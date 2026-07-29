Panamá probará semáforos con inteligencia artificial para aliviar los congestionamientos en la ciudad capital

Los nuevos sistemas se instalarán inicialmente en 16 intersecciones ubicadas sobre la avenida Ricardo J. Alfaro, Transístmica y Vía España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los interminables congestionamientos que a diario paralizan la ciudad de Panamá, especialmente durante las horas pico y cuando las lluvias reducen aún más la capacidad de las vías, son el problema que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) intenta atacar con una nueva licitación para modernizar la operación de 16 intersecciones semaforizadas mediante inteligencia artificial.

El proyecto, cuyo precio de referencia asciende a $296.800, contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas autónomos capaces de ajustar los tiempos de los semáforos en función del flujo vehicular en tiempo real, sin depender de una conexión permanente con un centro de control.

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La iniciativa representa un cambio respecto al sistema centralizado que actualmente administra alrededor de 200 intersecciones de la capital. Según las especificaciones técnicas del pliego, el modelo vigente depende de una comunicación constante con servidores centrales.

Cuando esa conexión se pierde, los semáforos pasan a operar con programas preestablecidos, lo que reduce significativamente su capacidad para responder a las condiciones reales del tráfico.

La tecnología permitirá que cada intersección procese información en tiempo real mediante inteligencia artificial y Edge Computing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la nueva tecnología, el procesamiento de la información se realizará directamente en cada intersección mediante computación en el borde (edge computing) e inteligencia artificial, permitiendo que cada controlador tome decisiones de manera autónoma y adapte los ciclos semafóricos conforme cambian los volúmenes de vehículos.

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El sistema también utilizará cámaras y algoritmos de inferencia para detectar la demanda vehicular y optimizar los tiempos de espera.

Durante la reunión de homologación, la ATTT confirmó que mantendrá la exigencia de que los equipos cuenten con una capacidad mínima de 70 TOPS para ejecutar procesos de inteligencia artificial, además de conservar la obligatoriedad del WiFi y de una arquitectura descentralizada, pese a que algunos participantes solicitaron flexibilizar estos requisitos.

Estas especificaciones buscan garantizar que el análisis del tránsito se realice directamente en campo y no dependa de un servidor central.

Las principales avenidas de la ciudad registran diariamente largos congestionamientos, una situación que se intensifica durante las horas de mayor circulación y los episodios de lluvia. Tomada de Facebook-ATTT

El proyecto se desarrollará sobre tres de los corredores con mayor circulación vehicular de la ciudad. Ocho de las intersecciones se ubican sobre la avenida Ricardo J. Alfaro, incluyendo los accesos a El Bosque, Linda Vista, el Instituto América, la Universidad Tecnológica de Panamá, Villa de las Fuentes, los dos cruces de El Dorado y Dos Mares.

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Otras cuatro corresponden a la avenida Simón Bolívar (Transístmica), en El Ingenio, Bethania, Panamotor y HOPSA; mientras que las cuatro restantes estarán sobre Vía España, en la Iglesia del Carmen, calle Elvira Méndez, avenida Eusebio A. Morales y calle Thais de Pons.

El contratista dispondrá de 130 días calendario para suministrar, instalar y poner en funcionamiento los nuevos equipos.

La ATTT celebró una reunión de homologación en la que participaron cuatro posibles proponentes: Panamá Asesores S.A., Aerodiv, INFOCAB S.A. y Raditek.

Durante esa sesión, las empresas formularon consultas administrativas y técnicas sobre el proyecto, varias de las cuales derivaron en modificaciones oficiales al documento.

Durante la homologación participaron cuatro empresas interesadas, cuyas observaciones dieron lugar a modificaciones en el proceso de contratación. (Google Maps)

Entre los cambios incorporados figura la corrección del mecanismo de presentación de propuestas, aclarando que estas deberán remitirse exclusivamente a través del portal PanamáCompra, así como la creación de un nuevo requisito que obliga a los participantes a demostrar que son distribuidores autorizados del fabricante del controlador y de la plataforma de gestión de tránsito, mediante una certificación específica y un nuevo Formulario No. 7.

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Este fue uno de los principales ajustes solicitados por la industria y finalmente acogido por la entidad. No todas las observaciones fueron aceptadas. Panamá Asesores solicitó modificar el esquema de pagos para reemplazar dos desembolsos anuales por pagos mensuales, petición que finalmente no fue incorporada.

INFOCAB, por su parte, propuso eliminar algunos requisitos técnicos, permitir una arquitectura distinta a la planteada por el pliego, utilizar los controladores existentes y hacer opcional la conectividad WiFi; sin embargo, la ATTT decidió mantener las exigencias originales al considerar que responden al modelo tecnológico que pretende implementar.

Otras consultas relacionadas con cámaras y parámetros de desempeño fueron analizadas, pero tampoco dieron lugar a cambios en la adenda.

La licitación tiene previsto recibir propuestas el 19 de agosto y forma parte de la estrategia de modernización tecnológica que la ATTT impulsa para mejorar la movilidad urbana. La institución ha señalado en otras iniciativas recientes que busca fortalecer la gestión inteligente de la red semafórica y aprovechar nuevas herramientas digitales para hacer más eficiente la circulación vehicular.

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La ATTT espera que el sistema optimice los tiempos de espera y mejore la circulación en algunos de los corredores con mayor congestión vehicular del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la tecnología cumple las expectativas, estas 16 intersecciones se convertirán en un laboratorio para evaluar si la inteligencia artificial puede contribuir a aliviar uno de los problemas más persistentes de la capital: los tranques que, prácticamente a cualquier hora del día y con mayor intensidad durante las lluvias y las horas pico, incrementan los tiempos de desplazamiento de miles de conductores.