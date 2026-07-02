República Dominicana bajo alerta por calor extremo en julio, ¿Qué días serán los de mayor riesgo?

Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol debido al intenso calor. (FOTO: La Prensa)

República Dominicana registró el lunes 39.9°C, la temperatura más alta del año, en la estación meteorológica de Sabaneta, en Santiago Rodríguez, según detalla una nota del periódico Diario Libre.

En la misma semana, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU (NOAA por sus siglas en inglés) ubicó al país en la categoría más alta de riesgo por calor extremo para el período del 1 al 7 de julio.

El aviso de la agencia federal de Estados Unidos advierte sobre condiciones peligrosas en toda la región caribeña, en medio de una ola de calor combinada con humedad elevada, la época del año y la presencia de polvo del Sahara en la atmósfera.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño ya se estableció en el océano Pacífico ecuatorial y, según la NOAA, tiene 63% de probabilidades de alcanzar la categoría “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Qué impacto prevén en República Dominicana

Para el Caribe, ese escenario se traduce históricamente en temperaturas superiores a lo normal, reducción sostenida de las precipitaciones y olas de calor más frecuentes, dice la publicación.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que el fenómeno podría provocar una disminución gradual de las lluvias y elevar el riesgo de sequía meteorológica en varias regiones del país.

Una mujer se hidrata con una botella de agua en medio de una ola de calor, con el termómetro marcando 38°C en un día soleado en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno del presidente Luis Abinader activó su Plan de Contingencia e inició la racionalización del uso del agua como medida preventiva. Las principales presas del país están al 73% de su capacidad, un margen que las autoridades consideran suficiente en el corto plazo, pero que puede reducirse si se concretan los períodos secos proyectados.

PUBLICIDAD

Recomendaciones ante el calor extremo

Las proyecciones actuales de la FAO señalan una probabilidad del 70% de precipitaciones inferiores a la media en la región durante los próximos meses, con el mayor riesgo concentrado en el Corredor Seco, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Haití.

El coordinador del Laboratorio de Simulación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Pablo Smester, subrayó que el golpe de calor es una emergencia médica prevenible y potencialmente mortal. Instó a la población a beber agua con regularidad sin esperar a sentir sed y a evitar el alcohol, la cafeína y las bebidas azucaradas.

Smester recomendó limitar las actividades físicas intensas a las primeras horas de la mañana o al atardecer y permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado. También sugirió usar ropa ligera y de colores claros, protector solar y gafas de sol.

PUBLICIDAD

Un ventilador de pie funciona en una sala de estar con ventanas que proyectan luz intensa, lo que señala el ambiente sofocante de una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo distinguir el agotamiento del golpe de calor

Los grupos más vulnerables, según el especialista, son los niños, los adultos mayores de 65 años, las embarazadas, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales o respiratorias y los trabajadores o atletas expuestos al sol.

Smester precisó las diferencias entre las dos condiciones asociadas a la exposición térmica. El agotamiento por calor se manifiesta con piel pálida, fría y húmeda, pulso débil y rápido, mareos, dolor de cabeza, náuseas y calambres. En ese caso, se recomienda trasladar a la persona a la sombra, aflojar su ropa, hidratarla y buscar atención médica si no mejora en una hora.

Una mujer con sombrero de paja se refresca con un rociador de agua en una calle soleada durante una jornada de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El golpe de calor, en cambio, presenta piel caliente, roja y seca o húmeda, confusión, dificultad para hablar, pérdida de conciencia y temperatura corporal igual o superior a 40°C, con posibilidad de convulsiones. Ante esos síntomas, la indicación es llamar al 911 de inmediato, enfriar el cuerpo hasta la llegada de los servicios de emergencia y no administrar líquidos si la persona está inconsciente.

PUBLICIDAD

El riesgo en vehículos y el pedido a las instituciones

El especialista también alertó sobre el riesgo de dejar personas o mascotas dentro de vehículos: el interior de un automóvil puede alcanzar temperaturas letales en pocos minutos, incluso con las ventanas parcialmente abiertas.

Un niño pequeño ocupa una silla de seguridad en el asiento trasero de un automóvil familiar estacionado bajo el intenso sol del verano, con el aire vibrando por el calor extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Smester instó a las instituciones a difundir mensajes de prevención con lenguaje accesible y a priorizar los canales con mayor alcance hacia las poblaciones de riesgo, como centros de salud, programas comunitarios y medios locales.

También pidió mantener contacto frecuente con adultos mayores y personas que viven solas, visitándolos o comunicándose con ellos al menos dos veces al día durante la ola de calor.