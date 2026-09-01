Menos tiempo en el tráfico: Gobierno dominicano ampliará la red de transporte masivo a 73 kilómetros antes de 2028

El tren de la línea 2-C del Metro de Santo Domingo recorrerá un tramo elevado sobre la autopista Duarte. (Foto cortesía Listín Diario).

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El Gobierno de República Dominicana anunció la ampliación de la red de transporte masivo hasta alcanzar 73 kilómetros antes de que finalice 2028, junto con cambios en el sistema de peajes y obras de conexión vial. Las autoridades plantean que estas medidas buscan reducir el tiempo que las personas pasan en los traslados diarios y ordenar la circulación en zonas de alta demanda.

El plan fue presentado por el director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Jhael Isa Tavárez, y el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik Lugo, durante una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader en Santo Domingo.

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La propuesta reúne proyectos que ya están en ejecución y otros que tienen fechas previstas de entrada en servicio. Incluye la expansión del Metro de Santo Domingo, nuevas líneas de teleférico, el monorriel de Santiago de los Caballeros, corredores de autobuses y la modernización del cobro en los peajes.

Una formación de la nueva línea 2-C del Metro de Santo Domingo circula por un tramo elevado en Los Alcarrizos, durante el inicio de operaciones del sistema (Foto cortesía @DeligneAB)

El Metro, los teleféricos y el monorriel sumarán 38 kilómetros

La red actual de transporte masivo cuenta con 35 kilómetros. Con las ampliaciones previstas, el Gobierno espera incorporar 38 kilómetros adicionales, con lo que el sistema llegaría a 73 kilómetros.

Uno de los proyectos centrales es el monorriel de Santiago de los Caballeros, cuya operación está prevista para finales de 2026. Según la Opret, tendrá capacidad para movilizar a 20 mil pasajeros por hora en cada sentido. Esa capacidad podría aliviar la presión sobre las rutas de autobuses y el transporte particular en una de las ciudades más pobladas del país.

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También se informó que la Línea 1 del Metro de Santo Domingo duplicó su capacidad y que se incorporó la Línea 2C. La ampliación busca atender una demanda que ha crecido en las principales rutas de la capital dominicana, donde una parte importante de los usuarios depende del transporte público para llegar al trabajo, centros educativos, hospitales y comercios.

Una intersección vial modernizada en Los Alcarrizos, República Dominicana, muestra vías recién asfaltadas, el teleférico de Santo Domingo con cabinas en movimiento y señales del Metro, simbolizando avance en infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santo Domingo Oeste tendrá una nueva conexión por teleférico

Para finales de 2026 está previsto que entre en funcionamiento el primer tramo del teleférico de Santo Domingo Oeste. El recorrido conectará el kilómetro 9, Buenos Aires de Herrera y Pintura, un punto por el que, de acuerdo con las autoridades, pasan más de 20 mil pasajeros cada día.

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La siguiente fase contempla extender el sistema desde El Café de Herrera y Los Minas de Herrera hasta Quitasueño, en Haina. La proyección oficial indica que ese tramo podría concluir a finales de 2027.

El teleférico de Los Alcarrizos es uno de los servicios que el Gobierno utiliza como referencia para explicar la demanda de este tipo de transporte. La cantidad de pasajeros diarios pasó de 4 mil a 13 mil, mientras la meta es superar los 20 mil usuarios por día.

Para las familias que viven en sectores alejados de los principales centros de empleo y estudio, una red conectada entre teleféricos, Metro y autobuses puede acortar recorridos y disminuir la necesidad de usar varios vehículos para completar un mismo viaje. El alcance de ese beneficio dependerá de las tarifas, las frecuencias y la integración efectiva entre las diferentes rutas.

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RD Vial avanzará con la automatización de peajes y la ampliación de carriles de Paso Rápido para reducir filas en las carreteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peajes pasarán de forma gradual a un sistema automatizado

La infraestructura vial también forma parte del anuncio. RD Vial proyecta retirar de forma paulatina las casetas de cobro manual y en efectivo para dar paso a vías automatizadas y ampliar los carriles exclusivos de Paso Rápido.

El esquema inicial prevé seis carriles por estación: tres expresos y tres para pago en efectivo. Con el tiempo, los carriles manuales se reducirán. La medida apunta a disminuir las filas en los peajes y a facilitar el paso de quienes utilizan las carreteras de forma frecuente.

Las autoridades no detallaron el monto de inversión, las estaciones donde iniciará el cambio ni el calendario para eliminar los cobros manuales. El plan mantiene como fecha principal la entrega de la red integrada de 73 kilómetros de transporte masivo antes de finalizar 2028.

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