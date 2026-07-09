La Municipalidad de Guatemala prevé concluir en 90 días la primera fase del AeroMetro

El video presenta una serie de tomas aéreas que muestran una estructura elevada en construcción sobre una avenida urbana con tráfico vehicular. Se observa el avance de la obra, incluyendo el techo metálico y los paneles laterales de la infraestructura. Edificios residenciales y comerciales, así como árboles, flanquean la calle. Al fondo se distinguen montañas y un cielo azul con nubes dispersas. Las imágenes capturan el desarrollo de un proyecto de infraestructura civil en un entorno urbano. Crédito Cableviagt

El AeroMetro de Guatemala avanza en su primera fase entre Plaza España y El Trébol, un tramo que la Municipalidad de Guatemala prevé terminar en 90 días y que busca convertir ese punto en un nodo de conexión con Transmetro para reducir tiempos de viaje y ampliar las opciones de traslado en la ciudad.

El sistema fue diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día con más de 450 cabinas, cada una con capacidad para 12 pasajeros. Las unidades circularán de forma continua a 23,4 km/h y pasarán por cada estación aproximadamente cada seis segundos.

Según la Municipalidad de Guatemala, la Línea 1 unirá la Plazuela España con El Trébol en un recorrido de nueve a 10 minutos. La Línea 2 conectará El Trébol con la colonia Molino de las Flores, en Mixco, a través de la calzada Roosevelt, en un trayecto de 20 a 30 minutos.

PUBLICIDAD

El alcalde de la Municipalidad de Guatemala Ricardo Quiñónez presentó el proyecto como una apuesta por un sistema multimodal. “Podremos ahorrar mucho tiempo, además de tener más opciones de movilidad, ya que el Transmetro está a pocos metros”, dijo.

Quiñónez agregó que la obra busca ofrecer “un sistema con opciones, con un menú donde se pueda escoger cómo quiere usted llegar, cómo quiere moverse, cómo quiere desplazarse”.

También sostuvo que la infraestructura ya visible en la ciudad responde a ese objetivo: “En este momento, en tiempo real en la ciudad de Guatemala, son obras, no son palabras”.

La construcción de una estación elevada del sistema AeroMetro muestra a trabajadores sobre la estructura y equipo pesado en la base, con un paisaje urbano de fondo. (Aerometro Guatemala)

El Trébol concentrará la conexión entre las dos líneas y el Transmetro

El Complejo El Trébol concentrará las estaciones más grandes del AeroMetro y será el principal punto de transbordo entre las dos líneas del sistema y la Línea 12 del Transmetro. La comuna lo plantea como el corazón operativo del proyecto.

PUBLICIDAD

Klamcy Solórzano, coordinadora ejecutiva del Sistema AeroMetro por parte de la Municipalidad de Guatemala, explicó a Prensa Libre que las estaciones 4 y 5, Trébol 1 y Trébol 2, serán estaciones motrices. Eso significa que alojarán el sistema que impulsa el movimiento de las cabinas.

La estación 4 tendrá aproximadamente 2,200 metros cuadrados, casi cuatro veces la superficie prevista para la estación Plaza España, cuyo andén será de 550 metros cuadrados. El edificio contará con tres niveles y cada uno tendrá una función específica.

En el primer nivel se construirá una plaza pública abierta para los vecinos, además de oficinas de seguridad y la planta principal de energía del sistema. El segundo albergará oficinas administrativas, un espacio cultural para actividades comunitarias y las oficinas de Doppelmayr, empresa responsable de la tecnología del teleférico, junto con personal de supervisión de la Municipalidad de Guatemala.

PUBLICIDAD

En el tercer nivel estarán la estación de abordaje y descenso de pasajeros y el garaje de la Línea 1. Allí quedarán resguardadas 135 cabinas cuando no estén en operación.

El AeroMetro de Guatemala avanza en su primera fase entre Plaza España y El Trébol, un tramo que la Municipalidad de Guatemala prevé terminar en 90 días. (Aerometro de Guatemala)

La estación dos ya está en obra civil frente al monumento a Tecún Umán

Representantes de Cable Vía GT, el consorcio empresarial a cargo del diseño, la construcción y la futura operación del AeroMetro, informaron que la estación dos, ubicada frente al monumento a Tecún Umán, se encuentra en etapa de obra civil.

De acuerdo con el consorcio, en ese punto avanzan las cimentaciones que formarán parte de la estructura principal de la estación. También continúa el trabajo en el camellón central, donde ya concluyó la fundición de la torre siete y siguen las tareas sobre la armadura de los mástiles correspondientes a esa parada.

PUBLICIDAD

La empresa describió esa fase como la construcción de la base que permitirá levantar una estación segura, funcional y preparada para integrarse al sistema. Añadió que, del mismo modo que ya se observan avances en la estación uno y en las primeras torres del recorrido, la estación dos comienza a tomar forma desde sus cimientos.

El esquema tarifario previsto fija un costo estimado de Q4 para el primer eje y de Q6 para el segundo, aunque el precio oficial todavía debe ser aprobado. El cobro se hará con la Tarjeta Ciudadana y también aceptará tarjetas de débito y crédito.

La Línea 2 tendrá ocho estaciones e incluirá puntos como el Hospital Roosevelt, Utatlán y centros comerciales como Rus Mall y Eskala. Según la Municipalidad de Guatemala, todo el sistema apunta a ser el primer transporte público urbano masivo por cable aéreo de la Ciudad de Guatemala.

PUBLICIDAD