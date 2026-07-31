El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

“¡Ni perdón, ni olvido!”: Universidad de El Salvador conmemora masacre de estudiantes de la época de la guerra civil

Cada 30 de julio, la única universidad pública de El Salvador conmemora una masacre a estudiantes perpetuada en 1975 donde al menos 50 estudiantes perdieron la vida.

Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
Organizaciones estudiantiles y civiles marcharon por San Salvador para conmemorar la masacre a estudiantes de la Universidad de El Salvador el 30 de julio de 1975. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Guardar
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
El crimen se dio durante el gobierno del Coronel Arturo Armando Molina (1972-1977), donde las autoridades estudiantiles reportan al menos 50 estudiantes asesinados y decenas de desaparecidos. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
La Universidad de El Salvador se caracteriza por ser la única entidad superior pública y gratuita del país. Sus estudiantes mantienen su postura de la accesibilidad de la educación superior para los salvadoreños. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
Junto a imágenes de los estudiantes asesinados, los manifestantes marchan con consignas de "Ni perdón, ni olvido" debido a que nunca obtuvieron una respuesta del Estado ante lo sucedido. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
El gorilla bufon que cada año acompaña la marcha es incendiado al final como un símbolo de rechazo al crimen. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
También, autoridades universitarias ofrecen una ofrenda en un espacio dedicado a las víctimas de la masacre. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
Jóvenes y adultos mayores participan de la marcha, como muestra de lo presente que está el hecho en la conciencia salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
Los últimos años, las autoridades universitarias intentan crear un lazo entre las nuevas generaciones de estudiantes y estos hechos históricos para no dejar morir la estas conmemoraciones con el paso del tiempo. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)
Marcha de la UES por la masacre del 30 de julio de 1975
La UES continúa reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria histórica. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)

Temas Relacionados

Masacre 30 de julio de 1975Guerra Civil El SalvadorUniversidad de El SalvadorUES

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué dijo el ministro de Gobernación de Guatemala sobre violento desalojo de anciana en Quiché

El funcionario dijo que la Policía Nacional Civil está obligada a ejecutar resoluciones de los jueces y anunció una revisión interna por el procedimiento

Qué dijo el ministro de Gobernación de Guatemala sobre violento desalojo de anciana en Quiché

La trampa mortal: Así engañaron y asesinaron en Colombia al asistente de vuelo de origen salvadoreño Eric Gutiérrez

Mediante perfiles falsos y una calculada estrategia de engaño en plataformas digitales, una red criminal en Medellín atrapó al tripulante de cabina salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina

La trampa mortal: Así engañaron y asesinaron en Colombia al asistente de vuelo de origen salvadoreño Eric Gutiérrez

Sequía deja más de 100 reses muertas en municipio del sur de Honduras

La sequía ha provocado la muerte de más de 100 reses en San Antonio de Flores, Choluteca, mientras pequeños ganaderos venden sus animales por la falta de agua y alimento.

Sequía deja más de 100 reses muertas en municipio del sur de Honduras

Costa Rica registra 43 investigaciones por trata de personas en 2026, seis casos más que el total de 2025

La institución señaló que el delito también se configura cuando alguien obliga a pedir limosna, incluso con lazos familiares, y reportó pesquisas por explotación laboral y doméstica vinculadas a personas migrantes en precariedad.

Costa Rica registra 43 investigaciones por trata de personas en 2026, seis casos más que el total de 2025

Semana de condenas en Panamá: 32 años por doble homicidio, 33 por abuso sexual infantil y 10 por violencia doméstica

El Ministerio Público consiguió durante la semana tres importantes condenas por delitos de alto impacto: 32 años de prisión por el asesinato de dos transportistas en Coclé, 33 años por múltiples delitos sexuales contra una menor y 10 años por violencia doméstica en Chiriquí.

Semana de condenas en Panamá: 32 años por doble homicidio, 33 por abuso sexual infantil y 10 por violencia doméstica

TECNO

“No sería inteligente eliminar todos los empleos”: AWS sobre la IA y el trabajo en el mundo

“No sería inteligente eliminar todos los empleos”: AWS sobre la IA y el trabajo en el mundo

EA Sports FC 27 - Modo Carrera: transferencias con IA y valoraciones dinámicas de jugadores

Estas 5 señales revelan que ya es momento de cambiar de celular: WhatsApp lento, una de ellas

Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans

MUNDO

Se apuñalaron entre sí en un piso, saltaron por la ventana y quedaron los tres detenidos en un hospital de Nottingham

Se apuñalaron entre sí en un piso, saltaron por la ventana y quedaron los tres detenidos en un hospital de Nottingham

Hungría se enfrenta al cierre de su central nuclear por la persistente ola de calor en Europa

Un sultán de 19 años, un imperio en crisis y 20.000 azulejos: así nació la Mezquita Azul de Estambul

JD Vance y Zelensky dialogaron sobre defensa aérea, producción de misiles Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales

El precio del petróleo subió más de un dólar por barril por la tensión entre Estados Unidos e Irán