De Naruto a Doraemon y Luffy: cuáles son los nombres de anime más registrados en Indonesia

El registro civil de Indonesia mostró que cientos de ciudadanos llevan legalmente nombres de personajes de manga y anime en sus documentos oficiales - Naruto Uzumaki (Naruto) y Monkey D. Luffy (One Piece).

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Los datos del registro de población de Indonesia revelan hasta qué punto la cultura popular japonesa se instaló en la vida cotidiana del país con mayor número de habitantes del sudeste asiático: cientos de ciudadanos indonesios llevan legalmente el nombre de personajes de series de manga y anime, según información publicada en agosto de 2026 por la Dirección General de Población y Registro Civil (Dukcapil), dependiente del Ministerio del Interior.

Los números los difundió un funcionario del organismo a través de sus redes sociales y fueron recogidos por medios como The Japan Times y Malay Mail. Los datos provienen del censo de la primera mitad de 2026 y corresponden a nombres registrados oficialmente, lo que significa que figuran en documentos de identidad, pasaportes y licencias de conducir reales. No se trata de apodos ni de nombres artísticos: son los nombres con los que estas personas se identifican ante el Estado indonesio.

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El nombre de anime más extendido en el país es Uzumaki, que comparten 190 ciudadanos, seguido de Naruto con 157 personas —ambos tomados de Naruto Uzumaki, el protagonista de la popular serie de ninjas Naruto—, lo que suma un total de 347 indonesios con alguno de los dos nombres del personaje.

Los datos de Dukcapil, difundidos a partir del censo de la primera mitad de 2026, confirmaron que esos nombres figuran en documentos de identidad, pasaportes y licencias de conducir - (Captura de tráiler oficial)

La serie también dejó huella en otros registros: 158 personas se llaman Sasuke, en referencia al rival y compañero del héroe, y otras 152 llevan el apellido Uchiha, el clan al que pertenece ese personaje. Además, 60 ciudadanos se llaman Boruto, el nombre del hijo de Naruto y protagonista de la serie derivada.

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La otra gran fuente de nombres es Doraemon, la franquicia del gato robótico sin orejas que lleva décadas en la televisión indonesia. 181 personas se llaman Nobita, como el escolar torpe y soñador al que el robot ayuda en cada episodio, y 16 ciudadanos llevan directamente el nombre de Doraemon.

Otros ocho comparten el nombre de Suneo, el amigo adinerado de Nobita. La noticia generó reacciones en redes sociales japonesas, donde algunos usuarios se preguntaron: “¿Por qué Nobita? ¿No les preocupa que su hijo termine siendo como él?”.

Naruto domina los nombres de anime en Indonesia, con 190 personas llamadas Uzumaki y 157 llamadas Naruto, además de registros de Sasuke, Uchiha y Boruto - (TV Tokyo)

La saga de aventuras piratas One Piece también dejó su marca: 79 indonesios están registrados como D. Luffy, en referencia a Monkey D. Luffy, el capitán de goma y corazón de la serie.

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La inclusión de la letra “D” en el nombre no es casual: en el universo de One Piece, los personajes con esa inicial pertenecen al llamado “Clan D” y encarnan una voluntad heroica que se opone al poder establecido, lo que según algunos análisis explicaría que los padres la incorporen deliberadamente al nombre de sus hijos. Otros 37 ciudadanos se llaman Usopp, el francotirador del mismo grupo. La serie Crayon Shin-chan aportó 65 personas llamadas Shinchan, mientras que el clásico de acción Inuyasha suma 23 homónimos en el registro civil indonesio.

El portavoz de la autoridad de registro de residentes del país explicó que “muchos padres se inspiran en el manga y el anime al elegir el nombre de sus hijos”, según recogió el diario surcoreano The Chosun Ilbo. La existencia de estos nombres no parece tratarse como un error o una anomalía por parte de las autoridades: los funcionarios presentaron las cifras como un reflejo directo de las preferencias culturales de la población.

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La Regulación Ministerial N° 73 de 2022 fijó límites para los nombres en Indonesia, pero mantuvo vigentes los registrados antes del 21 de abril de 2022 - REUTERS/Abriansyah Liberto

Que esto sea posible tiene también una explicación normativa. Antes de 2022, Indonesia no contaba con ninguna regulación nacional sobre los nombres de sus ciudadanos, lo que permitió la aparición de casos tan extremos como un nombre de 132 caracteres —el más largo jamás registrado en el país— o personas con nombres de un solo carácter, como un punto o la letra “N”.

La situación cambió con la Regulación Ministerial N° 73 de 2022, que estableció que los nombres deben estar compuestos por al menos dos palabras, no superar los 60 caracteres, escribirse en alfabeto latino y no tener connotaciones negativas ni múltiples interpretaciones.

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Sin embargo, la norma incluye una cláusula de derechos adquiridos: quienes ya tenían nombres registrados antes de su entrada en vigor el 21 de abril de 2022 no están obligados a cambiarlos, lo que explica que nombres como Doraemon o Naruto sigan figurando en los documentos oficiales.