Guatemala

El Ministerio de Educación de Guatemala reporta daños en 18 centros tras la secuencia sísmica

Las inspecciones se enfocan en Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez, mientras continúan las réplicas desde el 17 de julio y se evalúa si otras escuelas del sur presentan afectaciones

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Edificio del Ministerio de Educación Guatemala con grieta en la fachada, bandera, cartel de madera, escombros, y cinta de seguridad sobre césped.
La sede del Ministerio de Educación de Guatemala muestra una grieta en su fachada y un cartel que indica 18 centros educativos dañados por la secuencia sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Educación de Guatemala informó que 18 centros educativos requieren trabajos de remozamiento tras los sismos registrados desde el viernes 17 de julio, una secuencia que ya suma 313 sismos y mantiene bajo revisión constante la infraestructura escolar en el suroccidente del país por la persistencia de réplicas.

La revisión se concentra en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez, donde desde el viernes pasado se inspecciona el estado de las instalaciones escolares.

De acuerdo con la cartera, por ahora no está prevista una suspensión general de clases, aunque podría ordenarse una interrupción temporal en casos puntuales si las reparaciones lo exigen.

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El dato central es ese: 18 establecimientos presentan daños preliminares que, según las autoridades educativas, podrían atenderse con relativa rapidez mediante el mecanismo de remozamiento administrado a través de las organizaciones de padres de familia.

La evaluación, de todos modos, sigue abierta porque todavía se revisa la totalidad de centros educativos de esos departamentos y, con especial atención, el área sur.

El viceministro de educación Francisco Cabrera explicó que las verificaciones comenzaron tras el último sismo sensible del viernes y que el seguimiento continuará mientras persistan los movimientos de menor intensidad. También indicó que el estado de alerta responde a que en los días siguientes se repitieron temblores, incluso hasta este lunes.

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Cabrera señaló que existe “un reporte preliminar de cerca de dieciocho centros educativos” con daños que podrían atenderse “de manera más o menos rápida” con ese mecanismo. Añadió que “la verificación del estado de la infraestructura va a ser una constante hasta que definitivamente ya no tengamos réplicas”.

Pared de bloques de hormigón parcialmente destruida, con un gran boquete y escombros en el suelo. El edificio tiene techo de chapa y ventanas con rejas
Foto ilustrativa El Ministerio de Educación de Guatemala informó que 18 centros educativos requieren remozamiento tras la secuencia de 313 sismos iniciada el 17 de julio. (Redes Sociales )

La secuencia sísmica dejó 33 temblores sensibles y 98 en las últimas 24 horas

Según el Insivumeh, la secuencia sísmica posterior al temblor principal ha dejado 313 eventos desde el viernes 17 de julio. De ese total, 33 sismos fueron reportados como sensibles por la población.

El organismo actualizó este lunes 20 de julio la evolución de la actividad sísmica y precisó que el movimiento principal, de magnitud 7.4, ocurrió a las 8.48 horas del viernes, con epicentro en las costas de Chiapas, México. La magnitud mínima observada en la secuencia fue de 2.5.

El Insivumeh también indicó que el último temblor relevante asociado con esta serie fue de magnitud 5.7 y ocurrió a las 11.45 horas del domingo 19 de julio. En su reporte más reciente, además, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 98 sismos y que ninguno fue sensible.

Ese comportamiento explica por qué las autoridades educativas no han cerrado aún la etapa de verificación. El ministerio vinculó la continuidad de las inspecciones a la repetición de réplicas, aunque de menor intensidad, y por eso mantiene el monitoreo sobre los edificios escolares en las zonas más afectadas.

La suspensión de clases solo se contempla para reparaciones puntuales

Hasta ahora, no se ha detectado la necesidad de suspender actividades escolares por nuevos daños estructurales derivados de la secuencia sísmica.

Cabrera aclaró que en los últimos días no fue necesario interrumpir clases, salvo el viernes de la semana pasada, cuando se tomó esa decisión por tratarse del momento de mayor emergencia y por la incertidumbre sobre la posibilidad de un sismo de mayor magnitud ese mismo día.

El viceministro explicó que cualquier suspensión futura sería localizada y únicamente durante la intervención de los centros que necesiten reparaciones. Esa definición, dijo, se tomará en los próximos días conforme avance la revisión técnica en cada establecimiento.

El sismo del 17 de julio causó alarma en Guatemala y activó protocolos de evacuación en edificios públicos. Con el paso de los minutos, también comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraron el movimiento de inmuebles durante el temblor.

Mientras el Insivumeh mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica, el Ministerio de Educación continúa con la evaluación de los centros escolares para determinar si, además de los 18 casos preliminares, existen otros daños en la infraestructura educativa del sur y suroccidente del país.

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