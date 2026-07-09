Jordania interceptó ocho misiles lanzados por Irán contra bases militares de Estados Unidos en su territorio

La nueva operación militar expone la presión internacional, el riesgo de nuevos enfrentamientos y la estratégica función de Al Azraq en la región (REUTERS)

Jordania interceptó este jueves misiles iraníes sobre su territorio, mientras Irán aseguró que atacó una base de Estados Unidos allí, en una nueva jornada de ataques cruzados entre Washington y Teherán.

El Ejército de Jordania informó que sus defensas aéreas derribaron ocho misiles lanzados desde Irán hacia territorio jordano. La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que disparó 10 misiles balísticos contra un centro de mando y control de Estados Unidos en Asia occidental y contra la base aérea de Al Azraq, en Jordania.

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El mando militar jordano indicó en un comunicado que sus sistemas de defensa aérea “interceptaron y derribaron, hoy jueves, ocho misiles que fueron lanzados desde Irán hacia territorio jordano”.

La Guardia Revolucionaria sostuvo que alcanzó el “centro de mando y control” de Estados Unidos en Asia occidental y la “base aérea enemiga” de Al Azraq, en Jordania.

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El cuerpo iraní añadió que, si el Ejército estadounidense repite su “agresión”, otras bases de Estados Unidos en la zona tampoco estarán a salvo de su fuego.

El intercambio ocurrió en el segundo día consecutivo de bombardeos entre ambos países. El episodio coincidió con numerosos ataques estadounidenses sobre Irán y con un alto el fuego descrito como frágil, en medio de la disputa por el estrecho de Ormuz.

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La respuesta de Jordania tras la interceptación

Imagen satelital que muestra un F-15E, un A-10 Thunderbolt y un C-130 Hercules en la base aérea de Muwaffaq Salti, en Al Azraq, Jordania, el 2 de febrero de 2026. 2026 PLANET LABS PBC/Handout vía REUTERS

El Gobierno de Jordania activó las sirenas después de que se vulneró su espacio aéreo, según dijo el portavoz gubernamental Mohammad al-Momani. El vocero señaló que se trató de “misiles lanzados desde Irán, y se actuó contra ellos y fueron interceptados”.

El Ejército jordano señaló que las interceptaciones provocaron la caída de varios fragmentos. Añadió que ese impacto no dejó víctimas ni daños materiales.

Las autoridades jordanas remarcaron su posición frente al incidente. El Ejército afirmó que no permitirá que ninguna parte viole el espacio aéreo del país.

Los antecedentes de los ataques iraníes sobre Jordania

Se eleva humo tras los presuntos ataques con misiles iraníes, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, vista desde Doha, Qatar, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Mohammed Salem/Foto de archivo

Es la primera vez que Jordania anuncia la interceptación de proyectiles iraníes desde el 11 de junio. Ese día, el Ejército dijo que había derribado 20 misiles tras un ataque que la Guardia Revolucionaria reivindicó contra un centro de mando estadounidense en Jordania.

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A comienzos de abril, el Ejército jordano difundió un balance más amplio sobre este frente. Según ese recuento, 281 misiles y drones iraníes tuvieron como objetivo el reino desde el 28 de febrero.

De ese total, las fuerzas jordanas interceptaron 261. Las autoridades también informaron de 30 heridos en esos ataques anteriores, todos ya dados de alta.

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Qué representa la base de Al Azraq

La zona de Al Azraq alberga una base aérea jordana. Desde allí operaron antes fuerzas de Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia dentro de la campaña contra el grupo yihadista Estado Islámico.

Ammán mantiene que Jordania no alberga bases militares extranjeras. Aun así, reconoce la presencia limitada de fuerzas de varios países en algunas bases del Ejército jordano bajo acuerdos de cooperación y entrenamiento.

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