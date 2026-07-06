República Dominicana

El Consulado dominicano en Madrid asistió a más de 24.000 ciudadanos en el proceso de regularización en España

La sede diplomática ofreció orientación gratuita, acompañamiento personalizado y asesoría legal especializada para que los solicitantes cumplieran las exigencias fijadas por las autoridades españolas durante el programa extraordinario ya concluido

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El consulado dominicano en Madrid asistió a más de 24.000 ciudadanos en la regularización en España (Foto cortesía Consulado General de la República Dominicana en Madrid)
El consulado dominicano en Madrid asistió a más de 24.000 ciudadanos en la regularización en España (Foto cortesía Consulado General de la República Dominicana en Madrid)

Más de 24.000 dominicanos recibieron apoyo del Consulado General de la República Dominicana en Madrid para acogerse al proceso extraordinario de regularización de extranjeros en España, una asistencia que les permitió avanzar en el cumplimiento de los requisitos migratorios exigidos por las autoridades españolas y regularizar su situación administrativa.

La cifra fue informada por el cónsul general José Marte Piantini, según Diario Libre, y corresponde a ciudadanos que accedieron a orientación y acompañamiento gratuitos durante un proceso que ya concluyó conforme al calendario fijado por España.

Para entrar al programa, los solicitantes debían acreditar el tiempo de permanencia en territorio español, presentar documentos de identidad vigentes y demostrar vínculos laborales, familiares o sociales, además de otros requisitos previstos en la normativa migratoria.

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El consulado desplegó orientación gratuita dentro y fuera de Madrid

El operativo consular se extendió a otras ciudades de España para evitar traslados a Madrid (Foto cortesía Consulado General de la República Dominicana en Madrid)
El operativo consular se extendió a otras ciudades de España para evitar traslados a Madrid (Foto cortesía Consulado General de la República Dominicana en Madrid)

La misión diplomática puso en marcha un plan de apoyo desde el inicio de la jornada. Ese esquema incluyó charlas informativas, asistencia personalizada y la contratación de abogados especializados en materia migratoria para asesorar a los ciudadanos.

El operativo no quedó limitado a la sede consular de Madrid. De acuerdo con la publicación, también se extendió a otras ciudades españolas con presencia importante de la comunidad dominicana para evitar que miles de personas tuvieran que trasladarse hasta la capital.

Ese despliegue permitió responder de forma directa a la demanda principal de los connacionales: cómo cumplir las condiciones del proceso extraordinario de regularización en España y qué documentos presentar para poder acogerse al mecanismo.

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El consulado también reconoció la colaboración de la Fundación Bernarda Jiménez y de Pedro Álvarez en las labores de orientación y difusión de información entre la comunidad dominicana residente en España.

La sede diplomática brindó orientación y acompañamiento gratuitos para reunir los requisitos exigidos, en un proceso extraordinario que ya terminó según el calendario español, de acuerdo con cifras difundidas por José Marte Piantini (Foto cortesía Consulado General de la República Dominicana en Madrid)
La sede diplomática brindó orientación y acompañamiento gratuitos para reunir los requisitos exigidos, en un proceso extraordinario que ya terminó según el calendario español, de acuerdo con cifras difundidas por José Marte Piantini (Foto cortesía Consulado General de la República Dominicana en Madrid)

José Marte Piantini vinculó la iniciativa con la protección de la diáspora

Marte Piantini sostuvo que el acompañamiento ofrecido por la sede consular hizo posible que miles de dominicanos avanzaran en la regularización de su estatus, siempre dentro de los parámetros fijados por la legislación española, según informó El Nuevo Diario. El funcionario también destacó el respaldo del presidente dominicano Luis Abinader durante el desarrollo de la iniciativa. Según indicó, mantuvo comunicación constante con el mandatario en el marco de un programa orientado a asistir y proteger a los dominicanos que viven en territorio español.

Al cierre del proceso, el Consulado General de la República Dominicana en Madrid reiteró su compromiso de seguir desarrollando programas de orientación, asistencia y protección para la diáspora dominicana en España.

El pasado 2 de julio el portal de Facebook del Consulado General de la República Dominicana en Madrid colocó: “El cónsul general de José Ernesto Marte Piantini, sostuvo una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un encuentro en el que abordaron temas de interés para la comunidad dominicana residente en España, dentro de un marco de diálogo institucional y cooperación. Durante la reunión se intercambiaron impresiones sobre distintos aspectos relacionados con los procesos migratorios, incluyendo la situación de los dominicanos y dominicanas acogidos al plan de regularización. En los próximos días se estarán anunciando noticias de interés para quienes forman parte de dicho proceso”.

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