Gobierno panameño endurece los requisitos de experiencia para competir por la nueva cárcel de Las Garzas

La adenda modificó la fecha del acto público, que ahora se realizará el 28 de julio en lugar del 14 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Gobierno modificó el pliego de cargos de la licitación para el diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas, uno de los proyectos penitenciarios más ambiciosos del Ejecutivo, cuyo precio de referencia asciende a $85 millones.

La adenda número uno cambia la fecha de presentación y apertura de propuestas originalmente estaba fijada para el 14 de julio de 2026 a las 10:00 a.m.

Con la modificación, el acto público fue trasladado para el 28 de julio de 2026 a la misma hora, dando a las empresas interesadas dos semanas adicionales para ajustar sus ofertas a los nuevos requisitos incorporados al pliego.

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El aplazamiento responde una serie de observaciones planteadas durante la reunión previa y de homologación, en la que participaron doce empresas interesadas en competir por el contrato. Las consultas se concentraron en los requisitos financieros, la experiencia técnica, el personal profesional, el diseño arquitectónico, alcance obra y las especificaciones del futuro complejo penitenciario.

Uno de los primeros cambios aparece estados financieros exigidos a los proponentes. El pliego mantiene la obligación de presentar estados financieros de los años 2023, 2024 y 2025, auditados por contador público autorizado, pero introduce una precisión importante: cuando estos documentos hayan sido auditados en el extranjero, deberán ser verificados por un contador público autorizado con idoneidad vigente para ejercer en Panamá.

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El nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación tendrá capacidad para 2,500 personas privadas de libertad en condición de preliberados y de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se exige certificación apostillada legalizada que demuestre que el auditor extranjero está habilitado en su país de origen.

La adenda también ajusta el requisito financiamiento. El pliego había establecido la presentación de una carta de intención de financiamiento bancario por el monto total de la obra.

La nueva redacción precisa carta debe estar dirigida al Ministerio de Gobierno y ser emitida con fecha posterior a la publicación del pliego por un banco o institución financiera homologada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, o por una entidad regulada organismo correspondiente en su país de origen.

En materia de experiencia empresarial, el cambio es más sustancial. El pliego original exigía tres cartas de experiencia que demostraran capacidad técnica en proyectos similares. La adenda amplía ese requisito a seis cartas de experiencia en diseño y construcción, con al menos tres relacionadas proyectos similares de alta complejidad.

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El proyecto se construirá dentro del polígono penitenciario de La Joya, en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá. Tomada de X

También introduce una definición más amplia de obras comparables: centros penitenciarios y correccionales, proyectos de alta seguridad, edificios comerciales, institucionales, aeroportuarios, centros educativos, hospitales, centros comerciales, observatorios proyectos que incorporen tecnología y sistemas operativos especializados.

El documento aclara además que no aceptarán certificaciones en las que el proponente haya ejecutado únicamente el proyecto como subcontratista. En el caso de consorcios o asociaciones accidentales, el requisito podrá ser cumplido por uno de sus miembros, pero se mantiene la exigencia acreditar experiencia real y verificable.

Otro bloque relevante modificaciones recae sobre el personal técnico. El Ministerio ajustó los perfiles del diseñador arquitectónico, profesional de cálculo o diseño estructural, gerente de proyectos y profesional residente.

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Para estos cargos exige experiencia en el sector público o privado durante los últimos quince años y participación en proyectos similares como centros penitenciarios, centros de alta seguridad, hospitales, centros educativos, policiales, comerciales, institucionales, oficinas, bibliotecas, estadios aeropuertos nacionales e internacionales.

El futuro complejo incluirá aulas, talleres, áreas deportivas, consultorios, biblioteca y espacios destinados a la reinserción social de los internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adenda también incorpora validaciones adicionales. Los profesionales deberán presentar copia de idoneidad emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, títulos universitarios, cartas de responsabilidad y documentos que certifiquen participación en obras previas. Para extranjeros residentes, se exige carné vigente.

En el componente técnico, Ministerio modificó el apartado sobre diseño arquitectónico y planes. La propuesta deberá incluir un anteproyecto arquitectónico que contemple dormitorio, cocina, comedor, talleres, aulas, áreas deportivas, salud, administración, servicios generales y otros espacios. El complejo está concebido para atender miles de preliberados, custodios y personal administrativo.

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El documento también precisa criterios circulación, accesibilidad universal, sistemas constructivos, materiales, eficiencia energética, ventilación natural, iluminación LED y soluciones pasivas para ventilación e iluminación. Además, se exige entregar memorias descriptivas del proyecto, del sistema constructivo, de los sistemas y del equipamiento, junto con planos, elevaciones, secciones, ampliaciones y renders.

El centro estará ubicado en Las Garzas, distrito de Panamá, provincia de Panamá, dentro del polígono penitenciario donde actualmente funcionan La Joya, La Joyita y Nueva Joya. También se indica que el acceso principal será preferiblemente por una vía existente que comunica con la cárcel de mujeres, aunque el contratista deberá evaluar una ubicación más conveniente.

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La adenda duplicó de tres a seis las cartas de experiencia que deberán presentar las empresas interesadas en competir por el contrato del nuevo centro penitenciario de Las Garzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto contempla edificios residenciales para preliberados de hasta tres niveles, edificio administrativo y de control, áreas educativas y de formación técnica, espacios deportivos recreación, salud y terapia, además de instalaciones para custodios y servicios generales.

En cuanto equipamiento operación, pliego ajustado establece que el área de alimentación deberá contar con cocina industrial central y comedor colectivo para atender 2,500 personas en tres turnos. También redefine áreas deportivas culturales, incluyendo canchas multiuso techadas, cancha sintética, áreas de gimnasio, oración y servicios sanitarios.

La licitación sigue siendo clave en medio de la presión que enfrenta el sistema penitenciario panameño, marcado por el hacinamiento y por la necesidad de avanzar hacia modelos de resocialización menos centrados en el encierro tradicional y más orientados la formación, trabajo y la reinserción.

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