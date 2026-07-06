Alcaldía de Panamá envía décimo vuelo con rastreo electrónico a las donaciones hacia Venezuela

Voluntarios trabajan en un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos en Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Giorgio Viera

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, implementó un sistema para garantizar la trazabilidad de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras el doble terremoto que azotó ese país el pasado 24 de junio. Según declaraciones recogidas por la agencia EFE, Mizrachi aseguró que utiliza dispositivos electrónicos para rastrear el destino de los insumos recolectados y enviados por los ciudadanos panameños, con el objetivo de rendir cuentas sobre el uso y la entrega de la ayuda.

La Alcaldía de Panamá coordinó una recolección ciudadana que logró reunir cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales más de la mitad ya fue enviada a Venezuela. Esta campaña se sumó a los esfuerzos del Gobierno nacional y de otras entidades públicas panameñas, que también canalizaron donaciones hacia las zonas afectadas por el desastre natural, informó EFE.

PUBLICIDAD

Para garantizar la transparencia en la entrega, Mizrachi optó por colocar AirTags, pequeños dispositivos de rastreo, en diferentes paquetes. El alcalde explicó a EFE que estos dispositivos se ocultaron dentro de objetos cotidianos como pañales, botellas de agua o detergente. “Se van en diferentes palets, en diferentes vuelos, y yo puedo siempre responder a mis ciudadanos en qué vuelo fue y si ya llegó a Venezuela”, detalló.

Actualmente, según el registro del propio Mizrachi, “hay cuatro AirTags que están en La Guaira y uno que no está en La Guaira, que está en Maturín”, la capital del estado Monagas, a unos 416 kilómetros de Caracas. Esta información, recabada en tiempo real mediante los dispositivos, permite a la Alcaldía monitorear la dispersión de la ayuda y responder a inquietudes sobre posibles desvíos o demoras.

PUBLICIDAD

Fotografía del 29 de junio de 2026 de personas organizando donaciones para los afectados por los terremotos en Venezuela, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

El alcalde admitió no contar con conocimientos sobre la geografía venezolana y expresó cautela ante la interpretación de los datos de localización. “Desde hace un día y medio, no hemos visto nada de actividad con ese ‘tag’ que quedó en Maturín”, señaló Mizrachi a EFE, al tiempo que prefirió no especular sobre el motivo. “Quizás está una persona desplazada, que no tiene hogar, alguien le dio la caja y terminó con un familiar allá en Maturín. Yo quiero pensar bien, siempre voy a optar por eso”, añadió.

La noche del sábado, partió hacia Venezuela un nuevo avión con 16 toneladas de ayuda humanitaria repartidas en 68 palets, lo que constituye el décimo vuelo despachado desde Panamá hacia el país sudamericano. “Si no pensara bien, no estuviéramos mandando otro avión con 18 toneladas el día martes”, afirmó el alcalde, quien insistió en la necesidad de mantener la confianza en el proceso, según informó EFE.

PUBLICIDAD

El impacto del terremoto en Venezuela

El impacto del doble terremoto —con magnitudes de 7,2 y 7,5— ha sido devastador en Venezuela, principalmente en la región de La Guaira, una zona costera contigua a Caracas. Según el balance oficial difundido por el Gobierno venezolano y citado por EFE, al menos tres mil 342 personas murieron, 16,740 resultaron heridas y 17,345 perdieron sus viviendas. Las autoridades no han detallado cifras de desaparecidos hasta el momento.

El desastre golpeó especialmente a La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron total o parcialmente. Esta localidad tiene antecedentes de catástrofes naturales: en 1999 sufrió un deslave que provocó miles de muertes en la llamada “tragedia de Vargas”, recordó EFE.

PUBLICIDAD

Voluntarios trabajan en un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos en Venezuela, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Giorgio Viera

Mizrachi reconoció que existen distintas interpretaciones sobre la información que aportan los dispositivos de rastreo y que, en el ámbito político, “siempre hay conspiración”. Expresó su preferencia por buscar “el razonamiento más lógico, el más benevolente”. El alcalde insistió en la importancia de mantener la transparencia y la responsabilidad frente a la ciudadanía que “en un esfuerzo” realizó donaciones para los damnificados.