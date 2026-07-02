República Dominicana

Procesado por el fraude en Tránsito Terrestre exige su móvil de vuelta, aunque es una prueba clave de la investigación dominicana

Un imputado llevado a juicio el 5 de junio busca que le devuelvan un equipo retenido. El órgano acusador lo ubica dentro del material pericial

Guardar
Google icon
Teléfono incautado y reclamo millonario: el Samsung S3 de RD$3.000 que enfrenta a un imputado con el Ministerio Público en el caso Intrant (Foto cortesía INTRANT)
Teléfono incautado y reclamo millonario: el Samsung S3 de RD$3.000 que enfrenta a un imputado con el Ministerio Público en el caso Intrant (Foto cortesía INTRANT)

El Ministerio Público de República Dominicana solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que declare inadmisible la petición de Juan Francisco Álvarez Carbuccia para la devolución de un teléfono móvil incautado, el cual figura como prueba esencial en el expediente judicial por corrupción administrativa que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario Jochi Gómez, según informó el organismo.

De acuerdo con el portal del Ministerio Público, la solicitud de Álvarez Carbuccia, quien fue enviado a juicio el pasado 5 de junio junto a Hugo Beras y Jochi Gómez, incluyó el pedido de devolución de un dispositivo móvil Samsung S3.

PUBLICIDAD

El fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, representante del Ministerio Público en la audiencia, explicó a la prensa que el acusado pidió la devolución del equipo y, en caso contrario, una compensación de siete millones de pesos al Estado dominicano.

“Él pide la devolución de un equipo que está en la acusación del Ministerio Público, y en caso de que no, que condenen al Estado por siete millones de pesos por la devolución de ese equipo”, afirmó Pérez Fulcar.

El Ministerio Público argumentó que el teléfono móvil forma parte de las pruebas extraídas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y subrayó la importancia de este dispositivo en la investigación. El caso se encuentra a la espera de decisión, ya que la jueza Patricia Padilla reservó el fallo para el próximo 23 de julio, según el reporte.

PUBLICIDAD

Caricatura de un hombre con camisa, corbata y barba, escoltado por dos policías dominicanos uniformados, uno de azul y otro de caqui. Manos detrás de la espalda.
Dos agentes de la Policía Nacional Dominicana escoltan a un hombre esposado, uno en uniforme azul y otro en caqui. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial involucra acusaciones de corrupción administrativa, lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica en el Gran Santo Domingo. La acusación sostiene que Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación tanto de la red semafórica como del sistema de videovigilancia.

Por su parte, José Ángel Gómez Canaán figura como beneficiario de contratos irregulares con empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de ser señalado como responsable de controlar los sistemas semafóricos, la videovigilancia, el espionaje tecnológico y el sabotaje a la red semafórica.

El expediente judicial atribuye a Juan Francisco Álvarez Carbuccia la emisión de certificaciones presupuestarias falsas. Los restantes implicados enfrentan acusaciones por delitos relacionados con el lavado de activos, manipulación de licitaciones, decisiones irregulares en el Comité de Compras y falsificación de documentos para favorecer a empresas vinculadas al esquema de corrupción.

Las personas jurídicas involucradas habrían sido utilizadas para la obtención de contratos fraudulentos y el control técnico de la infraestructura semafórica.

Según el Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el 5 de junio bajo cargos de desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos de alta tecnología, uso de documentos privados, contrabando y violaciones a la Ley de Armas.

Caricatura de un hombre con cabeza grande, barba, camisa celeste, corbata azul a lunares, pantalón azul y reloj en la muñeca. Brazos cruzados. Fondo gris con interruptor y planta.
Una caricatura realista muestra a un hombre con barba vestido con camisa, corbata y pantalón, de brazos cruzados, en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia que decidirá el destino del teléfono móvil, considerado una pieza clave en el proceso, se realizará el próximo 23 de julio. El avance del caso mantiene la atención pública sobre la gestión de recursos y la transparencia en instituciones del Estado dominicano, mientras la justicia determina la validez y destino de cada una de las pruebas presentadas, entre ellas el dispositivo solicitado por la defensa.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoRepública DominicanaCorrupciónLavado de activosFiscalía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública inicia la medición de madurez de las redes integradas en la región Yuma

La evaluación, con apoyo de la OPS y coordinación del SNS, se realizará durante tres días en La Romana, La Altagracia y El Seibo para analizar la articulación sanitaria y detectar áreas de mejora

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública inicia la medición de madurez de las redes integradas en la región Yuma

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

El Ministerio de Finanzas Públicas reportó que al 25 de junio el avance del gasto superaba levemente al del año pasado, tras ajustes derivados del fallo del 30 de diciembre que detuvo el plan aprobado

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

Belice le apuesta a viajar en temporada baja y descubrir su lado más auténtico

La campaña Green Season propone escapadas entre agosto y noviembre con selvas, cultura y menos visitantes, en un periodo que además coincide con feriados en la región y permite recorrer el destino con más calma

Belice le apuesta a viajar en temporada baja y descubrir su lado más auténtico

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convierte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

El abogado dejó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tras menos de dos meses en el cargo. Casa Presidencial informó que la dimisión responde a motivos personales relacionados con la imposibilidad de atender simultáneamente sus empresas privadas y las responsabilidades del ministerio

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convierte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

El director Rony Mendoza informó que el caso se conoció en el área de operaciones y que se activó la ruta de atención, con acompañamiento a la afectada y notificación a las instancias correspondientes

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

TECNO

Así es la cama inteligente de 2026 que entusiasma a las figuras de la tecnología

Así es la cama inteligente de 2026 que entusiasma a las figuras de la tecnología

¿Tus amigos usan mucho los chatbots de IA? Podrían ser más propensos a creer en mitos antivacunas

Nueva competencia para SpaceX: una startup planea lanzar 100.000 satélites para centros de datos en el espacio

OpenAI desarrolla el chip Jalapeño para ofrecer un ChatGPT más ágil

Ford se cansó de los errores de la IA y vuelve a contratar humanos

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

MUNDO

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos un muerto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos un muerto

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio