El Salvador

De los escombros en Venezuela a la Unidad Humanitaria de Rescate de El Salvador: La nueva vida de Fénix

La can hallada entre escombros en La Guaira será llevada a El Salvador para prepararse en labores de salvamento, una historia que se volvió símbolo del lado más humano de la operación

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La perrita Fénix tendrá una nueva misión en El Salvador (Foto cortesía FAES)
La perrita Fénix tendrá una nueva misión en El Salvador (Foto cortesía FAES)

La misión humanitaria de la Fuerza Armada de El Salvador en Venezuela no solo ha estado marcada por la asistencia a personas afectadas por los terremotos recientes en La Guaira, sino también por un gesto que suma esperanza y ternura: el rescate y adopción de una perrita que sobrevivió entre los escombros.

La Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) salvadoreña compartió la historia de Fénix, una perra encontrada durante las labores de búsqueda. El animal, que logró salir adelante pese a la tragedia, fue rescatado por los equipos salvadoreños y ahora iniciará una nueva etapa como integrante de la UHR.

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La Fuerza Armada celebró la llegada de Fénix, quien recibirá entrenamiento especializado para sumarse a la labor de salvar vidas junto a su nueva manada. “A partir de ahora tendrá un nuevo hogar y una gran misión: entrenarse para convertirse en integrante de la UHR y salvar vidas junto a su manada. ¡Bienvenida a El Salvador!”, publicó la institución en sus redes sociales.

Fénix fue hallada durante la misión humanitaria de El Salvador tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, y recibirá entrenamiento en la UHR (Foto cortesía FAES)
Fénix fue hallada durante la misión humanitaria de El Salvador tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, y recibirá entrenamiento en la UHR (Foto cortesía FAES)

En las fotografías oficiales, la perra aparece con la bandera de su país sonriente con los militares de rescate salvadoreños. La medida no pasó desapercibida de los buenos comentarios en las redes sociales de la institución.

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El envío de más personal y ayuda

Este domingo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia anunció en un comunicado oficial el envío del séptimo avión con ayuda humanitaria y 120 nuevos especialistas hacia Venezuela para relevar a quienes presentan mayor desgaste físico.

En el terreno se mantiene una fuerza operativa de 300 profesionales entre rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, veterinarios y bomberos. Además, fueron enviados cinco toneladas adicionales de insumos médicos, alimentos y equipo técnico para responder a la emergencia.

El cargamento incluye medicamentos, insumos médicos de primera necesidad, alimentos no perecederos y equipo técnico especializado, recursos esenciales para robustecer las operaciones de socorro.

Hallada entre ruinas en La Guaira, la cachorra venezolana será preparada por la Unidad Humanitaria de Rescate para sumarse a labores de salvamento junto a los equipos que atienden emergencias (Foto cortesía FAES)
Hallada entre ruinas en La Guaira, la cachorra venezolana será preparada por la Unidad Humanitaria de Rescate para sumarse a labores de salvamento junto a los equipos que atienden emergencias (Foto cortesía FAES)

Hasta este domingo 5 de julio, el contingente salvadoreño mantiene su operatividad al 100% de su capacidad en los sectores más críticos del estado de La Guaira, tal como indicó la unidad de la Presidencia de la República salvadoreña. Los nuevos especialistas se integrarán de forma inmediata a las maniobras de campo y robustecerán la estrategia institucional frente a los desafíos crecientes de la emergencia

Un cumpleaños durante la misión

El pasado 2 de julio, los equipos de emergencia hicieron una pausa en su trabajo para homenajear a José Alexander Reyes Portillo, el rescatista salvadoreño que celebró su cumpleaños número 49 en plena misión.

En un hospital de La Guaira, venezolanos organizaron una pequeña fiesta con un pastel y cánticos para agradecer el esfuerzo y la solidaridad de Reyes Portillo, quien se mostró emocionado ante la muestra de afecto. l gesto sorprendió al socorrista, quien no pudo contener la emoción ante la muestra de afecto y reconocimiento.

En medio de la adversidad, historias como la de Fénix y la del cumpleaños celebrado en misión reflejan el lado más humano y solidario de las labores de rescate, donde salvar una vida —sea humana o animal— también significa construir esperanza.

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