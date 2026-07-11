Centroamérica y República Dominicana ante su nuevo mapa demográfico: menos nacimientos, más salidas y ciudades al límite entre tráfico y alimentos

En el último lustro, la región vivió un crecimiento poblacional moderado y una caída acelerada de la fecundidad. Según Worldometer, la suma de habitantes entre México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Belice rozó los 185 millones en 2025, con un incremento de aproximadamente 1.75 millones respecto a 2024. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En el marco del Día Mundial de la Población, Centroamérica y República Dominicana enfrentan retos demográficos que empiezan a transformar su día a día: desde el tráfico en las ciudades hasta la seguridad alimentaria.

La caída de la natalidad y el envejecimiento plantean un escenario donde la planificación urbana y social cobra una urgencia inédita.

En el último lustro, la región vivió un crecimiento poblacional moderado y una caída acelerada de la fecundidad. Según Worldometer, la suma de habitantes entre México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Belice rozó los 185 millones en 2025, con un incremento de aproximadamente 1.75 millones respecto a 2024.

PUBLICIDAD

En paralelo, República Dominicana superó los 11.4 millones, consolidando su peso en el Caribe y su estrecha relación migratoria con Centroamérica.

La tendencia general es clara: la tasa global de fecundidad bajó a 1.8 hijos por mujer en 2024 en América Latina y el Caribe. Esto significa que las familias son cada vez más pequeñas, un fenómeno iniciado desde 2015 y que impacta en cómo se distribuyen los recursos y servicios públicos.

Una mujer latina embarazada se sienta en una sala de espera de clínica, sosteniendo su vientre mientras aguarda atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el crecimiento natural (nacimientos menos muertes) sigue impulsando la expansión demográfica, la migración neta negativa —más personas saliendo que llegando— amortigua este avance en casi todos los países, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla la población, natalidad y migración en países de Centroamérica y República Dominicana, con desafíos demográficos clave para la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Población, natalidad y migración país por país

Guatemala se mantiene como el país más poblado del istmo, con 18.12 millones de personas en 2023, y una de las estructuras más jóvenes: la mediana de edad fue de apenas 22.6 años.

Su tasa de fecundidad (2.31 hijos por mujer) supera el promedio regional, y la densidad alcanza 169 personas por kilómetro cuadrado. Aunque la migración neta fue negativa, el crecimiento natural garantiza que la población siga expandiéndose, proyectándose hasta cerca de 26 millones en 2100.

En El Salvador, la situación es diferente. Con una población estable de 6.31 millones y alta densidad (305 personas por kilómetro cuadrado), la natalidad cayó a 1.77 hijos por mujer en 2023. El saldo migratorio negativo y la urbanización avanzada (42.8% vive en ciudades) apuntan a una posible reducción poblacional hacia el final del siglo.

PUBLICIDAD

Honduras muestra un crecimiento robusto, con 10.64 millones de habitantes y una tasa de 1.7% anual. La fecundidad (2.5 hijos por mujer) y la alta ruralidad (40.9% en áreas rurales) explican parte de esta dinámica. Sin embargo, la migración negativa y la presión sobre infraestructuras rurales y urbanas anticipan desafíos en transporte y alimentación.

Una sala de neonatología de hospital moderno muestra filas de cunas con muñecos hiperrealistas de recién nacidos que representan diversas expresiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica ilustra el extremo opuesto: su población de 5.1 millones crece apenas 0.5% al año y su fecundidad es de las más bajas (1.33 hijos por mujer en 2023).

El envejecimiento avanza —la mediana de edad es de 34.1 años— y se proyecta que la población costarricense podría reducirse considerablemente hacia 2100. Este proceso podría cambiar la demanda en transporte, salud y alimentación, con menos niños y más adultos mayores.

PUBLICIDAD

Panamá se caracteriza por un crecimiento moderado (1.27% en 2024), alta urbanización (70.2%) y migración positiva, lo que la distingue como receptor regional. Con 4.57 millones de habitantes en 2025, la presión sobre Ciudad de Panamá y otras áreas urbanas sigue en aumento.

En contraste, Belice mantiene la menor población (411 mil habitantes) y una de las densidades más bajas (18 personas por kilómetro cuadrado), aunque su crecimiento aún es relevante en términos porcentuales (1.5% anual).

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

República Dominicana: entre urbanización y transición demográfica

La República Dominicana refuerza la tendencia regional: crecimiento sostenido pero a menor ritmo, fecundidad en descenso (2.24 hijos por mujer en 2023) y fuerte migración de salida.

PUBLICIDAD

La densidad llegó a 235 personas por kilómetro cuadrado y la urbanización supera el 61%. “La migración neta fue negativa en 2023, con una salida neta de 34,920 personas”, reporta Our World in Data. La mediana de edad de 27.7 años revela una población joven en proceso de envejecimiento.

El aumento de la población urbana —más de 11 millones de nuevos habitantes en ciudades centroamericanas entre 2020 y 2025— está intensificando la demanda de transporte, vivienda y servicios. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El aumento de la población urbana —más de 11 millones de nuevos habitantes en ciudades centroamericanas entre 2020 y 2025— está intensificando la demanda de transporte, vivienda y servicios. En paralelo, la transformación demográfica reconfigura los mercados laborales y la estructura de consumo de alimentos, poniendo a prueba la resiliencia de los sistemas de distribución alimentaria.

PUBLICIDAD

Consecuencias para tráfico y seguridad alimentaria

La presión sobre el tráfico urbano y la seguridad alimentaria es uno de los efectos más visibles. En países como El Salvador y República Dominicana, la alta densidad y urbanización concentran la demanda de transporte en ciudades densas, mientras que la migración y el envejecimiento podrían modificar los patrones de movilidad y el acceso a alimentos.

Un grupo de manos apunta a un mapa de Centroamérica y el Caribe que exhibe íconos de datos demográficos para jóvenes, adultos mayores, zonas de alta densidad y áreas rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala y Honduras, con poblaciones jóvenes y creciente demanda, enfrentan retos en la expansión de infraestructuras y la cobertura de servicios rurales y urbanos. Costa Rica y Panamá, con urbanización avanzada, deben anticipar los cambios que traerá el envejecimiento y la baja fecundidad.

PUBLICIDAD

En resumen, los últimos cinco años confirman que Centroamérica y República Dominicana están entrando en una fase donde las decisiones sobre transporte, alimentos y servicios públicos deberán adaptarse a un nuevo perfil demográfico.

La región aún suma habitantes, pero lo hace con menos nacimientos, más migración y una estructura de edades en transformación, lo que exige políticas públicas más innovadoras y flexibles para enfrentar los desafíos del futuro.