El Salvador

Fundación Poma invierte 12 millones de dólares en la formación de 3,000 jóvenes salvadoreños

La iniciativa de Fundación Poma ofrece apoyo académico y acompañamiento integral a estudiantes con alto rendimiento y necesidad económica en todo el país

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Jóvenes beneficiarios de becas posan junto a autoridades de la Fundación durante una ceremonia de entrega de diplomas, como parte del programa educativo que impulsa la excelencia y la inclusión en El Salvador (Cortesía: Fundación Poma).
Jóvenes beneficiarios de becas posan junto a autoridades de la Fundación durante una ceremonia de entrega de diplomas, como parte del programa educativo que impulsa la excelencia y la inclusión en El Salvador (Cortesía: Fundación Poma).

El programa Becas al Talento de la Fundación Poma celebra 20 años impulsando la educación superior y técnica de jóvenes con alto rendimiento académico y recursos económicos limitados en El Salvador.

Desde su creación en 2007, la iniciativa ha entregado 1,700 becas dentro de este fondo y ha alcanzado más de 3,000 beneficiarios en todos los programas educativos de la organización, según informaron los responsables en una entrevista reciente transmitida por Frente a Frente.

La inversión total supera los 12,000,000 de dólares, una cifra destacada por la propia Fundación y mencionada en el mismo espacio televisivo.

El núcleo de este programa consiste en identificar a estudiantes con talento y necesidad, brindarles apoyo económico y acompañamiento integral para que logren completar estudios superiores o técnicos.

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El presidente de la Fundación, Alejandro Poma, explicó que el enfoque conecta la oferta académica con la demanda real del mercado laboral salvadoreño, lo que ha permitido que el 94% de los graduados estén actualmente empleados y casi el 80% de ellos en áreas relacionadas con su formación, un dato que, según describió la organización y fue recogido por Frente a Frente, refleja el impacto del modelo.

Alejandro Poma y Juanita Zelaya de Müller, representantes de Fundación Poma, comparten detalles sobre el programa Becas al Talento durante una entrevista (Cortesía: Frente a Frente).
Alejandro Poma y Juanita Zelaya de Müller, representantes de Fundación Poma, comparten detalles sobre el programa Becas al Talento durante una entrevista (Cortesía: Frente a Frente).

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación, Juanita Zelaya de Müller, subrayó que el 61% de los becarios es el primer miembro de su familia que accede a la universidad o a una formación técnica, lo que representa una oportunidad para romper ciclos de pobreza y transformar comunidades enteras.

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Destacó la importancia de la formación más allá de lo académico, al integrar habilidades blandas, inteligencia emocional y salud mental como parte de la experiencia educativa. Desde 2023, el programa formalizó la inclusión de un componente de acompañamiento psicológico, que busca fortalecer la permanencia y el bienestar de los estudiantes durante su trayectoria universitaria.

Digitalización, inclusión y equidad de género: el avance de Becas al Talento en El Salvador

La Fundación Poma ha digitalizado completamente el proceso de postulación, permitiendo que jóvenes de los catorce departamentos del país puedan aplicar a través del sitio becasaltalento.fundacionpoma.org.

De acuerdo con Zelaya de Müller, cada año reciben más de mil solicitudes y seleccionan a 70 nuevos becarios, quienes deben mantener una nota mínima de ocho para conservar el beneficio.

La brecha de género en carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) también ha sido abordada por la Fundación. Actualmente, el 64% de los becarios activos son mujeres y el 58% de quienes estudian carreras STEM corresponde a mujeres, cifras que la organización atribuye a un trabajo deliberado de promoción y acompañamiento.

Estudiantes desarrollan un proyecto de robótica en un espacio educativo, promoviendo la participación femenina en áreas STEAM como parte de los programas impulsados por Fundación Poma en El Salvador (Cortesía: Fundación Poma).
Estudiantes desarrollan un proyecto de robótica en un espacio educativo, promoviendo la participación femenina en áreas STEAM como parte de los programas impulsados por Fundación Poma en El Salvador (Cortesía: Fundación Poma).

En la entrevista, los directivos insistieron en que el éxito del programa radica en la combinación de excelencia académica, acompañamiento integral y orientación al mercado laboral. La alianza con FEPADE y el conocimiento del entorno empresarial salvadoreño, explicaron, permite adaptar el perfil de los becarios a las áreas con mayor demanda y mejores oportunidades de inserción.

Próxima inauguración de un nuevo Teatro Luis Poma en Multiplaza

Durante la misma entrevista en Frente a Frente, Alejandro Poma anunció que la Fundación Poma prepara la construcción de un nuevo Teatro Luis Poma en el centro comercial Multiplaza, que se sumará a los espacios culturales ya promovidos por la organización.

El nuevo teatro será más amplio y buscará consolidarse como un referente para las artes escénicas y plásticas en el país, reforzando el compromiso de la Fundación con la cultura y la creatividad.

El actual Teatro Luis Poma ha acogido 23 años de actividad teatral y cientos de obras puestas en escena, además de exposiciones de artistas plásticos.

Se han instituido premios para dramaturgia y producción de obra, iniciativas que buscan estimular la creación y la difusión artística. La ampliación de la infraestructura cultural, según Poma, representa un paso más en la apuesta de la Fundación por el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña.

La fecha de inauguración del nuevo teatro aún no ha sido anunciada, pero la noticia fue presentada como primicia por el propio presidente de la Fundación durante el programa televisivo.

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