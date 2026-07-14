República Dominicana

Consultas digitales de pagos a proveedores en República Dominicana alcanzan 262,723 en el segundo semestre

El balance de la Tesorería Nacional eleva a 452,936 las verificaciones interanuales en la plataforma, que permite revisar en tiempo real el proceso de órdenes de desembolso y reportes históricos

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Dos manos sostienen un terminal POS con un recibo impreso y un smartphone mostrando una tarjeta de crédito digital, sobre la bandera de República Dominicana.
La República Dominicana abraza la era de los pagos sin contacto, con un terminal POS y un smartphone mostrando una tarjeta de crédito, frente a su bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma digital Consulta de Pagos y Libramientos de la Tesorería Nacional de República Dominicana consolidó su papel como herramienta para proveedores y contratistas del Estado al registrar 452,936 transacciones interanuales, según cifras confirmadas por la propia Tesorería en una nota institucional.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el volumen de consultas digitales sobre el estatus de pagos a empresas proveedoras del gobierno alcanzó 262,723 durante el segundo semestre del año. Entre enero y junio de 2026, se sumaron 190,213 verificaciones de libramientos para desembolsos, y refleja la adopción del sistema digital.

El Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, indicó que “ya los contratistas de las instituciones públicas no tienen que llamar o trasladarse a las entidades del Estado para saber el estatus de sus pagos. Solo tienen que entrar a la plataforma y ahí pueden visualizar todo el proceso de su orden de pagos”.

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La plataforma, lanzada en 2010, permite que los usuarios consulten en tiempo real el estado de sus pagos y libramientos, eliminando la necesidad de desplazamientos o llamadas a entidades estatales.

La herramienta ofrece la posibilidad de filtrar resultados por institución, generar reportes detallados y descargar históricos de pagos recibidos, lo que mejora la trazabilidad y facilita la gestión administrativa. Según la Tesorería Nacional, este sistema contribuye a fortalecer la transparencia en el sector público al eliminar la discrecionalidad en el proceso de pagos y brindar previsibilidad a la cadena de valor que suministra bienes y servicios al Estado.

Una persona vista por encima del hombro usa un smartphone con una aplicación de billetera virtual y un laptop abierto mostrando una plataforma de banca digital.
Una persona utiliza su teléfono móvil con una aplicación virtual y una computadora portátil para gestionar sus pagos, evidenciando la convergencia de la plataforma digital en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros indicadores de digitalización

El contexto de avance digital de la Tesorería Nacional incluye los resultados por el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite), que ha recaudado más de RD 9,366 millones (aproximadamente USD 159.5 millones) desde su puesta en marcha. Así lo informó la entidad, que detalló que a abril de 2026 la plataforma integraba 1,109 servicios para ciudadanos y empresas. El propio Delgado Sánchez presentó el balance durante el 97° aniversario de la Tesorería, donde remarcó que la adopción de herramientas digitales permitió realizar 4.612,563 transacciones en solicitudes de bienes y servicios públicos.

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En el ámbito de la administración de fondos, la Tesorería Nacional ejecutó pagos a proveedores y contratistas estatales por RD 197.645,061,230 en 2025, a lo que se suman desembolsos en moneda extranjera por USD 175.355.500 y 9.247.885 euros. Todos estos fondos se canalizan mediante la Cuenta Única del Tesoro (CUT), un mecanismo centralizador que abarca a 229 instituciones públicas y centraliza la administración y el control de los recursos estatales.

El gobierno informó que, solo en 2025, se realizaron 3,497 lotes de Cuotas de Pago, modalidad que agrupa pagos y establece límites presupuestarios para cada entidad bajo la CUT. Durante el último año se habilitaron 331 subcuentas nuevas, de las cuales 214 correspondieron a proyectos y 117 a instituciones integradas a la CUT. El sistema actualmente administra 3.481 cuentas activas, distribuidas entre la Tesorería, Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX) y gobiernos locales.

Billetes de 200, 500 y 1000 pesos dominicanos y monedas de distintas denominaciones apiladas sobre una bandera de República Dominicana.
Billetes de pesos dominicanos de distintas denominaciones y monedas metálicas se encuentran dispuestos sobre la bandera de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los indicadores de control y transparencia

En materia de control y transparencia, la Tesorería Nacional reportó un 98% de cumplimiento en las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), un 96% en el Índice de Control Interno (ICI) y un 84% en el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP), además de mantener las certificaciones digitales exigidas por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic).

El sistema está orientado tanto a suplidores estatales como a instituciones públicas y forma parte de la estrategia de modernización y eficiencia del sector público dominicano, destacan las autoridades.

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