuel Rodríguez Arce, explicó que la incorporación representa un cambio importante en la manera en que se atiende a esta población.

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“Los profesionales de salud del Ministerio de Justicia y Paz pueden registrar y consultar información clínica dentro del mismo ecosistema digital utilizado en la CCSS”, señaló.

El acceso se realizará de acuerdo con los perfiles profesionales y autorizaciones previamente establecidos.

Más información para diagnóstico y tratamiento

Uno de los principales objetivos del proyecto es que los equipos de salud que trabajan dentro de las cárceles dispongan de una visión más completa sobre los antecedentes médicos de cada paciente.

Esto significa que, si una persona privada de libertad ya fue atendida en un hospital, área de salud, servicio de emergencias o centro especializado de la CCSS, los profesionales autorizados dentro del sistema penitenciario podrán consultar la información necesaria para continuar su atención.

De igual forma, si posteriormente esa persona necesita ser trasladada a un establecimiento de la Caja, los equipos médicos podrán conocer lo ocurrido durante la atención brindada dentro del centro penal.

Según Rodríguez, esta integración permitirá mejorar “la continuidad asistencial, la trazabilidad de las atenciones, la disponibilidad de información clínica y la coordinación entre los servicios de salud penitenciarios y los establecimientos de la CCSS”.

El convenio contempla procesos relacionados con consulta médica, odontología, psicología, enfermería, farmacia, registros y estadística de salud.

La Caja sostiene que la herramienta permitirá reducir las limitaciones derivadas de trabajar con documentación exclusivamente física o con información dispersa entre diferentes instituciones.

Un médico con ambo azul y estetoscopio atiende a un paciente sentado al otro lado de una mesa de madera.
El sistema permitirá a personal autorizado del Ministerio de Justicia consultar antecedentes clínicos y registrar nuevas atenciones de las personas privadas de libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos sensibles bajo controles de seguridad

Debido a que se trata de información médica, el acceso al EDUS dentro de los centros penitenciarios estará sometido a controles específicos.

La CCSS indicó que el sistema mantiene mecanismos de seguridad, confidencialidad, identificación de usuarios y trazabilidad, de manera que pueda determinarse quién consultó o modificó determinada información.

El personal podrá ingresar únicamente a los datos que correspondan a sus funciones y competencias.

Para las autoridades, este aspecto es especialmente importante debido a que los expedientes médicos contienen información considerada sensible.

La incorporación del EDUS busca, por tanto, ampliar el acceso a datos clínicos sin reducir los mecanismos de protección de la información personal.

La meta es llegar a 21 cárceles

El proyecto no se limitará a los dos centros de Pococí.

La planificación conjunta entre la Caja y Justicia contempla llevar progresivamente el sistema a 21 establecimientos penitenciarios.

La expansión se realizará por etapas y dependerá de elementos como la disponibilidad operativa, las condiciones tecnológicas de cada cárcel, la capacitación de los funcionarios y la capacidad de ejecución de ambas instituciones.

Durante 2026 se desarrolla una primera etapa del proceso.

La programación para los centros restantes a partir de 2027 será definida según los resultados obtenidos, las dificultades encontradas durante las primeras implementaciones y los acuerdos de coordinación entre la CCSS y el Ministerio de Justicia y Paz.

El gerente médico de la Caja, Marvin Palma Lostalo, confirmó además que la institución prevé implementar el EDUS en la nueva cárcel CACCO una vez que el establecimiento esté habilitado.

Para la CCSS, el objetivo final no consiste únicamente en instalar equipos o habilitar accesos.

“El objetivo final no es solamente implementar tecnología, sino lograr que cada establecimiento pueda utilizarla de manera segura, efectiva y sostenible”, indicó la institución.

La expansión del EDUS hacia los centros penales representa además la incorporación de una población que requiere una coordinación constante entre diferentes proveedores y niveles de atención.

Cinco hombres de espaldas, con uniformes de Policía Penitenciaria, chalecos negros y gorras, en un edificio con celdas y una bandera de Costa Rica.
La nueva cárcel CACCO también deberá incorporar el EDUS una vez que entre en funcionamiento, según confirmó la CCSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas privadas de libertad pueden recibir servicios dentro de la cárcel, pero también necesitar traslados a hospitales, áreas de salud, emergencias o especialidades.

Contar con un mismo expediente digital busca que esos movimientos no impliquen perder información relevante sobre diagnósticos, medicamentos, procedimientos o tratamientos previos.

Con las incorporaciones de Pococí, la CCSS avanza así en la extensión de uno de sus principales sistemas de salud digital hacia el ámbito penitenciario, con la expectativa de que la atención médica dentro y fuera de las cárceles pueda operar con una mayor continuidad y coordinación.

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