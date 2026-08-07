República Dominicana reporta 213 casos de dengue en lo que del año, 40 más que en el mismo periodo de 2025

Una señal de advertencia de mosquito se ubica sobre el fondo de la bandera de República Dominicana, que indica una alerta sanitaria por vectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La República Dominicana enfrenta en 2026 una temporada de dengue que, según el Ministerio de Salud Pública, se mantiene bajo control. Hasta la Semana Epidemiológica 29, las autoridades informaron que la curva endémica del dengue permanece en zona de éxito, sin señales de alerta epidemiológica a nivel nacional.

Aunque el número de casos ha mostrado un incremento respecto al año anterior, los registros oficiales destacan que la incidencia sigue muy por debajo de los valores históricos observados entre 2019 y 2025.

El boletín oficial de la Semana Epidemiológica 29 reporta que, desde el inicio del año hasta la fecha, se han confirmado 213 casos positivos de dengue en el país. Este dato representa un aumento de 40 casos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 173 infecciones.

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En la última semana analizada, se sumaron 28 nuevos casos. Solo se ha reportado un fallecimiento asociado a la enfermedad, según las autoridades sanitarias. Por lo que, el análisis comparativo con el corredor endémico (2019-2025) muestra que la República Dominicana se encuentra en una situación epidemiológica favorable. La incidencia nacional es notablemente inferior a la esperada y, según el Ministerio de Salud Pública, no existen indicios de un comportamiento epidémico ni motivos para activar alarmas sanitarias.

Casos de dengue registrados en República Dominicana hasta la Semana Epidemiológica 29 de 2026, con un total de 213 contagios frente a los 173 del mismo periodo en 2025. No se reportan casos de cólera.

Aun así, el organismo recuerda que el periodo de mayor transmisión suele concentrarse entre las semanas 30 y 45 del año, por lo que insiste en la importancia de mantener las acciones preventivas y la vigilancia epidemiológica durante los próximos meses.

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Vigilancia epidemiológica y control vectorial

La vigilancia epidemiológica constituye uno de los pilares para anticipar cambios en la tendencia del dengue. La institución de salubridad mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de la enfermedad a nivel nacional. Este seguimiento incluye la recopilación sistemática de datos, el análisis de las zonas de riesgo y la identificación oportuna de cualquier variación en los patrones de transmisión.

En cuanto al control vectorial, las autoridades han reforzado las medidas para limitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue. Las acciones incluyen la fumigación focalizada, la eliminación de criaderos en espacios públicos y privados y campañas de sensibilización dirigidas a la población. El control de los vectores busca evitar un aumento significativo de casos durante el periodo de mayor riesgo.

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La búsqueda activa de casos también se considera esencial para detectar de forma precoz cualquier brote localizado. Equipos de respuesta rápida visitan comunidades identificadas como prioritarias, realizan encuestas de síntomas y facilitan el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno.

Una familia caribeña colabora en la eliminación de criaderos de mosquitos, con la madre vaciando un neumático y el padre tapando un tanque de agua, mientras dos niños pequeños observan en el jardín de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se puede prevenir el dengue?

La prevención del dengue depende en gran medida de la colaboración comunitaria y de la adopción de medidas sencillas en el entorno doméstico y laboral. El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población:

Eliminar recipientes que acumulen agua : Evitar que llantas, botellas, cubetas y otros objetos permanezcan a la intemperie y se conviertan en criaderos de mosquitos.

Tapar depósitos de agua : Asegurar que tanques, barriles y otros contenedores estén bien cubiertos.

Mantener limpios patios y jardines : Cortar el césped y recoger residuos sólidos que puedan facilitar la reproducción del mosquito.

Utilizar mosquiteros y repelentes : Proteger especialmente a niños y personas vulnerables.

Permitir el acceso a las brigadas de control vectorial: Colaborar con las autoridades durante las jornadas de fumigación y orientación.

El Ministerio de Salud Pública insta a la población a no bajar la guardia durante las próximas semanas, ya que la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y la búsqueda activa de casos serán determinantes para mantener la tendencia actual y prevenir escenarios de mayor complejidad.

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