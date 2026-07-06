El Salvador

En fotos: los paladares salvadoreños se deleitaron con el Festival del Cerdo

La jornada reunió a una multitud en el casco urbano colonial de San Salvador Sur, donde la comida, el turismo y el impulso a los emprendedores marcaron el ambiente festivo de este domingo

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Festival del cerdo en San Salvador Sur
El distrito de Panchimalco celebró el Festival del Cerdo con una asistencia multitudinaria (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
La actividad se realizó este domingo en San Salvador Sur, según publicó el alcalde Mario Vásquez, quien difundió fotografías del encuentro y sostuvo que la jornada impulsó el turismo y el comercio local (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
Los pinchos fueron una sensación entre los miles de asistentes (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
El alcalde Mario Vásquez calificó como un éxito total el Festival del Cerdo en Panchimalco (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
El alcalde Mario Vásquez difundió imágenes y afirmó que la jornada impulsó el turismo local y el apoyo a pequeños negocios, en una actividad dominical realizada en el distrito de San Salvador Sur con asistencia numerosa (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
Las carnitas frescas con tortillas tostadas y otros acompañamientos forman parte de la gastronomía salvadoreña (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
La jornada dominical en San Salvador Sur mezcló gastronomía, paseo y comercio local en un mismo punto, mientras imágenes compartidas por la comuna mostraron un detalle que llamó la atención (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Los chorizos asados forman parte de los mayores gustos de los paladares salvadoreños (Foto cortesía Emprendedores de Panchimalco)
Los chorizos asados forman parte de los mayores gustos de los paladares salvadoreños (Foto cortesía Emprendedores de Panchimalco)
(Foto cortesía Emprendedores de Panchimalco)
(Foto cortesía Emprendedores de Panchimalco)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
La jornada dominical en San Salvador Sur mezcló gastronomía, paseo y comercio local en un mismo punto, mientras imágenes compartidas por la comuna mostraron un detalle que llamó la atención (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
Platillos nacionales y extranjeros sirvieron para complacer los paladares de los asistentes (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)
Festival del cerdo en San Salvador Sur
Festival del cerdo en San Salvador Sur: El alcalde Mario Vásquez calificó como un éxito total el Festival del Cerdo en Panchimalco (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Sur)

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