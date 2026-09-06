Cuánto valen hoy las versiones del iPhone 16: precios septiembre 2026

Toda la línea de iPhone 16 incorpora Apple Intelligence. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo

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El lanzamiento de la próxima generación de iPhone está cada vez más cerca. En este contexto, algunas personas se empiezan a interesar por líneas anteriores como la del iPhone 16, la cual en todos sus modelos incorpora Apple Intelligence.

Los precios de los modelos son:

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iPhone 16 desde 799 dólares.

iPhone 16 Plus desde 899 dólares.

iPhone 16 Pro desde 999 dólares.

iPhone 16 Pro Max desde 1.199 dólares.

iPhone 16e desde 599 dólares.

Es clave tener presente que los precios pueden variar según el almacenamiento, impuestos y otras variables según la región.

Esta es la última línea en incorporar un modelo Plus. REUTERS/Kent J. Edwards

Cuáles son las principales características de la línea del iPhone 16

La línea estándar de iPhone 16 reúne cuatro modelos: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. Apple mantuvo dos tamaños en la gama estándar, 6,1 pulgadas para el iPhone 16 y 6,7 para el Plus.

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Los Pro aumentan a 6,3 y 6,9 pulgadas, respectivamente. Todos incorporan pantallas OLED Super Retina XDR, conectividad 5G, USB-C y protección IP68 frente al polvo y el agua.

El rasgo común es el botón Control de Cámara, que permite abrir la aplicación, tomar fotos y ajustar parámetros como exposición o zoom.

Los modelos básicos integran el chip A18, una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y un ultra gran angular de 12. También incluyen el botón Acción, que admite accesos directos configurables.

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Apple incorporó en todos los modelos esta línea su sistema de inteligencia artificial. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Los iPhone 16 Pro y Pro Max emplean el procesador A18 Pro y amplían el sistema fotográfico. Cuentan con cámara Fusion de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles y teleobjetivo de cinco aumentos. Además, graban video en 4K a 120 fps con Dolby Vision y disponen de micrófonos de calidad de estudio.

La línea fue presentada en septiembre de 2024. Apple la concibió para ejecutar Apple Intelligence, su conjunto de funciones de inteligencia artificial.

Su disponibilidad depende del idioma, la región y la versión del sistema operativo. Las diferencias principales se concentran, por tanto, en tamaño, procesador, fotografía, video y autonomía de batería.

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El lanzamiento de Apple Intelligence y del iPhone 16 coincidieron. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Qué se conoce de la próxima línea de iPhone

Apple prepararía la presentación de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max para el 9 de septiembre de 2026.

La próxima generación incorporaría un acabado en cereza oscuro como cambio estético central y, según las filtraciones difundidas hasta ahora, incluiría novedades en el sistema de cámaras, la pantalla, el procesador y la estrategia de lanzamientos de la compañía.

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Los equipos Pro estarían disponibles en cuatro colores: cereza oscuro, azul claro, negro y plata, según Bloomberg Línea. El nuevo tono sería la alternativa más llamativa del catálogo, mientras que el negro regresaría tras no estar presente en la generación anterior.

Apple ya se encuentra listo para celebrar su Apple Event, donde presentará su nuevo iPhone. (Apple)

La Dynamic Island podría reducir su tamaño cerca de un 25%, debido a que Apple trasladaría parte de los sensores de Face ID debajo de la pantalla. Las maquetas y reportes conocidos en las últimas semanas apuntan a una continuidad en el diseño general, aunque con modificaciones en la parte posterior y en los materiales.

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Applesfera sostuvo que la empresa buscaría eliminar el contraste de colores entre el cristal trasero y el marco de aluminio que caracterizó a los iPhone 17 Pro. Ambos componentes tendrían una apariencia más homogénea.

El iPhone 18 Pro mantendría una pantalla OLED LTPO de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max tendría un panel de 6,9 pulgadas. Los dos alcanzarían una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

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El color cereza oscuro asoma como la novedad estética principal de la generación. (MacRumors)

Las filtraciones señalan que la cámara principal podría incorporar apertura variable, un mecanismo que ajustaría el diafragma según la iluminación. Apple nunca incluyó esta tecnología en sus teléfonos. También se esperan cambios en el sensor y el teleobjetivo, con funciones que podrían quedar limitadas al modelo Pro Max.

Los dispositivos integrarían el chip A20 Pro, fabricado con tecnología de 2 nanómetros, junto con 12 GB de memoria RAM. El Pro Max tendría una batería de entre 5.100 y 5.200 mAh, además del módem C2 con 5G mmWave y mejoras para la conexión satelital.

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