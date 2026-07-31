“¡Ni perdón, ni olvido!”: Universidad de El Salvador conmemora masacre de estudiantes de la época de la guerra civil

Organizaciones estudiantiles y civiles marcharon por San Salvador para conmemorar la masacre a estudiantes de la Universidad de El Salvador el 30 de julio de 1975. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
31 Jul, 2026 05:53 p. m. EST
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El crimen se dio durante el gobierno del Coronel Arturo Armando Molina (1972-1977), donde las autoridades estudiantiles reportan al menos 50 estudiantes asesinados y decenas de desaparecidos. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
La Universidad de El Salvador se caracteriza por ser la única entidad superior pública y gratuita del país. Sus estudiantes mantienen su postura de la accesibilidad de la educación superior para los salvadoreños. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
Junto a imágenes de los estudiantes asesinados, los manifestantes marchan con consignas de "Ni perdón, ni olvido" debido a que nunca obtuvieron una respuesta del Estado ante lo sucedido. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
El gorilla bufon que cada año acompaña la marcha es incendiado al final como un símbolo de rechazo al crimen. (Infobae Centroamérica/ Marvin RECINOS / AFP)
También, autoridades universitarias ofrecen una ofrenda en un espacio dedicado a las víctimas de la masacre. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)
Jóvenes y adultos mayores participan de la marcha, como muestra de lo presente que está el hecho en la conciencia salvadoreña. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)
Los últimos años, las autoridades universitarias intentan crear un lazo entre las nuevas generaciones de estudiantes y estos hechos históricos para no dejar morir la estas conmemoraciones con el paso del tiempo. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)
La UES continúa reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria histórica. (Infobae Centroamérica/Cortesía UES)