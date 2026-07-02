Guatemala

El Gobierno de Guatemala abre un análisis por la caída de nacimientos registrada desde 2024

El secretario de Planificación, Carlos Mendoza, dijo que el descenso puede cambiar las proyecciones de población hasta 2052 y obligar a ajustar servicios públicos como educación, salud, pensiones y empleo

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Infografía con gráfico de línea descendente, siluetas familiares, número 299.256, mapa de Guatemala, varios íconos representando políticas públicas y maternidad.
El Gobierno de Guatemala investiga la caída de 299.256 nacimientos registrados en 2024, fenómeno que impacta las proyecciones demográficas y las políticas públicas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Mendoza, secretario de Planificación de Guatemala, anunció que el Gobierno abrió un análisis sobre la caída de nacimientos detectada desde 2024, un cambio demográfico que puede alterar las proyecciones de población hasta 2052 y, con ellas, la planificación de servicios públicos, educación, salud, pensiones y mercado laboral.

Durante 2024, el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de Estadística contabilizaron 299,256 nacimientos. La cifra supone una baja de 13% frente a 2023 y una reducción de 22,5% respecto de los registros de hace una década.

Mendoza presentó el tema en el marco de la actualización del plan nacional K’atun rumbo al 2052. Allí sostuvo que el descenso obliga a revisar si el fenómeno responde a un cambio real en la fecundidad o a un problema de registros administrativos, como inscripciones tardías.

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El funcionario explicó que el grupo de trabajo fue integrado por el Instituto Nacional de Estadística, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Secretaría de Planificación. Según dijo, el estudio busca confirmar que la caída se observa de forma consistente en todo el territorio y en población rural y urbana, ladina e indígena.

Hombre con camisa blanca y gafas habla en un micrófono desde un atril transparente. Detrás, una pantalla azul muestra "Oportunidad Histórica"
El Gobierno de Guatemala abrió un análisis sobre la caída de nacimientos detectada desde 2024 por su impacto en las proyecciones de población hasta 2052. (Diario de Centroamerica)

El Gobierno espera un estudio entre finales de julio y principios de agosto

Mendoza señaló que los datos de 2025 todavía no han sido oficializados por el INE, un proceso que, según indicó, suele completarse alrededor de septiembre. Aun así, afirmó que este año ya muestra señales de una nueva disminución, lo que a su juicio descarta que lo ocurrido en 2024 haya sido un hecho aislado.

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El secretario dijo que el informe del grupo de análisis estará listo “al final de este mes o principios de agosto”. Añadió que ese documento permitirá “verificar que efectivamente no es una cuestión de registros administrativos, es decir, que se registraron tarde los nacimientos, sino que efectivamente es una caída de manera consistente a lo largo de todo el territorio”.

La respuesta oficial a la pregunta central es esta: el Gobierno guatemalteco investiga una reducción sostenida de nacimientos porque esa tendencia modifica la estructura futura de la población y condiciona decisiones sobre cuántos niños, adultos en edad productiva y personas mayores tendrá el país en las próximas décadas.

Mendoza también advirtió que la tasa global de fecundidad “se está acercando muy rápidamente a la tasa de reemplazo, que es 2.1”. El estudio, agregó, servirá para oficializar ese comportamiento y profundizar en sus causas.

El descenso aparece en la mayoría de los municipios

En una revisión preliminar, el secretario afirmó que el 86% de los municipios mostraba una disminución en el número de nacimientos. En los casos donde no hubo descenso, precisó, el aumento fue reducido y no compensó las bajas observadas en el resto del país.

Como ejemplo, mencionó a Santa Catarina Pinula, que recordó como uno de los municipios donde hubo un alza. Según su explicación, ese incremento no superó 100 nacimientos.

El funcionario no presentó estadísticas desagregadas por departamento ni detalló qué territorios concentran la mayor caída. Sí insistió en que el fenómeno debe ser examinado porque la planificación estatal depende de proyecciones demográficas de largo plazo.

Esa relación, según expuso, alcanza áreas concretas de gestión pública: educación, salud, pensiones y mercado laboral. El resultado del estudio, dijo, servirá para ajustar esas previsiones dentro de la actualización del plan nacional K’atun rumbo al 2052.

La mayoría de las mujeres en Guatemala se convierte en madre entre los 20 y los 23 años

En Guatemala, la mayoría de mujeres se convierten en madres a edades tempranas: los datos oficiales ubican entre los 20 y los 23 años el tramo con más nacimientos, y desde ese punto la cifra empieza a bajar de forma marcada.

El registro oficial también expone nacimientos en menores de edad. En 2025 se contabilizaron 2.101 nacimientos en niñas menores de 14 años; por la legislación guatemalteca, todos esos casos se consideran resultado de una violación.

Entre los 14 y los 17 años se reportaron 54 mil 4778 nacimientos en adolescentes que aún no tenían la mayoría de edad.

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