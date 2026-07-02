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India y Japón firman acuerdos en defensa, inteligencia artificial y energía para reducir su dependencia de China

La relación suma 120 acuerdos en un año y un compromiso de inversión japonesa de 62.000 millones de dólares en la próxima década

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Modi y Takaichi, durante el Foro Económico Conjunto India-Japón en Nueva Delhi, el 2 de julio de 2026. (REUTERS/Bhawika Chhabra)
Modi y Takaichi, durante el Foro Económico Conjunto India-Japón en Nueva Delhi, el 2 de julio de 2026. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

India y Japón sellaron el jueves su primer pacto de codesarrollo en defensa, en una cumbre que apunta a reducir la dependencia de ambas economías de China. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi, donde avanzaron en inteligencia artificial, metales y energía.

Los acuerdos se firmaron tras las conversaciones entre ambos líderes. La visita, de tres días, arrancó el miércoles con una ceremonia de bienvenida en Rashtrapati Bhavan, el palacio presidencial indio.

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“Nuestras naciones se enfrentan a desafíos como la instrumentalización de la economía y las prácticas no mercantiles, por lo que construir cadenas de suministro resilientes para productos críticos es de suma importancia”, sostuvo Takaichi ante la prensa.

El trasfondo geopolítico marcó la agenda. China endureció esta semana los controles sobre sus exportaciones a Japón con fines militares y civiles, lo que empuja a Tokio a diversificar sus alianzas estratégicas. Nueva Delhi, por su parte, intenta equilibrar una cautelosa distensión con Pekín sin resignar a su socio asiático como ancla de inversión y resiliencia en sus cadenas de suministro.

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Sanae Takaichi afirmó que India y Japón buscan cadenas de suministro resilientes frente a la instrumentalización de la economía y las prácticas no mercantiles. (Reuters)
Sanae Takaichi afirmó que India y Japón buscan cadenas de suministro resilientes frente a la instrumentalización de la economía y las prácticas no mercantiles. (Reuters)

El convenio contempla la producción conjunta de sensores navales avanzados, una dimensión sin precedentes en la relación bilateral. Los entendimientos previos entre las dos capitales se limitaban a la transferencia de equipos militares. La firma se inscribe en el Quad, el bloque que completan Australia y Estados Unidos, considerado un contrapeso a la expansión de Pekín en el Indo-Pacífico. “Japón e India aprovecharán sus respectivas fortalezas para crecer fuertes y prósperos juntos”, declaró la mandataria japonesa.

Modi calificó la tecnología como un “pilar fundamental” de la asociación. El secretario de Relaciones Exteriores indio, Vikram Misri, describió la inteligencia artificial como un “sector en auge” en una rueda de prensa aparte.

Ya hay acuerdos concretos: la empresa india Sarvam AI y la firma japonesa Preferred Networks colaboran en el desarrollo de modelos básicos. “La convergencia de la tecnología de precisión nipona y las capacidades de software indias dará un nuevo impulso al desarrollo global de la IA”, afirmó el primer ministro.

Tokio abrirá un diálogo con Nueva Delhi sobre el fortalecimiento de reservas de petróleo, anunció Takaichi. El país planea constituir existencias de petróleo crudo, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural licuado (GNL) para cubrir hasta un mes de demanda interna, tras las interrupciones registradas durante la guerra con Irán.

Modi recibe a Takaichi en Rashtrapati Bhavan, sede de la ceremonia protocolar que dio inicio a la visita oficial de la mandataria japonesa a Nueva Delhi. (REUTERS/Altaf Hussain)
Modi recibe a Takaichi en Rashtrapati Bhavan, sede de la ceremonia protocolar que dio inicio a la visita oficial de la mandataria japonesa a Nueva Delhi. (REUTERS/Altaf Hussain)

En el punto más agudo de esa crisis, India racionó el suministro de diésel, GLP y gas, y recurrió a compradores asiáticos con existencias propias —entre ellos Japón y Corea del Sur— para hacer frente a la escasez. Modi también adelantó conversaciones en curso sobre energía nuclear e hidrógeno verde.

El intercambio comercial entre los dos socios llegó a 27.500 millones de dólares en el año fiscal 2025/26, mientras que la inversión nipona sumó 3.200 millones de dólares entre abril y diciembre de 2025. La visita retoma un compromiso del año pasado, cuando el entonces premier Shigeru Ishiba prometió ante Modi: “En los próximos 10 años, Japón invertirá 10 billones de yenes (62.000 millones de dólares) y duplicará el número de empresas japonesas en India”.

Cerca de 120 acuerdos comerciales se cerraron en el último año, lo que allana el camino a una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. Entre los proyectos vigentes figura el corredor ferroviario de alta velocidad entre Bombay y Ahmedabad, y la reciente adquisición del 20% de Yes Bank por 1.600 millones de dólares.

El Grupo Adani, uno de los principales conglomerados indios, marcó la visita con anuncios en los diarios del país. El grupo busca captar hasta 1.500 millones de dólares en yenes en los próximos 12 a 18 meses, con Mitsubishi UFJ Financial Group entre sus respaldos financieros.

(Con información de Bloomberg y Reuters)

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