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Ocultaron su cuerpo en un refrigerador y apareció 6 semanas después en un basural: qué se sabe de la muerte de la joven de Melbourne

El juez James Elliott rechazó la excarcelación de Marat Ganiev, de 55 años, quien enfrenta un único cargo por intento de obstrucción de la justicia, luego de que se retirara la acusación previa por falta de evidencia

Marat Ganiev seguirá preso tras el rechazo judicial a su pedido de libertad
La causa contra Marat Ganiev continúa con el único cargo vigente de intento de obstrucción de la justicia tras el retiro de las imputaciones por asesinato y homicidio involuntario (Crédito: FOTO DE PRENSA/POLICÍA DE VICTORIA)
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Marat Ganiev seguirá detenido después de que un juez rechazó su intento de quedar en libertad mientras enfrenta un único cargo de intento de obstrucción de la justicia por el caso de Isla Bell, la joven de 19 años cuyo cuerpo fue ocultado en un refrigerador y hallado semanas después en un vertedero de Melbourne, según informó el Daily Mail.

Ganiev, de 55 años, permanecerá en el Centro Correccional de Western Plains después de que el juez James Elliott rechazara el pedido de su defensa para que desestimara la última acusación vigente.

Antes, Ganiev había sido acusado primero de asesinato y después de homicidio involuntario por la muerte de Bell. Ese delito, igual que el homicidio involuntario, prevé una pena máxima de 25 años en Victoria.

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La disputa por el cambio de cargos

La abogada defensora Sally Flynn KC sostuvo en audiencias previas que el caso debía retirarse porque el cambio de acusación resultaba “muy injusto”. También afirmó: “Nuestra postura siempre fue que el caso de homicidio involuntario estaba condenado al fracaso desde el punto de vista legal”, según Daily Mail.

Flynn pidió la suspensión definitiva del proceso y sostuvo que la fiscalía había reemplazado una acusación por otra “igualmente grave”. La letrada añadió: “Las pruebas y la ley nunca han cambiado”. “Lo único que ha cambiado es la versión de la fiscalía”, señaló.

Marat Ganiev seguirá preso tras el rechazo judicial a su pedido de libertad
Los restos de Isla Bell fueron hallados seis semanas después en un vertedero de Melbourne dentro de un refrigerador, según la acusación (Crédito: Facebook)

La defensa alegó además abuso de procedimiento y sostuvo que las pruebas invocadas para respaldar el nuevo cargo no eran realmente nuevas. A su juicio, los fiscales ya conocían esa posibilidad y optaron por no usarla antes.

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El fiscal Jeremy McWilliams respondió que la suspensión permanente del proceso queda reservada para casos extremos o excepcionales. También defendió que revisar y perfeccionar el caso antes del juicio era “algo común y sensato”.

McWilliams sostuvo ante el tribunal: “No hay nada injusto en el proceso que se está llevando a cabo en este caso”. Elliott coincidió con esa postura al resolver que no existía un impedimento general para retirar un cargo y presentar otro basado en hechos distintos.

Los antecedentes de la causa

La acusación original situaba la muerte de Bell en la madrugada del 7 de octubre de 2024. Según ese planteamiento, Ganiev ocultó luego el cuerpo en un refrigerador. Los restos fueron encontrados seis semanas después en un vertedero del sureste de Melbourne.

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Victoria, la acusación de asesinato fue rebajada a homicidio involuntario, según lo recogido por Daily Mail. Ese cargo fue retirado pocos días antes de una comparecencia prevista en mayo. En su lugar, la fiscalía presentó la acusación de intento de obstrucción de la justicia.

Marat Ganiev seguirá preso tras el rechazo judicial a su pedido de libertad
Marat Ganiev seguirá preso después de que un juez rechazó su pedido de libertad en el caso de Isla Bell (Crédito: Facebook)

El coacusado original, Eyal Yaffe, de 59 años, también había sido apuntado por presuntamente ayudar a un delincuente e intentar obstruir la justicia en relación con la muerte de Bell. Los cargos en su contra fueron retirados el mismo día en que la fiscalía retiró la acusación de homicidio involuntario contra Ganiev.

Fuera del tribunal, familiares, amigos y allegados de Bell reclamaron justicia con pancartas. En mayo, su madre, Justine Spokes, cuestionó el proceso judicial y dijo: “Que decida el jurado”.

Las dificultades para probar la causa de muerte

En audiencias previas, el tribunal escuchó que el estado del cuerpo impedía establecer cómo murió Bell. Una portavoz de la Fiscalía Pública de Victoria confirmó que la acusación de homicidio involuntario se retiró por “falta de pruebas”.

El patólogo forense Hans De Boer declaró que la descomposición avanzada y los daños causados por el camión de basura afectaron de forma decisiva los exámenes. También dijo que no encontró pruebas de que Bell hubiera muerto estrangulada, según detalló Daily Mail.

Durante esas audiencias, se indicó además que Bell había tenido problemas de adicción antes de morir. En su organismo hallaron rastros de metanfetamina, cocaína, cannabis y metadona.

Los investigadores sostuvieron además que Yaffe intervino después de una llamada de Ganiev al día siguiente de la muerte de Bell. Según esa versión, llevó un refrigerador negro nuevo al apartamento de Ganiev en St Kilda East y regresó el 17 de octubre para retirar el anterior, que estaba envuelto en plástico.

Más tarde, ese refrigerador apareció con los restos de la joven en su interior. El estado del cuerpo impidió descartar que varias lesiones se produjeran después de la muerte.

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