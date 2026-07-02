El Gobierno de Guatemala releva al ministro de Energía y Minas tras 30 meses de gestión

El ministro Víctor Ventura interviene en una reunión en una mesa, flanqueado por la viceministra Claudia Peneleu y un asistente. (Ministerio de Energía y Minas)

Víctor Hugo Ventura Ruiz dejó este miércoles el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala después de cerca de 30 meses de gestión, en un relevo que coincide con el cierre de 40 años de explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre y con la continuidad de proyectos energéticos que seguirán bajo la conducción de Erwin Rolando Barrios Torres.

El ingeniero saliente pasará a ser asesor presidencial para proyectos energéticos estratégicos, según la información oficial difundida por el ministerio y el Gobierno de Guatemala.

El cambio de mando dejó al hasta ahora viceministro de Minería e Hidrocarburos al frente del despacho. La salida de Ventura cierra un período marcado por la reactivación de licitaciones eléctricas, la búsqueda de nuevas fuentes de energía y el fin del ciclo de extracción en el área protegida, un paso que dará lugar a la restauración ambiental de la zona y al cumplimiento de la legislación de conservación.

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Durante esa gestión, el Ministerio de Energía y Minas impulsó los procesos PEG-5 y PET-3 para fortalecer la infraestructura del sistema eléctrico nacional, promover las energías renovables y habilitar futuras interconexiones regionales, entre ellas un enlace con Belice.

En paralelo, y en coordinación con el Instituto Nacional de Electrificación, obtuvo financiamiento por USD 370 millones para proyectos de electrificación rural y desarrolló normativa para microrredes en comunidades de difícil acceso.

El ministerio también actualizó el marco regulatorio para incorporar de manera obligatoria la mezcla E10 en las gasolinas del país. Esa formulación combina 90% de gasolina y 10% de etanol.

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Barrios, que encabezó la presentación técnica de esa medida ante el Congreso, explicó que el objetivo es reducir la dependencia de combustibles importados, bajar costos para los consumidores y disminuir las emisiones contaminantes del parque vehicular.

La entrada en vigor, prevista inicialmente para el 30 de junio, fue aplazada hasta el 21 de agosto para que importadores y estaciones de servicio completaran la adecuación de su infraestructura.

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Erwin Rolando Barrios Torres, quedó a cargo del despacho tras una gestión de casi 30 meses, marcada por licitaciones eléctricas y el cierre petrolero en Laguna del Tigre (Ministerio de Energía y Minas)

El relevo mantiene en marcha la agenda eléctrica y de combustibles

El nuevo ministro es el ingeniero Erwin Rolando Barrios Torres, quien se desempeñaba como viceministro encargado del área de Minería e Hidrocarburos. Según la información oficial, tiene más de 25 años de experiencia en proyectos de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, además de trayectoria en políticas públicas y proyectos estratégicos para fortalecer el sistema energético guatemalteco.

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Su perfil profesional incluye formación como ingeniero electricista y una maestría en administración de recursos y tecnología. Asumió como viceministro el 1 de septiembre de 2025 y ese mismo año fue juramentado como miembro suplente del ministerio ante la Comisión Nacional Petrolera.

En el plano internacional, Guatemala retomó una participación activa en organismos del sector durante la gestión saliente. Entre los avances reportados figuran la regularización de compromisos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la evaluación de la energía nuclear como alternativa de largo plazo y la presidencia del Consejo Director del Mercado Eléctrico de América Central.

La cartera también promovió propuestas de actualización del Mercado Eléctrico Regional y gestionó cooperación internacional para proyectos de geotermia y gas natural. Ese frente se desarrolló en paralelo con presiones externas como la sequía regional, la preparación ante el fenómeno de El Niño y la volatilidad de los mercados petroleros.

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En varios tramos del período, el barril de WTI superó los USD 100. En ese contexto, Barrios advirtió públicamente sobre la evolución de los combustibles: “La bajada no va a ser inmediata y no va a ser tan notoria como fue la subida”.

Ventura pasará a la Presidencia como asesor en proyectos estratégicos

La nueva función de Ventura lo mantendrá vinculado al diseño de la política energética desde la Presidencia. De acuerdo con el comunicado oficial, continuará aportando su experiencia al cumplimiento de los objetivos presidenciales en materia de proyectos energéticos estratégicos.

El exministro acumula más de 40 años de experiencia en el sector energético de Guatemala y de países de Mesoamérica. La información oficial señala que estuvo al frente del ministerio desde enero de 2024.

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Dentro del MEM, también impulsó la creación de la Unidad de Probidad y la incorporación de mecanismos institucionales orientados a la transparencia y la integridad en la gestión pública. El cierre de su gestión deja abierta la siguiente etapa de la agenda energética con un nuevo ministro que ya venía conduciendo una de las áreas centrales de la cartera.